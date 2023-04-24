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Сталин, Чаплин и Орлова: как снимали легендарный фильм "Волга-Волга" - РИА Новости, 24.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 24.04.2023 (обновлено: 08:18 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/kino-1866889844.html
Сталин, Чаплин и Орлова: как снимали легендарный фильм "Волга-Волга"
Сталин, Чаплин и Орлова: как снимали легендарный фильм "Волга-Волга" - РИА Новости, 24.04.2023
Сталин, Чаплин и Орлова: как снимали легендарный фильм "Волга-Волга"
Для многих советских и российских режиссеров "Волга-Волга" — эталон музыкальной комедии. Сегодня легендарной картине исполняется 85 лет. Кого высмеял Григорий... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T08:00
2023-04-24T08:18
культура
григорий александров
игорь ильинский
любовь орлова
кино и сериалы
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Павел Сурков. Для многих советских и российских режиссеров "Волга-Волга" — эталон музыкальной комедии. Сегодня легендарной картине исполняется 85 лет. Кого высмеял Григорий Александров, что ему подсказал Чарли Чаплин и почему Сталин смотрел этот фильм десятки раз — в материале РИА Новости.Идея фильма: поощрение самодеятельностиВ 1930-е художественная самодеятельность была очень популярна. В молодом советском государстве всячески поощрялось увлечение передовым пролетарским искусством. Ты, например, почтальон или шофер. Ну и что? Хочешь петь или играть в театре — пожалуйста, к твоим услугам дома культуры. На одном из смотров непрофессиональных артистов Александров познакомился с девушкой из провинции, которая замечательно пела, но начальство не отпускало ее на конкурс в столицу. И режиссер решил снять комедию, чтобы высмеять самодура-бюрократа, стоящего на пути у "таланта из народа".К тому времени мастер был уже знаменит благодаря огромному успеху "Веселых ребят". И его новую задумку одобрил худсовет. Круиз по Волге: как Чаплин помог АлександровуК съемкам готовились несколько лет. Группа на пароходе прошла по Волге, выбирая натуру и отсматривая самодеятельные коллективы. По легенде, Чарли Чаплин предложил Александрову назвать новый фильм в честь самой протяженной европейской реки. Григорий Васильевич в Сан-Франциско катался на лодке с великим комиком и распевал: "Волга-Волга, мать родная, Волга — русская река!" То, что письмоносицу Стрелку должна была играть Любовь Орлова, жена и муза режиссера, не обсуждалось. Да и с главным антагонистом — Бываловым — тоже определились быстро. Игорь Ильинский, любимый артист комедий 1920-х, идеально вписался в образ простоватого чинуши, которого с легкостью проучили молодые герои картины.Кстати, из образа самодура-бюрократа Ильинский так хотел "выскочить", что долго не соглашался сыграть Огурцова в "Карнавальной ночи". "Что такое, я же это уже играл!" — возмущался актер, но Рязанов его уговорил. Музыка и Сталин: легенды картины "Волга-Волга"Песни из фильма сразу ушли в народ. Композитора Исаака Дунаевского Александров воспринимал как полноценного соавтора картины. Все музыкальные номера — от шуточного с водовозом до центральной "Песни о Волге" — знал, кажется, каждый советский человек. В том числе и первый, главный зритель."Волгу-Волгу" Сталин смотрел десятки раз, показывал зарубежным гостям. Говорят, во время тяжелых переговоров по поводу открытия Второго фронта вождь подарил Рузвельту копию фильма. Американский президент попросил перевести текст песен и увидел в словах "Америка России подарила пароход: с носу пар, колеса сзади — и ужасно тихий ход" намек на то, что переговоры затянулись. Эту историю рассказывал сам Александров. Правда, режиссер славился умением устраивать розыгрыши и травить байки."Волга-Волга" — народное кино. Легкий сюжет, актуальная история, замечательная музыка и оптимизм, который и сегодня заряжает.
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Роман Харрасов
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7 495 645-6601
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григорий александров, игорь ильинский, любовь орлова, кино и сериалы
Культура, Григорий Александров, Игорь Ильинский, Любовь Орлова, Кино и сериалы

Сталин, Чаплин и Орлова: как снимали легендарный фильм "Волга-Волга"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Волга - Волга", 1938 год
Кадр из фильма Волга - Волга, 1938 год - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Павел Сурков. Для многих советских и российских режиссеров "Волга-Волга" — эталон музыкальной комедии. Сегодня легендарной картине исполняется 85 лет. Кого высмеял Григорий Александров, что ему подсказал Чарли Чаплин и почему Сталин смотрел этот фильм десятки раз — в материале РИА Новости.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Волга-Волга", 1938 год
Кадр из фильма Волга - Волга, 1938 год - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости
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Кадр из фильма "Волга-Волга", 1938 год

Идея фильма: поощрение самодеятельности

В 1930-е художественная самодеятельность была очень популярна. В молодом советском государстве всячески поощрялось увлечение передовым пролетарским искусством.
Ты, например, почтальон или шофер. Ну и что? Хочешь петь или играть в театре — пожалуйста, к твоим услугам дома культуры.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкСоветский режиссер Григорий Александров на XI Московском Международном кинофестивале, 1979 год
Советский режиссер Григорий Александров на XI Московском Международном кинофестивале, 1979 год - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Галина Кмит
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Советский режиссер Григорий Александров на XI Московском Международном кинофестивале, 1979 год
На одном из смотров непрофессиональных артистов Александров познакомился с девушкой из провинции, которая замечательно пела, но начальство не отпускало ее на конкурс в столицу. И режиссер решил снять комедию, чтобы высмеять самодура-бюрократа, стоящего на пути у "таланта из народа".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Волга-Волга", 1938 год
Кадр из фильма Волга - Волга, 1938 год - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Волга-Волга", 1938 год
К тому времени мастер был уже знаменит благодаря огромному успеху "Веселых ребят". И его новую задумку одобрил худсовет.

Круиз по Волге: как Чаплин помог Александрову

К съемкам готовились несколько лет. Группа на пароходе прошла по Волге, выбирая натуру и отсматривая самодеятельные коллективы.
По легенде, Чарли Чаплин предложил Александрову назвать новый фильм в честь самой протяженной европейской реки. Григорий Васильевич в Сан-Франциско катался на лодке с великим комиком и распевал: "Волга-Волга, мать родная, Волга — русская река!"
© http://www.charliechaplin.com/Чарли Чаплин
Чарли Чаплин
© http://www.charliechaplin.com/
Чарли Чаплин
То, что письмоносицу Стрелку должна была играть Любовь Орлова, жена и муза режиссера, не обсуждалось. Да и с главным антагонистом — Бываловым — тоже определились быстро. Игорь Ильинский, любимый артист комедий 1920-х, идеально вписался в образ простоватого чинуши, которого с легкостью проучили молодые герои картины.
Кстати, из образа самодура-бюрократа Ильинский так хотел "выскочить", что долго не соглашался сыграть Огурцова в "Карнавальной ночи". "Что такое, я же это уже играл!" — возмущался актер, но Рязанов его уговорил.
© РИА Новости / Снимок с экрана | Перейти в медиабанкАктер Игорь Ильинский
Актер Игорь Ильинский - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Снимок с экрана
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Актер Игорь Ильинский

Музыка и Сталин: легенды картины "Волга-Волга"

Песни из фильма сразу ушли в народ. Композитора Исаака Дунаевского Александров воспринимал как полноценного соавтора картины. Все музыкальные номера — от шуточного с водовозом до центральной "Песни о Волге" — знал, кажется, каждый советский человек. В том числе и первый, главный зритель.
© РИА Новости / Михаил Гершман | Перейти в медиабанкНародная артистка СССР Любовь Орлова
Народная артистка СССР Любовь Орлова - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Михаил Гершман
Перейти в медиабанк
Народная артистка СССР Любовь Орлова
"Волгу-Волгу" Сталин смотрел десятки раз, показывал зарубежным гостям.
Говорят, во время тяжелых переговоров по поводу открытия Второго фронта вождь подарил Рузвельту копию фильма. Американский президент попросил перевести текст песен и увидел в словах "Америка России подарила пароход: с носу пар, колеса сзади — и ужасно тихий ход" намек на то, что переговоры затянулись.
© AP PhotoМаршал Иосиф Сталин и президент Франклин Рузвельт на совещании в Ялте
Маршал Иосиф Сталин и президент Франклин Рузвельт на совещании в Ялте - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo
Маршал Иосиф Сталин и президент Франклин Рузвельт на совещании в Ялте
Эту историю рассказывал сам Александров. Правда, режиссер славился умением устраивать розыгрыши и травить байки.
"Волга-Волга" — народное кино. Легкий сюжет, актуальная история, замечательная музыка и оптимизм, который и сегодня заряжает.
Кадр из мультфильма Старик и море
Волшебный мультик: факты и истории оскароносного фильма "Старик и море"
16 апреля, 08:00
 
КультураГригорий АлександровИгорь ИльинскийЛюбовь ОрловаКино и сериалы
 
 
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