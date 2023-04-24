https://ria.ru/20230424/kontrnastuplenie-1867250098.html

В Австралии и США назвали три сценария украинского контрнаступления

В Австралии и США назвали три сценария украинского контрнаступления - РИА Новости, 24.04.2023

В Австралии и США назвали три сценария украинского контрнаступления

У Киева есть три варианта действий при возможном весеннем контрнаступлении, заявил австралийский генерал в отставке Мик Райан британской газете Daily Mail. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T05:55

2023-04-24T05:55

2023-04-24T08:54

специальная военная операция на украине

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денис шмыгаль

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. У Киева есть три варианта действий при возможном весеннем контрнаступлении, заявил австралийский генерал в отставке Мик Райан британской газете Daily Mail.Согласно первому сценарию, Украина может начать одну крупную атаку, задействовав все свои силы и ресурсы. Второй вариант предполагает разделение сил ВСУ для одновременной атаки на юге и востоке. Третий возможный сценарий, по мнению генерала, подразумевает проведение нескольких менее масштабных атак, не скоординированных между собой.Отставной генерал США Стивен Твитти в свою очередь предположил, что Украина будет использовать третий вариант, придерживаясь "тактики малых шагов".Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ состоится в ближайшее время.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230424/makron-1867247373.html

https://ria.ru/20230424/rogov-1867248058.html

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в мире, украина, киев, сша, денис шмыгаль, дмитрий песков, вооруженные силы украины