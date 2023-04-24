Бывший астронавт НАСА заявил, что у него много друзей из России
Бывший астронавт НАСА заявил, что не видит угрозы со стороны России и Китая в космосе
© Иллюстрация РИА Новости . Роскосмос, CC BY 2.0/Frank KieselХудожественное изображение Российской орбитальной служебной станции
© Иллюстрация РИА Новости . Роскосмос, CC BY 2.0/Frank Kiesel
Художественное изображение Российской орбитальной служебной станции. Архивное фото
ХЭФЭЙ (Китай), 24 апр – РИА Новости. Бывший астронавт НАСА Доналд Алан Томас заявил в понедельник, что Россия или Китай не представляют собой угрозы с точки зрения освоения космоса, а также отметил, что хотел бы видеть США в мирном сотрудничестве со всеми странами в космосе.
"Я полностью за мирные цели в космосе. И это то, что я хотел бы видеть. Я видел и конкуренцию во времена космической гонки, я видел и сотрудничество. И предпочитаю сотрудничество. Я бы хотел видеть США в мирном сотрудничестве со всеми странами в космосе", - сказал Томас журналистам на полях торжественных мероприятий по случаю китайского Дня космонавтики, которые проходят в городе Хэфэй китайской восточной провинции Аньхой.
По его словам, хотя здесь, на Земле, между странами и есть политические различия, в космосе все работают вместе и дружат.
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"США работали с русскими более 30 лет на международной космической станции. И, хотя на Земле с политической точки зрения нас сталкивают, в космосе мы команда", - сказал Томас.
Он также сказал, что у него по-прежнему много друзей космонавтов из России, с которыми он поддерживает дружеские отношения.
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"Я не представляю НАСА или правительство Соединенных Штатов, я исследователь космоса. И я не вижу в лице России или Китая угрозы с точки зрения исследования космоса. Я жду мирного сотрудничества с ними в космосе", - сказал бывший астронавт.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, точная дата будет определена исходя из технического состояния станции. Позднее он рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года. Сейчас решение о продлении МКС до 2030 года приняли США и Япония, Европейское космическое агентство также поддержало эту инициативу.
В понедельник в Китае отмечается День космонавтики: в этот день, 24 апреля 1970 года, с космодрома Цзюцюань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-1", которая вывела на орбиту первый китайский спутник "Дунфанхун-1".