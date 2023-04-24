Рейтинг@Mail.ru
Бывший астронавт НАСА заявил, что у него много друзей из России - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
12:16 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/kosmos-1867303564.html
Бывший астронавт НАСА заявил, что у него много друзей из России
Бывший астронавт НАСА заявил, что у него много друзей из России - РИА Новости, 24.04.2023
Бывший астронавт НАСА заявил, что у него много друзей из России
Бывший астронавт НАСА Доналд Алан Томас заявил в понедельник, что Россия или Китай не представляют собой угрозы с точки зрения освоения космоса, а также... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:16
2023-04-24T12:16
наука
космос - риа наука
россия
китай
сша
юрий борисов (роскосмос)
владимир путин
европейское космическое агентство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795855658_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8394d8893e79a3212eb22c20b9150ac4.jpg
ХЭФЭЙ (Китай), 24 апр – РИА Новости. Бывший астронавт НАСА Доналд Алан Томас заявил в понедельник, что Россия или Китай не представляют собой угрозы с точки зрения освоения космоса, а также отметил, что хотел бы видеть США в мирном сотрудничестве со всеми странами в космосе. "Я полностью за мирные цели в космосе. И это то, что я хотел бы видеть. Я видел и конкуренцию во времена космической гонки, я видел и сотрудничество. И предпочитаю сотрудничество. Я бы хотел видеть США в мирном сотрудничестве со всеми странами в космосе", - сказал Томас журналистам на полях торжественных мероприятий по случаю китайского Дня космонавтики, которые проходят в городе Хэфэй китайской восточной провинции Аньхой. По его словам, хотя здесь, на Земле, между странами и есть политические различия, в космосе все работают вместе и дружат. Он также сказал, что у него по-прежнему много друзей космонавтов из России, с которыми он поддерживает дружеские отношения. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, точная дата будет определена исходя из технического состояния станции. Позднее он рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года. Сейчас решение о продлении МКС до 2030 года приняли США и Япония, Европейское космическое агентство также поддержало эту инициативу. В понедельник в Китае отмечается День космонавтики: в этот день, 24 апреля 1970 года, с космодрома Цзюцюань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-1", которая вывела на орбиту первый китайский спутник "Дунфанхун-1".
https://ria.ru/20230419/konflikty-1866369135.html
https://ria.ru/20230412/kosmos-1864880109.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795855658_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8026cd2e8cac1d72c428bd7f5dc0cd32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, китай, сша, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, европейское космическое агентство, роскосмос, наса, в мире
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Китай, США, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, Европейское космическое агентство, Роскосмос, НАСА, В мире
Бывший астронавт НАСА заявил, что у него много друзей из России

Бывший астронавт НАСА заявил, что не видит угрозы со стороны России и Китая в космосе

© Иллюстрация РИА Новости . Роскосмос, CC BY 2.0/Frank KieselХудожественное изображение Российской орбитальной служебной станции
Художественное изображение Российской орбитальной служебной станции - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Иллюстрация РИА Новости . Роскосмос, CC BY 2.0/Frank Kiesel
Художественное изображение Российской орбитальной служебной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЭФЭЙ (Китай), 24 апр – РИА Новости. Бывший астронавт НАСА Доналд Алан Томас заявил в понедельник, что Россия или Китай не представляют собой угрозы с точки зрения освоения космоса, а также отметил, что хотел бы видеть США в мирном сотрудничестве со всеми странами в космосе.
"Я полностью за мирные цели в космосе. И это то, что я хотел бы видеть. Я видел и конкуренцию во времена космической гонки, я видел и сотрудничество. И предпочитаю сотрудничество. Я бы хотел видеть США в мирном сотрудничестве со всеми странами в космосе", - сказал Томас журналистам на полях торжественных мероприятий по случаю китайского Дня космонавтики, которые проходят в городе Хэфэй китайской восточной провинции Аньхой.
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
В США выступили за диалог с Россией и КНР по решению конфликтов в космосе
19 апреля, 15:43
По его словам, хотя здесь, на Земле, между странами и есть политические различия, в космосе все работают вместе и дружат.
«
"США работали с русскими более 30 лет на международной космической станции. И, хотя на Земле с политической точки зрения нас сталкивают, в космосе мы команда", - сказал Томас.
Он также сказал, что у него по-прежнему много друзей космонавтов из России, с которыми он поддерживает дружеские отношения.
«
"Я не представляю НАСА или правительство Соединенных Штатов, я исследователь космоса. И я не вижу в лице России или Китая угрозы с точки зрения исследования космоса. Я жду мирного сотрудничества с ними в космосе", - сказал бывший астронавт.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, точная дата будет определена исходя из технического состояния станции. Позднее он рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года. Сейчас решение о продлении МКС до 2030 года приняли США и Япония, Европейское космическое агентство также поддержало эту инициативу.
В понедельник в Китае отмечается День космонавтики: в этот день, 24 апреля 1970 года, с космодрома Цзюцюань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-1", которая вывела на орбиту первый китайский спутник "Дунфанхун-1".
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Космос не должен быть ареной для гонки вооружений, заявил Небензя
12 апреля, 18:24
 
НаукаКосмос - РИА НаукаРоссияКитайСШАЮрий Борисов (Роскосмос)Владимир ПутинЕвропейское космическое агентствоРоскосмосНАСАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала