https://ria.ru/20230424/keniya-1867369011.html

Число жертв религиозного культа в Кении возросло до 67

Число жертв религиозного культа в Кении возросло до 67 - РИА Новости, 24.04.2023

Число жертв религиозного культа в Кении возросло до 67

Число тел, обнаруженных в рамках расследования дела о массовой гибели последователей религиозного культа в Кении, возросло до 67, передает кенийское издание... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T15:09

2023-04-24T15:09

2023-04-24T15:26

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Число тел, обнаруженных в рамках расследования дела о массовой гибели последователей религиозного культа в Кении, возросло до 67, передает кенийское издание Star со ссылкой на полицию. Ранее СМИ сообщали о 47 жертвах, все они были последователями религиозного культа, пастор которого Макензи Нтенге якобы велел его членам морить себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом". "Полиция эксгумировала еще 20 тел на участке земли Шакахола площадью 800 акров (324 гектара) в Магарини, округ Килифи. Таким образом, общее количество эксгумированных тел достигло 67", - приводит издание слова представителей местной полиции. Также сообщается, что в ходе расследования полиции удалось спасти 29 человек. "Произошедшее в Шакахоле - это стремление к терроризму. Макензи притворяется пастором, в то время как является опасным преступником", - передает кенийский телеканал NTV заявление президента Кении Уильяма Руто. "Такие люди, как Макензи, не принадлежат ни к какой религии, они принадлежат тюрьме, и именно там они должны находиться", - добавил он. В апреле Нтенге был задержан после обнаружения тел четырех людей, которые, предположительно, погибли при схожих обстоятельствах. В прошлом месяце он уже был задержан в связи с гибелью двоих детей, но затем был освобожден под залог в 10 тысяч шиллингов (около 74 долларов США).

https://ria.ru/20230421/sudan-1867002621.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кения