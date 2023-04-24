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Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли с 26 апреля на май - РИА Новости, 24.04.2023
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15:03 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/kosmos-1867367620.html
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли с 26 апреля на май
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли с 26 апреля на май - РИА Новости, 24.04.2023
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли с 26 апреля на май
Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции в открытый космос перенесен с 26 апреля на начало... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:03
2023-04-24T15:03
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции в открытый космос перенесен с 26 апреля на начало мая в связи с тем, что нужно более детально проработать задачи предстоящей работы, заявили журналистам в понедельник в пресс-службе "Роскосмоса". "Ранее запланированный на 26 апреля 2023 года выход перенесен, предварительно, на начало мая в связи с необходимостью более детальной проработки его задач", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что штатная подготовка к выходу продолжается. Во время выхода Прокопьеву и Петелину предстоит обеспечить перенос шлюзовой камеры с помощью манипулятора ERA с модуля "Рассвет" и её пристыковку к Многофункциональному лабораторному модулю (МЛМ) "Наука". Шлюзовая камера предназначена для транспортирования за борт МКС полезных грузов с помощью манипулятора и их возвращения внутрь станции в интересах программы научно-прикладных исследований. Прошлый раз Прокопьев с Петелиным выходили в открытый космос 19 апреля, тогда они перенесли с "Рассвета" на "Науку" радиационный теплообменник, который, как и шлюзовая камера, нужен для проведения в дальнейшем научных экспериментов. До этого российские космонавты работали за бортом МКС 17 ноября 2022 года. Следующий выход неоднократно переносился. Изначально запланированный на 25 ноября, он был отложен из-за замечаний к работе системы охлаждения одного из скафандров. 15 декабря его не удалось провести из-за разгерметизации системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". Выход было решено отложить до тех пор, пока на замену не прибудет новый "Союз МС-23".
https://ria.ru/20230303/kosmonavty-1855550825.html
https://ria.ru/20230324/kosmos-1860290435.html
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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли с 26 апреля на май

"Роскосмос" перенес выход Прокопьева и Петелина в открытый космос с 26 апреля на май

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции в открытый космос перенесен с 26 апреля на начало мая в связи с тем, что нужно более детально проработать задачи предстоящей работы, заявили журналистам в понедельник в пресс-службе "Роскосмоса".
"Ранее запланированный на 26 апреля 2023 года выход перенесен, предварительно, на начало мая в связи с необходимостью более детальной проработки его задач", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что штатная подготовка к выходу продолжается.
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Во время выхода Прокопьеву и Петелину предстоит обеспечить перенос шлюзовой камеры с помощью манипулятора ERA с модуля "Рассвет" и её пристыковку к Многофункциональному лабораторному модулю (МЛМ) "Наука". Шлюзовая камера предназначена для транспортирования за борт МКС полезных грузов с помощью манипулятора и их возвращения внутрь станции в интересах программы научно-прикладных исследований.
Прошлый раз Прокопьев с Петелиным выходили в открытый космос 19 апреля, тогда они перенесли с "Рассвета" на "Науку" радиационный теплообменник, который, как и шлюзовая камера, нужен для проведения в дальнейшем научных экспериментов.
До этого российские космонавты работали за бортом МКС 17 ноября 2022 года. Следующий выход неоднократно переносился. Изначально запланированный на 25 ноября, он был отложен из-за замечаний к работе системы охлаждения одного из скафандров. 15 декабря его не удалось провести из-за разгерметизации системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". Выход было решено отложить до тех пор, пока на замену не прибудет новый "Союз МС-23".
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