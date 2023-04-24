https://ria.ru/20230424/koronavirus-1867286615.html

В Москве за сутки госпитализировали 73 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 73 человека с COVID-19 - РИА Новости, 24.04.2023

В Москве за сутки госпитализировали 73 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 593 случая COVID-19, восемь человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T11:13

2023-04-24T11:13

2023-04-24T11:13

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 593 случая COVID-19, восемь человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 593, госпитализированы 73 человека, выздоровели 595 человек, восемь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне выявили 715 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 501 915 случаев коронавируса, выздоровели 3 311 545 человек, умерли 48 650 человек.

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, распространение коронавируса, москва, коронавирус в россии