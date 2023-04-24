https://ria.ru/20230424/kpp-1867304772.html

Между ДНР и Ростовской областью в тестовом режиме запустили новый КПП

Между ДНР и Ростовской областью в тестовом режиме запустили новый КПП - РИА Новости, 24.04.2023

Между ДНР и Ростовской областью в тестовом режиме запустили новый КПП

Между ДНР и Ростовской областью открывается новый контрольно-пропускной пункт "Ульяновское-Шрамко", сейчас он уже заработал в тестовом режиме, а к 15 мая... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:18

2023-04-24T12:18

2023-04-24T20:00

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россия

безопасность

ростовская область

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Между ДНР и Ростовской областью открывается новый контрольно-пропускной пункт "Ульяновское-Шрамко", сейчас он уже заработал в тестовом режиме, а к 15 мая планируется завершение ремонта дорог и открытие полноценного движения, заявил РИА Новости председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. "Результатом довольным всегда невозможно быть, но, на самом деле, порадовало то, что проделана огромная работа... сделано 7 километров с этой стороны, 14 километров еще в работе. Работа продолжается, всё что наметили, будет закончено. Поток машин рассчитан на 4500 машин, сегодня уже проходит 400 машин в сутки... я думаю, что поток будут наращивать, люди узнают, и машин будет все больше и больше становиться. Контрольно-пропускной пункт заработает в полную силу, мы ожидаем, 15 мая", - рассказал Солнцев. Ранее президент РФ Владимир Путин после своего визита в зону проведения спецоперации пояснил, что для решения проблемы с затором следует расширять пункты пропуска. Это, в свою очередь, связано с обеспечением безопасности — силовые структуры будут просить поддержки правительства из-за увеличения числа досмотровых комплексов, а также количества их сотрудников, добавил он.

https://ria.ru/20221018/dnr-1824878313.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, безопасность, ростовская область