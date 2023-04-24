https://ria.ru/20230424/koronavirus-1867302044.html

COVID-19 становится рутиной, заявила Голикова

COVID-19 становится рутиной, заявила Голикова - РИА Новости, 24.04.2023

COVID-19 становится рутиной, заявила Голикова

Коронавирус становится рутинной инфекцией, но ослаблять внимание к проблеме нельзя, появляются новые варианты вируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:08

2023-04-24T12:08

2023-04-24T12:08

общество

здоровье - общество

россия

татьяна голикова

коронавирус в россии

распространение коронавируса

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Коронавирус становится рутинной инфекцией, но ослаблять внимание к проблеме нельзя, появляются новые варианты вируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Ещё раз обращусь к ковиду, о нем уже забыли, но он уже плотно вошёл в нашу жизнь, становится по сути рутинной инфекцией. К сожалению, нам невозможно ослаблять внимание к этой проблеме. Пока ещё люди заболевают и уходят из жизни", - сказала Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава России. Она отметила, что постковидный синдром также серьёзно влияет на здоровье граждан. Кроме того, появляются новые варианты вируса, с этим нужно внимательно работать, подчеркнула Голикова.

https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866515553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова, коронавирус в россии, распространение коронавируса