Отпуск в "плавучем отеле": цены и новые круизные маршруты по рекам России
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. В Москве сегодня открывается навигация. Водные туры расширили географию, теплоходы стали комфортнее. Сколько стоит такой отдых, что выбрать новичкам, а куда отправиться более опытным — в материале РИА Новости.
Почти отель
"Речной круиз сегодня — это путешествие в комфортабельном плавучем отеле, работающем по системе "все включено". Туристы каждый день просыпаются в новом городе, не меняя место размещения", — говорит заместитель гендиректора по развитию компании "ВодоходЪ" Илья Суховольский.
По словам гендиректора круизного центра "Инфофлот" Андрея Михайловского, за последние два года спрос на круизы увеличился на 60 процентов. "В 2022-м свыше 600 тысяч человек провели отпуск на кораблях. В этом сезоне будет еще больше", — уверен он.
Ждут 700 тысяч, хотя программа туристического кешбэка закрылась.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкТуристические теплоходы у центрального городского причала города Углича Ярославской области
Туристические теплоходы у центрального городского причала города Углича Ярославской области
Маршрут на выбор
Самое востребованное — недельное плавание по рекам между двух столиц, объясняют в компании "ВодоходЪ". Популярны также Соловецкие острова и Валаам, четырехдневные круизы из Москвы в Тверь, Рыбинск, Мышкин, Углич. По Золотому кольцу — это от пяти дней, в Татарстан — не менее семи. Директор по маркетингу компании "Круизный дом" Татьяна Коршунова добавляет в этот рейтинг Карелию.
Отдыхающая на прогулочном теплоходе в Москве
Каждый год предлагают новые локации, отмечают эксперты. Так, в 2022-м в Уфу впервые зашел четырехпалубный "Александр Пушкин". В 2023-м в мае к нему присоединятся "Мустай Карим" и "Константин Федин", отмечают в "Водоходе". Круизы в регион возможны только в весенний паводок, когда уровень воды в реке Белой позволяет пройти четырехпалубным судам до столицы республики, пояснил Илья Суховольский.
Также в этом году из Перми по воде можно попасть в обе столицы, Карелию, Нижний Новгород, Казань, Самару, Астрахань, Волгоград.
Речной вокзал в Нижнем Новгороде
Интересная новинка — большой кольцевой маршрут по городам Золотого кольца на одноименном теплоходе. Это в среднем десять дней.
В "Мостурфлоте" советуют обратить внимание на редкие туры в Великий Новгород и по ладожским шхерам, а также на проект "Великий волжский путь", охватывающий 12 городов. Теплоход "Василий Суриков" в этом сезоне совершит около 30 плаваний по Волге из Казани.
Вид городской пристани Мышкина
Есть и необычные варианты. Например, "Созвездие" запускает экспедиционные круизы по Оби и Иртышу на комфортабельном трехпалубном теплоходе "Северная сказка". Также компания предлагает путешествие по Байкалу на семь и десять дней: знакомство с магическими местами озера, встреча с настоящим шаманом, баня на берегу, дегустации региональных блюд и многое другое.
У "Инфофлота" — восьмидневное турне по Белорусскому Полесью из Бреста и Мозыря на теплоходе "Белая Русь". Отличная возможность увидеть все красоты республики с необычного ракурса.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид с крыши Северного речного вокзала в Москве
Вид с крыши Северного речного вокзала в Москве
Цены разные
Цена зависит от продолжительности круиза, класса теплохода, каюты (эконом, стандарт, комфорт, люкс, с балконом или без), экскурсий. Тематические туры с участием артистов, искусствоведов, сомелье дороже, уточняет Татьяна Коршунова. Самые небюджетные — экспедиционные и попадающие на пик спроса: майские праздники и начало августа.
В среднем из Москвы — семь тысяч рублей на пассажира в день, указывает Андрей Михайловский.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТеплоход "Михаил Булгаков" во время открытия круизной навигации 2018 года на причале Северного речного вокзала в Москве
Теплоход "Михаил Булгаков" во время открытия круизной навигации 2018 года на причале Северного речного вокзала в Москве
По словам директора по развитию "Мостурфлота" Светланы Гончаровой, бюджетный вариант — шесть тысяч, премиум — 8,2, люкс — 13,5.
При раннем бронировании можно сэкономить до десяти процентов, осенью — 15. Также бывают скидки детям до 14 лет, многодетным семьям, молодоженам, силовикам.
Шестидневный круиз в конце мая — от 35 тысяч рублей на туриста, отмечают в "Водоходе". Трехдневный тур Москва — Мышкин — Москва — 15-17 тысяч. Четырехдневный с посещением Твери и Углича — 20 тысяч. Недельный из Москвы в Питер и обратно — от 48 до 200 тысяч.
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудницы на борту теплохода "Александр Суворов", следующего из Волгограда в Ростов-на-Дону
Сотрудницы на борту теплохода "Александр Суворов", следующего из Волгограда в Ростов-на-Дону
Альтернатива экскурсионным турам
Туроператоры отмечают, что круизы все популярнее у молодежи. Особенно на выходные.
Растет спрос на тематические туры и отдых "только для взрослых", много предложений и для семей с детьми — со спецменю, анимационными программами, мастер-классами.
Круизы — хорошая альтернатива экскурсионному отдыху, считают в пресс-службе туроператора Space Travel. Эта компания организует путешествия между двумя столицами и в Казань.