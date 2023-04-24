https://ria.ru/20230424/koronavirus-1867302044.html
COVID-19 становится рутиной, заявила Голикова
COVID-19 становится рутиной, заявила Голикова - РИА Новости, 24.04.2023
COVID-19 становится рутиной, заявила Голикова
Коронавирус становится рутинной инфекцией, но ослаблять внимание к проблеме нельзя, появляются новые варианты вируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:08
2023-04-24T12:08
2023-04-24T12:08
общество
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россия
татьяна голикова
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Коронавирус становится рутинной инфекцией, но ослаблять внимание к проблеме нельзя, появляются новые варианты вируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Ещё раз обращусь к ковиду, о нем уже забыли, но он уже плотно вошёл в нашу жизнь, становится по сути рутинной инфекцией. К сожалению, нам невозможно ослаблять внимание к этой проблеме. Пока ещё люди заболевают и уходят из жизни", - сказала Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава России. Она отметила, что постковидный синдром также серьёзно влияет на здоровье граждан. Кроме того, появляются новые варианты вируса, с этим нужно внимательно работать, подчеркнула Голикова.
https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866515553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
COVID-19 становится рутиной, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова: COVID-19 становится рутиной, но ослаблять внимание нельзя
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Коронавирус становится рутинной инфекцией, но ослаблять внимание к проблеме нельзя, появляются новые варианты вируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Ещё раз обращусь к ковиду, о нем уже забыли, но он уже плотно вошёл в нашу жизнь, становится по сути рутинной инфекцией. К сожалению, нам невозможно ослаблять внимание к этой проблеме. Пока ещё люди заболевают и уходят из жизни", - сказала Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава России.
Она отметила, что постковидный синдром также серьёзно влияет на здоровье граждан. Кроме того, появляются новые варианты вируса, с этим нужно внимательно работать, подчеркнула Голикова.
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