https://ria.ru/20230424/kosmos-1867303564.html

Бывший астронавт НАСА заявил, что у него много друзей из России

Бывший астронавт НАСА заявил, что у него много друзей из России - РИА Новости, 24.04.2023

Бывший астронавт НАСА заявил, что у него много друзей из России

Бывший астронавт НАСА Доналд Алан Томас заявил в понедельник, что Россия или Китай не представляют собой угрозы с точки зрения освоения космоса, а также... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:16

2023-04-24T12:16

2023-04-24T12:16

наука

космос - риа наука

россия

китай

сша

юрий борисов (роскосмос)

владимир путин

европейское космическое агентство

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ХЭФЭЙ (Китай), 24 апр – РИА Новости. Бывший астронавт НАСА Доналд Алан Томас заявил в понедельник, что Россия или Китай не представляют собой угрозы с точки зрения освоения космоса, а также отметил, что хотел бы видеть США в мирном сотрудничестве со всеми странами в космосе. "Я полностью за мирные цели в космосе. И это то, что я хотел бы видеть. Я видел и конкуренцию во времена космической гонки, я видел и сотрудничество. И предпочитаю сотрудничество. Я бы хотел видеть США в мирном сотрудничестве со всеми странами в космосе", - сказал Томас журналистам на полях торжественных мероприятий по случаю китайского Дня космонавтики, которые проходят в городе Хэфэй китайской восточной провинции Аньхой. По его словам, хотя здесь, на Земле, между странами и есть политические различия, в космосе все работают вместе и дружат. Он также сказал, что у него по-прежнему много друзей космонавтов из России, с которыми он поддерживает дружеские отношения. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, точная дата будет определена исходя из технического состояния станции. Позднее он рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года. Сейчас решение о продлении МКС до 2030 года приняли США и Япония, Европейское космическое агентство также поддержало эту инициативу. В понедельник в Китае отмечается День космонавтики: в этот день, 24 апреля 1970 года, с космодрома Цзюцюань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-1", которая вывела на орбиту первый китайский спутник "Дунфанхун-1".

https://ria.ru/20230419/konflikty-1866369135.html

https://ria.ru/20230412/kosmos-1864880109.html

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китай

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, китай, сша, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, европейское космическое агентство, роскосмос, наса, в мире