https://ria.ru/20230424/kosmos-1867367620.html

Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли с 26 апреля на май

Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли с 26 апреля на май - РИА Новости, 24.04.2023

Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли с 26 апреля на май

Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции в открытый космос перенесен с 26 апреля на начало... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T15:03

2023-04-24T15:03

2023-04-24T15:03

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции в открытый космос перенесен с 26 апреля на начало мая в связи с тем, что нужно более детально проработать задачи предстоящей работы, заявили журналистам в понедельник в пресс-службе "Роскосмоса". "Ранее запланированный на 26 апреля 2023 года выход перенесен, предварительно, на начало мая в связи с необходимостью более детальной проработки его задач", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что штатная подготовка к выходу продолжается. Во время выхода Прокопьеву и Петелину предстоит обеспечить перенос шлюзовой камеры с помощью манипулятора ERA с модуля "Рассвет" и её пристыковку к Многофункциональному лабораторному модулю (МЛМ) "Наука". Шлюзовая камера предназначена для транспортирования за борт МКС полезных грузов с помощью манипулятора и их возвращения внутрь станции в интересах программы научно-прикладных исследований. Прошлый раз Прокопьев с Петелиным выходили в открытый космос 19 апреля, тогда они перенесли с "Рассвета" на "Науку" радиационный теплообменник, который, как и шлюзовая камера, нужен для проведения в дальнейшем научных экспериментов. До этого российские космонавты работали за бортом МКС 17 ноября 2022 года. Следующий выход неоднократно переносился. Изначально запланированный на 25 ноября, он был отложен из-за замечаний к работе системы охлаждения одного из скафандров. 15 декабря его не удалось провести из-за разгерметизации системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". Выход было решено отложить до тех пор, пока на замену не прибудет новый "Союз МС-23".

https://ria.ru/20230303/kosmonavty-1855550825.html

https://ria.ru/20230324/kosmos-1860290435.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)