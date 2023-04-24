https://ria.ru/20230424/konflikty-1867408189.html

Гутерреш призвал страны использовать дипломатию для разрешения конфликтов

Гутерреш призвал страны использовать дипломатию для разрешения конфликтов - РИА Новости, 24.04.2023

Гутерреш призвал страны использовать дипломатию для разрешения конфликтов

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании Совбеза, призвал входящие в организацию страны использовать дипломатические инструменты для мирного... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:23

2023-04-24T17:23

2023-04-24T17:23

в мире

антониу гутерреш

оон

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ООН, 24 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании Совбеза, призвал входящие в организацию страны использовать дипломатические инструменты для мирного разрешения конфликтов. В понедельник проходит одно из знаковых заседаний СБ ООН для российского председательства в Совбезе. Оно посвящено эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН. "Я призываю государства-члены (ООН – ред.) использовать весь спектр дипломатических инструментов, предусмотренных Уставом ООН для мирного разрешения конфликтов. К ним относятся и мои услуги для разрешения споров и установления мира", - сказал Гутерреш.

https://ria.ru/20230415/geopolitika-1865406703.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, антониу гутерреш, оон