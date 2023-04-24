https://ria.ru/20230424/kosovo-1867249897.html
Посольство США назвало законными муниципальные выборы на севере Косово
Посольство США назвало законными муниципальные выборы на севере Косово - РИА Новости, 24.04.2023
Посольство США назвало законными муниципальные выборы на севере Косово
Выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии при бойкоте преимущественно проживающих в этих районах сербов... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T05:52
2023-04-24T05:52
2023-04-24T05:52
косово
приштина
александр вучич
хашим тачи
альбин курти
нато
евросоюз
косовска-митровица
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БЕЛГРАД, 24 апр - РИА Новости. Выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии при бойкоте преимущественно проживающих в этих районах сербов прошли в соответствии с законами самопровозглашенной республики Косово, заявило посольство США в Приштине. В муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич в воскресенье выбирали главу, в Звечане и Лепосавиче также депутатов местных скупщин - представительных органов. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составлялись в основном кандидатами от партии "Сербский список", в этот раз они заявили о бойкоте выборов из-за давления и провокаций косовоалбанских властей, отказ от участия массово поддержали граждане. Право голоса имели свыше 45 тысяч человек. Косовоалбанские власти установили 19 специальных металлических контейнеров для голосования во дворах отделений полиции и на трассах. За ходом выборов следили 357 наблюдателей от политических движений, иностранных посольств и миссий, СМИ и НПО. Явка составила лишь 3,47%, из числа проголосовавших всего 13% - сербы, заявил после закрытия участков директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при сербском кабмине Петар Петкович. "США отмечают, что выборы мэров и членов двух муниципальных собраний в Лепосавиче, Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке 23 апреля соответствовали косовской конституции и требованиям законодательства", - заявило американское посольство в соцсетях. "Мы поддерживаем разнообразную, инклюзивную, многонациональную демократию в Косово и выборы, которые ее подчёркивают. Мы сожалеем, что не все стороны использовали свои демократические права для участия в сегодняшних выборах", - сообщила дипмиссия США и поблагодарила избирком в Приштине, косовскую полицию и миссию НАТО KFOR за участие в проведении безопасного голосования. Представители косовоалбанских партий в Косовска-Митровице провозгласили победу в ночь на понедельник. Избирком в Приштине ранее зарегистрировал 10 кандидатов на пост глав муниципалитетов: от Демократической партии Косово экс-президента Хашима Тачи, находящегося под судом в Гааге за военные преступления 1998-1999 годов, движения "Самоопределение" косовского премьера Альбина Курти, албанской Гражданской инициативы Митровицы, сербка среди них была всего одна - независимый кандидат Сладжана Пантович на пост главы Звечана, которая голосовала в сопровождении полиции. Сербский президент Александр Вучич в субботу в ответ на вопрос, что будет после таких выборов, заявил журналистам, что "будет полная оккупация, к которой люди уже готовы и свыклись". Вучич на встрече с косовскими сербами 13 апреля поддержал бойкот и заявил, что избранные новые власти на севере Косово "не будут легитимными, так как их сформируют албанцы, которых там два процента". В ночь на пятницу он назвал предстоящее волеизъявление "позором Запада и демократии". Особенно его возмутило, что голосование будет проходить в специальных контейнерах, которые устанавливает и охраняет полиция самопровозглашенной республики. Сербский президент указал, что в бойкоте голосования со стороны косовских сербов виновата не только Приштина, но и ЕС, который является гарантом выполнения Брюссельского соглашения от 2013 года о формировании из 10 населенных сербами муниципалитетов Сообщества сербских общин справами автономии. По его мнению после победы албанцев на муниципальных выборах на севере Косово они, заняв позиции в местных органах власти, откажутся участвовать в формировании Сообщества сербских общин (ССО).
https://ria.ru/20230423/vybory-1867185676.html
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косово, приштина, александр вучич, хашим тачи, альбин курти, нато, евросоюз, косовска-митровица, в мире
Косово, Приштина, Александр Вучич, Хашим Тачи, Альбин Курти, НАТО, Евросоюз, Косовска-Митровица, В мире
Посольство США назвало законными муниципальные выборы на севере Косово
Посольство США в Приштине: муниципальные выборы на севере Косово проведены законно
БЕЛГРАД, 24 апр - РИА Новости. Выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии при бойкоте преимущественно проживающих в этих районах сербов прошли в соответствии с законами самопровозглашенной республики Косово, заявило посольство США в Приштине.
В муниципалитетах Северная Косовска-Митровица
, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич в воскресенье выбирали главу, в Звечане и Лепосавиче также депутатов местных скупщин - представительных органов. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составлялись в основном кандидатами от партии "Сербский список", в этот раз они заявили о бойкоте выборов из-за давления и провокаций косовоалбанских властей, отказ от участия массово поддержали граждане.
На выборах на севере Косово за пять часов проголосовали несколько сербов
Право голоса имели свыше 45 тысяч человек. Косовоалбанские власти установили 19 специальных металлических контейнеров для голосования во дворах отделений полиции и на трассах. За ходом выборов следили 357 наблюдателей от политических движений, иностранных посольств и миссий, СМИ и НПО.
Явка составила лишь 3,47%, из числа проголосовавших всего 13% - сербы, заявил после закрытия участков директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при сербском кабмине Петар Петкович.
"США отмечают, что выборы мэров и членов двух муниципальных собраний в Лепосавиче, Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке 23 апреля соответствовали косовской конституции и требованиям законодательства", - заявило американское посольство в соцсетях.
"Мы поддерживаем разнообразную, инклюзивную, многонациональную демократию в Косово и выборы, которые ее подчёркивают. Мы сожалеем, что не все стороны использовали свои демократические права для участия в сегодняшних выборах", - сообщила дипмиссия США и поблагодарила избирком в Приштине, косовскую полицию и миссию НАТО
KFOR за участие в проведении безопасного голосования.
В Госдепе назвали причину давления США на Сербию и Косово
Представители косовоалбанских партий в Косовска-Митровице провозгласили победу в ночь на понедельник.
Избирком в Приштине ранее зарегистрировал 10 кандидатов на пост глав муниципалитетов: от Демократической партии Косово экс-президента Хашима Тачи
, находящегося под судом в Гааге
за военные преступления 1998-1999 годов, движения "Самоопределение" косовского премьера Альбина Курти
, албанской Гражданской инициативы Митровицы, сербка среди них была всего одна - независимый кандидат Сладжана Пантович на пост главы Звечана, которая голосовала в сопровождении полиции.
Сербский президент Александр Вучич
в субботу в ответ на вопрос, что будет после таких выборов, заявил журналистам, что "будет полная оккупация, к которой люди уже готовы и свыклись".
Вучич на встрече с косовскими сербами 13 апреля поддержал бойкот и заявил, что избранные новые власти на севере Косово "не будут легитимными, так как их сформируют албанцы, которых там два процента". В ночь на пятницу он назвал предстоящее волеизъявление "позором Запада и демократии". Особенно его возмутило, что голосование будет проходить в специальных контейнерах, которые устанавливает и охраняет полиция самопровозглашенной республики.
Сербский президент указал, что в бойкоте голосования со стороны косовских сербов виновата не только Приштина, но и ЕС
, который является гарантом выполнения Брюссельского соглашения от 2013 года о формировании из 10 населенных сербами муниципалитетов Сообщества сербских общин справами автономии.
По его мнению после победы албанцев на муниципальных выборах на севере Косово они, заняв позиции в местных органах власти, откажутся участвовать в формировании Сообщества сербских общин (ССО).
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