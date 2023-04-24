https://ria.ru/20230424/koronavirus-1867285072.html

В России за сутки госпитализировали 382 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 382 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 24.04.2023

В России за сутки госпитализировали 382 пациента с COVID-19

Около 5,5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерло 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T11:07

2023-04-24T11:07

2023-04-24T11:35

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773401549_0:128:3231:1945_1920x0_80_0_0_1c1d33bf4c95f0b63386fa1e3f4ce99f.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Около 5,5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерло 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 382 человека, на 21,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение - в 36 регионах, ситуация осталась без изменений в 26 субъектах. "Выздоровело за сутки 4 917 человек, или на 10,7% меньше в сравнении с 23 апреля 2023 года. Выявлено 5 458 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,3 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,1%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 46 субъектах Российской Федерации, в том числе в 27 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 30,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 9,9%. Увеличение заболеваемости отмечено в 22 субъектах Российской Федерации, в том числе в десяти регионах более чем в среднем по стране.

https://ria.ru/20230421/koronavirus-1866875210.html

https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866515553.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, распространение коронавируса