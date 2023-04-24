https://ria.ru/20230424/kruizy-1866598437.html

Отпуск в "плавучем отеле": цены и новые круизные маршруты по рекам России

Отпуск в "плавучем отеле": цены и новые круизные маршруты по рекам России - РИА Новости, 24.04.2023

Отпуск в "плавучем отеле": цены и новые круизные маршруты по рекам России

В Москве сегодня открывается навигация. Водные туры расширили географию, теплоходы стали комфортнее. Сколько стоит такой отдых, что выбрать новичкам, а куда... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T08:00

2023-04-24T08:00

2023-04-24T08:18

туризм

россия

инфофлот

отдых в россии

круизы

куда поехать

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. В Москве сегодня открывается навигация. Водные туры расширили географию, теплоходы стали комфортнее. Сколько стоит такой отдых, что выбрать новичкам, а куда отправиться более опытным — в материале РИА Новости.Почти отель"Речной круиз сегодня — это путешествие в комфортабельном плавучем отеле, работающем по системе "все включено". Туристы каждый день просыпаются в новом городе, не меняя место размещения", — говорит заместитель гендиректора по развитию компании "ВодоходЪ" Илья Суховольский.По словам гендиректора круизного центра "Инфофлот" Андрея Михайловского, за последние два года спрос на круизы увеличился на 60 процентов. "В 2022-м свыше 600 тысяч человек провели отпуск на кораблях. В этом сезоне будет еще больше", — уверен он.Ждут 700 тысяч, хотя программа туристического кешбэка закрылась.Маршрут на выборСамое востребованное — недельное плавание по рекам между двух столиц, объясняют в компании "ВодоходЪ". Популярны также Соловецкие острова и Валаам, четырехдневные круизы из Москвы в Тверь, Рыбинск, Мышкин, Углич. По Золотому кольцу — это от пяти дней, в Татарстан — не менее семи. Директор по маркетингу компании "Круизный дом" Татьяна Коршунова добавляет в этот рейтинг Карелию.Каждый год предлагают новые локации, отмечают эксперты. Так, в 2022-м в Уфу впервые зашел четырехпалубный "Александр Пушкин". В 2023-м в мае к нему присоединятся "Мустай Карим" и "Константин Федин", отмечают в "Водоходе". Круизы в регион возможны только в весенний паводок, когда уровень воды в реке Белой позволяет пройти четырехпалубным судам до столицы республики, пояснил Илья Суховольский.Также в этом году из Перми по воде можно попасть в обе столицы, Карелию, Нижний Новгород, Казань, Самару, Астрахань, Волгоград.Интересная новинка — большой кольцевой маршрут по городам Золотого кольца на одноименном теплоходе. Это в среднем десять дней.В "Мостурфлоте" советуют обратить внимание на редкие туры в Великий Новгород и по ладожским шхерам, а также на проект "Великий волжский путь", охватывающий 12 городов. Теплоход "Василий Суриков" в этом сезоне совершит около 30 плаваний по Волге из Казани.Есть и необычные варианты. Например, "Созвездие" запускает экспедиционные круизы по Оби и Иртышу на комфортабельном трехпалубном теплоходе "Северная сказка". Также компания предлагает путешествие по Байкалу на семь и десять дней: знакомство с магическими местами озера, встреча с настоящим шаманом, баня на берегу, дегустации региональных блюд и многое другое.У "Инфофлота" — восьмидневное турне по Белорусскому Полесью из Бреста и Мозыря на теплоходе "Белая Русь". Отличная возможность увидеть все красоты республики с необычного ракурса.Цены разныеЦена зависит от продолжительности круиза, класса теплохода, каюты (эконом, стандарт, комфорт, люкс, с балконом или без), экскурсий. Тематические туры с участием артистов, искусствоведов, сомелье дороже, уточняет Татьяна Коршунова. Самые небюджетные — экспедиционные и попадающие на пик спроса: майские праздники и начало августа.В среднем из Москвы — семь тысяч рублей на пассажира в день, указывает Андрей Михайловский.По словам директора по развитию "Мостурфлота" Светланы Гончаровой, бюджетный вариант — шесть тысяч, премиум — 8,2, люкс — 13,5.При раннем бронировании можно сэкономить до десяти процентов, осенью — 15. Также бывают скидки детям до 14 лет, многодетным семьям, молодоженам, силовикам.Шестидневный круиз в конце мая — от 35 тысяч рублей на туриста, отмечают в "Водоходе". Трехдневный тур Москва — Мышкин — Москва — 15-17 тысяч. Четырехдневный с посещением Твери и Углича — 20 тысяч. Недельный из Москвы в Питер и обратно — от 48 до 200 тысяч.Альтернатива экскурсионным турамТуроператоры отмечают, что круизы все популярнее у молодежи. Особенно на выходные.Растет спрос на тематические туры и отдых "только для взрослых", много предложений и для семей с детьми — со спецменю, анимационными программами, мастер-классами.Круизы — хорошая альтернатива экскурсионному отдыху, считают в пресс-службе туроператора Space Travel. Эта компания организует путешествия между двумя столицами и в Казань.

https://ria.ru/20220404/kruizy-1781701291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

россия, инфофлот, отдых в россии, круизы, куда поехать