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Число жертв религиозного культа в Кении возросло до 67 - РИА Новости, 24.04.2023
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15:09 24.04.2023 (обновлено: 15:26 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/keniya-1867369011.html
Число жертв религиозного культа в Кении возросло до 67
Число жертв религиозного культа в Кении возросло до 67 - РИА Новости, 24.04.2023
Число жертв религиозного культа в Кении возросло до 67
Число тел, обнаруженных в рамках расследования дела о массовой гибели последователей религиозного культа в Кении, возросло до 67, передает кенийское издание... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:09
2023-04-24T15:26
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Число тел, обнаруженных в рамках расследования дела о массовой гибели последователей религиозного культа в Кении, возросло до 67, передает кенийское издание Star со ссылкой на полицию. Ранее СМИ сообщали о 47 жертвах, все они были последователями религиозного культа, пастор которого Макензи Нтенге якобы велел его членам морить себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом". "Полиция эксгумировала еще 20 тел на участке земли Шакахола площадью 800 акров (324 гектара) в Магарини, округ Килифи. Таким образом, общее количество эксгумированных тел достигло 67", - приводит издание слова представителей местной полиции. Также сообщается, что в ходе расследования полиции удалось спасти 29 человек. "Произошедшее в Шакахоле - это стремление к терроризму. Макензи притворяется пастором, в то время как является опасным преступником", - передает кенийский телеканал NTV заявление президента Кении Уильяма Руто. "Такие люди, как Макензи, не принадлежат ни к какой религии, они принадлежат тюрьме, и именно там они должны находиться", - добавил он. В апреле Нтенге был задержан после обнаружения тел четырех людей, которые, предположительно, погибли при схожих обстоятельствах. В прошлом месяце он уже был задержан в связи с гибелью двоих детей, но затем был освобожден под залог в 10 тысяч шиллингов (около 74 долларов США).
https://ria.ru/20230421/sudan-1867002621.html
https://ria.ru/20230322/keniya-1859801555.html
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в мире, кения
В мире, Кения
Число жертв религиозного культа в Кении возросло до 67

Star: кенийская полиция эксгумировала еще 20 тел жертв последователей религиозного культа

© Фото : Unsplash/Nicholas GrayНайроби, Кения
Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : Unsplash/Nicholas Gray
Найроби, Кения. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Число тел, обнаруженных в рамках расследования дела о массовой гибели последователей религиозного культа в Кении, возросло до 67, передает кенийское издание Star со ссылкой на полицию.
Ранее СМИ сообщали о 47 жертвах, все они были последователями религиозного культа, пастор которого Макензи Нтенге якобы велел его членам морить себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом".
"Полиция эксгумировала еще 20 тел на участке земли Шакахола площадью 800 акров (324 гектара) в Магарини, округ Килифи. Таким образом, общее количество эксгумированных тел достигло 67", - приводит издание слова представителей местной полиции.
Также сообщается, что в ходе расследования полиции удалось спасти 29 человек.
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"Произошедшее в Шакахоле - это стремление к терроризму. Макензи притворяется пастором, в то время как является опасным преступником", - передает кенийский телеканал NTV заявление президента Кении Уильяма Руто. "Такие люди, как Макензи, не принадлежат ни к какой религии, они принадлежат тюрьме, и именно там они должны находиться", - добавил он.
В апреле Нтенге был задержан после обнаружения тел четырех людей, которые, предположительно, погибли при схожих обстоятельствах. В прошлом месяце он уже был задержан в связи с гибелью двоих детей, но затем был освобожден под залог в 10 тысяч шиллингов (около 74 долларов США).
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