https://ria.ru/20230424/kino-1866889844.html

Сталин, Чаплин и Орлова: как снимали легендарный фильм "Волга-Волга"

Сталин, Чаплин и Орлова: как снимали легендарный фильм "Волга-Волга" - РИА Новости, 24.04.2023

Сталин, Чаплин и Орлова: как снимали легендарный фильм "Волга-Волга"

Для многих советских и российских режиссеров "Волга-Волга" — эталон музыкальной комедии. Сегодня легендарной картине исполняется 85 лет. Кого высмеял Григорий... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T08:00

2023-04-24T08:00

2023-04-24T08:18

культура

григорий александров

игорь ильинский

любовь орлова

кино и сериалы

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Павел Сурков. Для многих советских и российских режиссеров "Волга-Волга" — эталон музыкальной комедии. Сегодня легендарной картине исполняется 85 лет. Кого высмеял Григорий Александров, что ему подсказал Чарли Чаплин и почему Сталин смотрел этот фильм десятки раз — в материале РИА Новости.Идея фильма: поощрение самодеятельностиВ 1930-е художественная самодеятельность была очень популярна. В молодом советском государстве всячески поощрялось увлечение передовым пролетарским искусством. Ты, например, почтальон или шофер. Ну и что? Хочешь петь или играть в театре — пожалуйста, к твоим услугам дома культуры. На одном из смотров непрофессиональных артистов Александров познакомился с девушкой из провинции, которая замечательно пела, но начальство не отпускало ее на конкурс в столицу. И режиссер решил снять комедию, чтобы высмеять самодура-бюрократа, стоящего на пути у "таланта из народа".К тому времени мастер был уже знаменит благодаря огромному успеху "Веселых ребят". И его новую задумку одобрил худсовет. Круиз по Волге: как Чаплин помог АлександровуК съемкам готовились несколько лет. Группа на пароходе прошла по Волге, выбирая натуру и отсматривая самодеятельные коллективы. По легенде, Чарли Чаплин предложил Александрову назвать новый фильм в честь самой протяженной европейской реки. Григорий Васильевич в Сан-Франциско катался на лодке с великим комиком и распевал: "Волга-Волга, мать родная, Волга — русская река!" То, что письмоносицу Стрелку должна была играть Любовь Орлова, жена и муза режиссера, не обсуждалось. Да и с главным антагонистом — Бываловым — тоже определились быстро. Игорь Ильинский, любимый артист комедий 1920-х, идеально вписался в образ простоватого чинуши, которого с легкостью проучили молодые герои картины.Кстати, из образа самодура-бюрократа Ильинский так хотел "выскочить", что долго не соглашался сыграть Огурцова в "Карнавальной ночи". "Что такое, я же это уже играл!" — возмущался актер, но Рязанов его уговорил. Музыка и Сталин: легенды картины "Волга-Волга"Песни из фильма сразу ушли в народ. Композитора Исаака Дунаевского Александров воспринимал как полноценного соавтора картины. Все музыкальные номера — от шуточного с водовозом до центральной "Песни о Волге" — знал, кажется, каждый советский человек. В том числе и первый, главный зритель."Волгу-Волгу" Сталин смотрел десятки раз, показывал зарубежным гостям. Говорят, во время тяжелых переговоров по поводу открытия Второго фронта вождь подарил Рузвельту копию фильма. Американский президент попросил перевести текст песен и увидел в словах "Америка России подарила пароход: с носу пар, колеса сзади — и ужасно тихий ход" намек на то, что переговоры затянулись. Эту историю рассказывал сам Александров. Правда, режиссер славился умением устраивать розыгрыши и травить байки."Волга-Волга" — народное кино. Легкий сюжет, актуальная история, замечательная музыка и оптимизм, который и сегодня заряжает.

https://ria.ru/20230416/kino-1864564273.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

григорий александров, игорь ильинский, любовь орлова, кино и сериалы