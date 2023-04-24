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Между ДНР и Ростовской областью в тестовом режиме запустили новый КПП
Между ДНР и Ростовской областью в тестовом режиме запустили новый КПП - РИА Новости, 24.04.2023
Между ДНР и Ростовской областью в тестовом режиме запустили новый КПП
Между ДНР и Ростовской областью открывается новый контрольно-пропускной пункт "Ульяновское-Шрамко", сейчас он уже заработал в тестовом режиме, а к 15 мая... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:18
2023-04-24T12:18
2023-04-24T20:00
донецкая народная республика
россия
безопасность
ростовская область
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Между ДНР и Ростовской областью открывается новый контрольно-пропускной пункт "Ульяновское-Шрамко", сейчас он уже заработал в тестовом режиме, а к 15 мая планируется завершение ремонта дорог и открытие полноценного движения, заявил РИА Новости председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. "Результатом довольным всегда невозможно быть, но, на самом деле, порадовало то, что проделана огромная работа... сделано 7 километров с этой стороны, 14 километров еще в работе. Работа продолжается, всё что наметили, будет закончено. Поток машин рассчитан на 4500 машин, сегодня уже проходит 400 машин в сутки... я думаю, что поток будут наращивать, люди узнают, и машин будет все больше и больше становиться. Контрольно-пропускной пункт заработает в полную силу, мы ожидаем, 15 мая", - рассказал Солнцев. Ранее президент РФ Владимир Путин после своего визита в зону проведения спецоперации пояснил, что для решения проблемы с затором следует расширять пункты пропуска. Это, в свою очередь, связано с обеспечением безопасности — силовые структуры будут просить поддержки правительства из-за увеличения числа досмотровых комплексов, а также количества их сотрудников, добавил он.
https://ria.ru/20221018/dnr-1824878313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, безопасность, ростовская область
Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Ростовская область
Между ДНР и Ростовской областью в тестовом режиме запустили новый КПП
Между ДНР и Ростовской областью в тестовом режиме запустили КПП "Ульяновское-Шрамко"
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Между ДНР и Ростовской областью открывается новый контрольно-пропускной пункт "Ульяновское-Шрамко", сейчас он уже заработал в тестовом режиме, а к 15 мая планируется завершение ремонта дорог и открытие полноценного движения, заявил РИА Новости председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.
"Результатом довольным всегда невозможно быть, но, на самом деле, порадовало то, что проделана огромная работа... сделано 7 километров с этой стороны, 14 километров еще в работе. Работа продолжается, всё что наметили, будет закончено. Поток машин рассчитан на 4500 машин, сегодня уже проходит 400 машин в сутки... я думаю, что поток будут наращивать, люди узнают, и машин будет все больше и больше становиться. Контрольно-пропускной пункт заработает в полную силу, мы ожидаем, 15 мая", - рассказал Солнцев.
Ранее президент РФ Владимир Путин
после своего визита в зону проведения спецоперации пояснил, что для решения проблемы с затором следует расширять пункты пропуска. Это, в свою очередь, связано с обеспечением безопасности — силовые структуры будут просить поддержки правительства из-за увеличения числа досмотровых комплексов, а также количества их сотрудников, добавил он.
В ДНР сняли пограничный контроль на КПП "Успенка"