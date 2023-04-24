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Посольство США назвало законными муниципальные выборы на севере Косово - РИА Новости, 24.04.2023
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05:52 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/kosovo-1867249897.html
Посольство США назвало законными муниципальные выборы на севере Косово
Посольство США назвало законными муниципальные выборы на севере Косово - РИА Новости, 24.04.2023
Посольство США назвало законными муниципальные выборы на севере Косово
Выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии при бойкоте преимущественно проживающих в этих районах сербов... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T05:52
2023-04-24T05:52
косово
приштина
александр вучич
хашим тачи
альбин курти
нато
евросоюз
косовска-митровица
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БЕЛГРАД, 24 апр - РИА Новости. Выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии при бойкоте преимущественно проживающих в этих районах сербов прошли в соответствии с законами самопровозглашенной республики Косово, заявило посольство США в Приштине. В муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич в воскресенье выбирали главу, в Звечане и Лепосавиче также депутатов местных скупщин - представительных органов. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составлялись в основном кандидатами от партии "Сербский список", в этот раз они заявили о бойкоте выборов из-за давления и провокаций косовоалбанских властей, отказ от участия массово поддержали граждане. Право голоса имели свыше 45 тысяч человек. Косовоалбанские власти установили 19 специальных металлических контейнеров для голосования во дворах отделений полиции и на трассах. За ходом выборов следили 357 наблюдателей от политических движений, иностранных посольств и миссий, СМИ и НПО. Явка составила лишь 3,47%, из числа проголосовавших всего 13% - сербы, заявил после закрытия участков директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при сербском кабмине Петар Петкович. "США отмечают, что выборы мэров и членов двух муниципальных собраний в Лепосавиче, Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке 23 апреля соответствовали косовской конституции и требованиям законодательства", - заявило американское посольство в соцсетях. "Мы поддерживаем разнообразную, инклюзивную, многонациональную демократию в Косово и выборы, которые ее подчёркивают. Мы сожалеем, что не все стороны использовали свои демократические права для участия в сегодняшних выборах", - сообщила дипмиссия США и поблагодарила избирком в Приштине, косовскую полицию и миссию НАТО KFOR за участие в проведении безопасного голосования. Представители косовоалбанских партий в Косовска-Митровице провозгласили победу в ночь на понедельник. Избирком в Приштине ранее зарегистрировал 10 кандидатов на пост глав муниципалитетов: от Демократической партии Косово экс-президента Хашима Тачи, находящегося под судом в Гааге за военные преступления 1998-1999 годов, движения "Самоопределение" косовского премьера Альбина Курти, албанской Гражданской инициативы Митровицы, сербка среди них была всего одна - независимый кандидат Сладжана Пантович на пост главы Звечана, которая голосовала в сопровождении полиции. Сербский президент Александр Вучич в субботу в ответ на вопрос, что будет после таких выборов, заявил журналистам, что "будет полная оккупация, к которой люди уже готовы и свыклись". Вучич на встрече с косовскими сербами 13 апреля поддержал бойкот и заявил, что избранные новые власти на севере Косово "не будут легитимными, так как их сформируют албанцы, которых там два процента". В ночь на пятницу он назвал предстоящее волеизъявление "позором Запада и демократии". Особенно его возмутило, что голосование будет проходить в специальных контейнерах, которые устанавливает и охраняет полиция самопровозглашенной республики. Сербский президент указал, что в бойкоте голосования со стороны косовских сербов виновата не только Приштина, но и ЕС, который является гарантом выполнения Брюссельского соглашения от 2013 года о формировании из 10 населенных сербами муниципалитетов Сообщества сербских общин справами автономии. По его мнению после победы албанцев на муниципальных выборах на севере Косово они, заняв позиции в местных органах власти, откажутся участвовать в формировании Сообщества сербских общин (ССО).
https://ria.ru/20230423/vybory-1867185676.html
https://ria.ru/20230112/davlenie-1844497888.html
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косово, приштина, александр вучич, хашим тачи, альбин курти, нато, евросоюз, косовска-митровица, в мире
Косово, Приштина, Александр Вучич, Хашим Тачи, Альбин Курти, НАТО, Евросоюз, Косовска-Митровица, В мире
Посольство США назвало законными муниципальные выборы на севере Косово

Посольство США в Приштине: муниципальные выборы на севере Косово проведены законно

© AP Photo / Marjan VuceticСотрудники полиции охраняют контрольно-пропускной пункт на косово-сербской границе, Косово
Сотрудники полиции охраняют контрольно-пропускной пункт на косово-сербской границе, Косово - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Marjan Vucetic
Сотрудники полиции охраняют контрольно-пропускной пункт на косово-сербской границе, Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 апр - РИА Новости. Выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии при бойкоте преимущественно проживающих в этих районах сербов прошли в соответствии с законами самопровозглашенной республики Косово, заявило посольство США в Приштине.
В муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич в воскресенье выбирали главу, в Звечане и Лепосавиче также депутатов местных скупщин - представительных органов. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составлялись в основном кандидатами от партии "Сербский список", в этот раз они заявили о бойкоте выборов из-за давления и провокаций косовоалбанских властей, отказ от участия массово поддержали граждане.
Выборы в Косово - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
На выборах на севере Косово за пять часов проголосовали несколько сербов
Вчера, 14:43
Право голоса имели свыше 45 тысяч человек. Косовоалбанские власти установили 19 специальных металлических контейнеров для голосования во дворах отделений полиции и на трассах. За ходом выборов следили 357 наблюдателей от политических движений, иностранных посольств и миссий, СМИ и НПО.
Явка составила лишь 3,47%, из числа проголосовавших всего 13% - сербы, заявил после закрытия участков директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при сербском кабмине Петар Петкович.
"США отмечают, что выборы мэров и членов двух муниципальных собраний в Лепосавиче, Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке 23 апреля соответствовали косовской конституции и требованиям законодательства", - заявило американское посольство в соцсетях.
"Мы поддерживаем разнообразную, инклюзивную, многонациональную демократию в Косово и выборы, которые ее подчёркивают. Мы сожалеем, что не все стороны использовали свои демократические права для участия в сегодняшних выборах", - сообщила дипмиссия США и поблагодарила избирком в Приштине, косовскую полицию и миссию НАТО KFOR за участие в проведении безопасного голосования.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
В Госдепе назвали причину давления США на Сербию и Косово
12 января, 20:38
Представители косовоалбанских партий в Косовска-Митровице провозгласили победу в ночь на понедельник.
Избирком в Приштине ранее зарегистрировал 10 кандидатов на пост глав муниципалитетов: от Демократической партии Косово экс-президента Хашима Тачи, находящегося под судом в Гааге за военные преступления 1998-1999 годов, движения "Самоопределение" косовского премьера Альбина Курти, албанской Гражданской инициативы Митровицы, сербка среди них была всего одна - независимый кандидат Сладжана Пантович на пост главы Звечана, которая голосовала в сопровождении полиции.
Сербский президент Александр Вучич в субботу в ответ на вопрос, что будет после таких выборов, заявил журналистам, что "будет полная оккупация, к которой люди уже готовы и свыклись".
Вучич на встрече с косовскими сербами 13 апреля поддержал бойкот и заявил, что избранные новые власти на севере Косово "не будут легитимными, так как их сформируют албанцы, которых там два процента". В ночь на пятницу он назвал предстоящее волеизъявление "позором Запада и демократии". Особенно его возмутило, что голосование будет проходить в специальных контейнерах, которые устанавливает и охраняет полиция самопровозглашенной республики.
Сербский президент указал, что в бойкоте голосования со стороны косовских сербов виновата не только Приштина, но и ЕС, который является гарантом выполнения Брюссельского соглашения от 2013 года о формировании из 10 населенных сербами муниципалитетов Сообщества сербских общин справами автономии.
По его мнению после победы албанцев на муниципальных выборах на севере Косово они, заняв позиции в местных органах власти, откажутся участвовать в формировании Сообщества сербских общин (ССО).
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Посол США рассказал о возможной трансформации Сил безопасности Косово
23 марта, 09:05
 
КосовоПриштинаАлександр ВучичХашим ТачиАльбин КуртиНАТОЕвросоюзКосовска-МитровицаВ мире
 
 
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