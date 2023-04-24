https://ria.ru/20230424/kiberataki-1867280229.html

В "Русской медиагруппе" рассказали о хакерских атаках на компанию

В "Русской медиагруппе" рассказали о хакерских атаках на компанию - РИА Новости, 24.04.2023

В "Русской медиагруппе" рассказали о хакерских атаках на компанию

Десятки хакерских атак было совершено на "Русскую медиагруппу" с начала специальной военной операции, в частности попытки проникновения внутрь периметра... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:43

2023-04-24T10:43

2023-04-24T10:54

технологии

"русская медиагруппа"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642190_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_52c8d63379df4a21eee9e5161fcaa13d.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Десятки хакерских атак было совершено на "Русскую медиагруппу" с начала специальной военной операции, в частности попытки проникновения внутрь периметра безопасности и фишинговые атаки, сообщил РИА Новости директор технического департамента "Русской медиагруппы" Роман Лукьяненко. "На нас за прошедший год с конца февраля 2022 года было совершено десятки атак, это были как попытки проникновения внутрь периметра безопасности, так и фишинговые атаки, и конечно же DDoS атаки. Если говорить о DDoS атаках, то максимальная атака, которая была зафиксирована в 10 раз превышала пиковые значения при обычной нагрузке", - сказал Лукьяненко. По его словам, увеличивать штат ИТ медиагруппе не пришлось, но модернизировать системы безопасности пришлось серьёзно: были закуплены российские решения взамен отказавшим в обслуживании решениям западных брендов.

https://ria.ru/20230413/kiberataki-1865007760.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, "русская медиагруппа"