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В Москве за сутки госпитализировали 73 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 73 человека с COVID-19 - РИА Новости, 24.04.2023
В Москве за сутки госпитализировали 73 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 593 случая COVID-19, восемь человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:13
2023-04-24T11:13
2023-04-24T11:13
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 593 случая COVID-19, восемь человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 593, госпитализированы 73 человека, выздоровели 595 человек, восемь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне выявили 715 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 501 915 случаев коронавируса, выздоровели 3 311 545 человек, умерли 48 650 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, распространение коронавируса, москва, коронавирус в россии
Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 73 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 593 новых случая COVID-19, умерли восемь человек