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Гутерреш призвал страны использовать дипломатию для разрешения конфликтов - РИА Новости, 24.04.2023
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17:23 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/konflikty-1867408189.html
Гутерреш призвал страны использовать дипломатию для разрешения конфликтов
Гутерреш призвал страны использовать дипломатию для разрешения конфликтов - РИА Новости, 24.04.2023
Гутерреш призвал страны использовать дипломатию для разрешения конфликтов
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании Совбеза, призвал входящие в организацию страны использовать дипломатические инструменты для мирного... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:23
2023-04-24T17:23
в мире
антониу гутерреш
оон
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ООН, 24 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании Совбеза, призвал входящие в организацию страны использовать дипломатические инструменты для мирного разрешения конфликтов. В понедельник проходит одно из знаковых заседаний СБ ООН для российского председательства в Совбезе. Оно посвящено эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН. "Я призываю государства-члены (ООН – ред.) использовать весь спектр дипломатических инструментов, предусмотренных Уставом ООН для мирного разрешения конфликтов. К ним относятся и мои услуги для разрешения споров и установления мира", - сказал Гутерреш.
https://ria.ru/20230415/geopolitika-1865406703.html
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в мире, антониу гутерреш, оон
В мире, Антониу Гутерреш, ООН
Гутерреш призвал страны использовать дипломатию для разрешения конфликтов

Генсек ООН Гутерреш призвал страны использовать дипломатию для разрешения конфликтов

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании Совбеза, призвал входящие в организацию страны использовать дипломатические инструменты для мирного разрешения конфликтов.
В понедельник проходит одно из знаковых заседаний СБ ООН для российского председательства в Совбезе. Оно посвящено эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН.
"Я призываю государства-члены (ООН – ред.) использовать весь спектр дипломатических инструментов, предусмотренных Уставом ООН для мирного разрешения конфликтов. К ним относятся и мои услуги для разрешения споров и установления мира", - сказал Гутерреш.
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