https://ria.ru/20230424/koronavirus-1867285072.html
В России за сутки госпитализировали 382 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 382 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 24.04.2023
В России за сутки госпитализировали 382 пациента с COVID-19
Около 5,5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерло 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:07
2023-04-24T11:07
2023-04-24T11:35
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Около 5,5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерло 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 382 человека, на 21,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение - в 36 регионах, ситуация осталась без изменений в 26 субъектах. "Выздоровело за сутки 4 917 человек, или на 10,7% меньше в сравнении с 23 апреля 2023 года. Выявлено 5 458 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,3 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,1%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 46 субъектах Российской Федерации, в том числе в 27 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 30,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 9,9%. Увеличение заболеваемости отмечено в 22 субъектах Российской Федерации, в том числе в десяти регионах более чем в среднем по стране.
https://ria.ru/20230421/koronavirus-1866875210.html
https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866515553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 382 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 5458 новых случаев COVID-19, умерло 34 человека
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости.
Около 5,5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерло 34 человека, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 382 человека, на 21,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение - в 36 регионах, ситуация осталась без изменений в 26 субъектах.
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"Выздоровело за сутки 4 917 человек, или на 10,7% меньше в сравнении с 23 апреля 2023 года. Выявлено 5 458 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении.
Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,3 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,1%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 46 субъектах Российской Федерации, в том числе в 27 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 30,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 9,9%. Увеличение заболеваемости отмечено в 22 субъектах Российской Федерации, в том числе в десяти регионах более чем в среднем по стране.
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