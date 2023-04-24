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В "Русской медиагруппе" рассказали о хакерских атаках на компанию - РИА Новости, 24.04.2023
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10:43 24.04.2023 (обновлено: 10:54 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/kiberataki-1867280229.html
В "Русской медиагруппе" рассказали о хакерских атаках на компанию
В "Русской медиагруппе" рассказали о хакерских атаках на компанию - РИА Новости, 24.04.2023
В "Русской медиагруппе" рассказали о хакерских атаках на компанию
Десятки хакерских атак было совершено на "Русскую медиагруппу" с начала специальной военной операции, в частности попытки проникновения внутрь периметра... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:43
2023-04-24T10:54
технологии
"русская медиагруппа"
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Десятки хакерских атак было совершено на "Русскую медиагруппу" с начала специальной военной операции, в частности попытки проникновения внутрь периметра безопасности и фишинговые атаки, сообщил РИА Новости директор технического департамента "Русской медиагруппы" Роман Лукьяненко. "На нас за прошедший год с конца февраля 2022 года было совершено десятки атак, это были как попытки проникновения внутрь периметра безопасности, так и фишинговые атаки, и конечно же DDoS атаки. Если говорить о DDoS атаках, то максимальная атака, которая была зафиксирована в 10 раз превышала пиковые значения при обычной нагрузке", - сказал Лукьяненко. По его словам, увеличивать штат ИТ медиагруппе не пришлось, но модернизировать системы безопасности пришлось серьёзно: были закуплены российские решения взамен отказавшим в обслуживании решениям западных брендов.
https://ria.ru/20230413/kiberataki-1865007760.html
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технологии, "русская медиагруппа"
Технологии, "Русская медиагруппа"
В "Русской медиагруппе" рассказали о хакерских атаках на компанию

Глава "Русской медиагруппы": с начала спецоперации на компанию совершили десятки кибератак

© iStock.com / Branimir76Хакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© iStock.com / Branimir76
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Десятки хакерских атак было совершено на "Русскую медиагруппу" с начала специальной военной операции, в частности попытки проникновения внутрь периметра безопасности и фишинговые атаки, сообщил РИА Новости директор технического департамента "Русской медиагруппы" Роман Лукьяненко.
"На нас за прошедший год с конца февраля 2022 года было совершено десятки атак, это были как попытки проникновения внутрь периметра безопасности, так и фишинговые атаки, и конечно же DDoS атаки. Если говорить о DDoS атаках, то максимальная атака, которая была зафиксирована в 10 раз превышала пиковые значения при обычной нагрузке", - сказал Лукьяненко.
По его словам, увеличивать штат ИТ медиагруппе не пришлось, но модернизировать системы безопасности пришлось серьёзно: были закуплены российские решения взамен отказавшим в обслуживании решениям западных брендов.
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