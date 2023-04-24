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В Австралии и США назвали три сценария украинского контрнаступления
В Австралии и США назвали три сценария украинского контрнаступления - РИА Новости, 24.04.2023
В Австралии и США назвали три сценария украинского контрнаступления
У Киева есть три варианта действий при возможном весеннем контрнаступлении, заявил австралийский генерал в отставке Мик Райан британской газете Daily Mail. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T05:55
2023-04-24T05:55
2023-04-24T08:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
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денис шмыгаль
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. У Киева есть три варианта действий при возможном весеннем контрнаступлении, заявил австралийский генерал в отставке Мик Райан британской газете Daily Mail.Согласно первому сценарию, Украина может начать одну крупную атаку, задействовав все свои силы и ресурсы. Второй вариант предполагает разделение сил ВСУ для одновременной атаки на юге и востоке. Третий возможный сценарий, по мнению генерала, подразумевает проведение нескольких менее масштабных атак, не скоординированных между собой.Отставной генерал США Стивен Твитти в свою очередь предположил, что Украина будет использовать третий вариант, придерживаясь "тактики малых шагов".Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ состоится в ближайшее время.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230424/makron-1867247373.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Денис Шмыгаль, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Австралии и США назвали три сценария украинского контрнаступления
Австралийский генерал Райан заявил о наличии у Киева трех сценариев контрнаступления