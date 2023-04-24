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ТГПУ им. Л.Н. Толстого стал площадкой для межкультурной коммуникации

ТГПУ им. Л.Н. Толстого стал площадкой для межкультурной коммуникации - РИА Новости, 24.04.2023

ТГПУ им. Л.Н. Толстого стал площадкой для межкультурной коммуникации

Темы культурной идентичности, изучения и защиты родного языка и литературы, особенностей трансляции духовных ценностей среди молодежи стали предметом внимания... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T08:00

2023-04-24T08:00

2023-04-24T08:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Темы культурной идентичности, изучения и защиты родного языка и литературы, особенностей трансляции духовных ценностей среди молодежи стали предметом внимания молодых ученых и опытных исследователей из разных стран, которые собрались в ТГПУ им. Л.Н. Толстого на ежегодную XI международную научно-практическую конференцию "Молодежь и духовное наследие эпохи: культура, артефакты, ценности". Форум продлится два дня и объединит более 90 человек из России, КНР, Индии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Беларуси, Таджикистана и Казахстана.Соорганизаторами конференции стали Пекинский университет иностранных языков, Китайский нефтяной университет, Барановичский государственный университет, Гродненский областной институт развития образования" и Университет Восточного Сараево.В течение двух дней исследователи поделятся своим опытом и видением роли литературно-художественного перевода в создании культурных артефактов, обсудят методические аспекты изучения языка, литературы, культуры и истории, а также взглянут на историю и устройство языка, его стилевое разнообразие как основу культуры народа."В современном меняющемся мире, вследствие его многоликости и противоречивости значимость международной деятельности в трансляции духовно-нравственных ценностей народов, традиций и содержащихся в них идеалов, жизненных ориентиров становится особенно актуальной. Важно транслировать лучшие практики отечественного и зарубежного образования, истинное знание. находить общие точки соприкосновения с иностранными коллегами-единомышленниками в целях действенной передачи ценностей общества молодежи и постижения подрастающим поколением их подлинного смыслового значения" - отметила проректор по международному сотрудничеству и образованию ТГПУ им. Л.Н. Толстого Фомичева Жанна Евгеньевна.24 апреля состоялось пленарное заседание и работа трех секций, посвященных филологии. Открыла конференцию Сунь Лэй (Китай) – доктор филологических наук, профессор, заместитель директора института русского языка Пекинского университета иностранных языков. Она осветила опыт и проблемы преподавания русской филологии в китайских вузах. Российские коллеги затронули темы использования традиционных игр и игропрактик в работе с психологическим климатом поликультурной студенческой группы, а также коснулисьвопросов интерпретации диалектной лексики как отражения культуры быта россиян. Завершил пленарное заседание Слободан Петрович (Сербия) – студент 2-го курса Нови-Садского университета с темой “Народные сказки как носитель общечеловеческих и национальных ценностей”.Второй день конференции, 25 апреля, будет посвящен вечным ценностям в культуре и творчестве современной молодежи. Студенты и преподаватели затронут такие темы, как изучение ценностных аспектов в воспитательной работе со студенческой молодежью, автономию личности студента в структуре социально-психологической адаптации к образовательному пространству и роли воспитательной работы с иностранными и российскими учащимися в современных условиях.Отметим, что в этом году к конференции присоединились коллеги из Боснии и Герцеговины и Республики Сербия в качестве участников и соорганизаторов. С 2023 года ТГПУ им. Л.Н. Толстого плодотворно сотрудничает с этими странами в рамках создания и открытия Центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку под руководством Министерства просвещения РФ. Отличительными особенностями деятельности зарубежных центров открытого образования ТГПУ им. Л.Н.Толстого является многопрофильность и ориентация на развитие актуальных, востребованных на современном рынке труда компетенций у иностранных слушателей, сформированных в результате освоения образовательных курсов на русском языке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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