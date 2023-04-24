https://ria.ru/20230424/keniya-1867369011.html
Число жертв религиозного культа в Кении возросло до 67
Число жертв религиозного культа в Кении возросло до 67 - РИА Новости, 24.04.2023
Число жертв религиозного культа в Кении возросло до 67
Число тел, обнаруженных в рамках расследования дела о массовой гибели последователей религиозного культа в Кении, возросло до 67, передает кенийское издание... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:09
2023-04-24T15:09
2023-04-24T15:26
в мире
кения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833439122_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0a6c8e0ec94128d397fa5e4b2183d94.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Число тел, обнаруженных в рамках расследования дела о массовой гибели последователей религиозного культа в Кении, возросло до 67, передает кенийское издание Star со ссылкой на полицию. Ранее СМИ сообщали о 47 жертвах, все они были последователями религиозного культа, пастор которого Макензи Нтенге якобы велел его членам морить себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом". "Полиция эксгумировала еще 20 тел на участке земли Шакахола площадью 800 акров (324 гектара) в Магарини, округ Килифи. Таким образом, общее количество эксгумированных тел достигло 67", - приводит издание слова представителей местной полиции. Также сообщается, что в ходе расследования полиции удалось спасти 29 человек. "Произошедшее в Шакахоле - это стремление к терроризму. Макензи притворяется пастором, в то время как является опасным преступником", - передает кенийский телеканал NTV заявление президента Кении Уильяма Руто. "Такие люди, как Макензи, не принадлежат ни к какой религии, они принадлежат тюрьме, и именно там они должны находиться", - добавил он. В апреле Нтенге был задержан после обнаружения тел четырех людей, которые, предположительно, погибли при схожих обстоятельствах. В прошлом месяце он уже был задержан в связи с гибелью двоих детей, но затем был освобожден под залог в 10 тысяч шиллингов (около 74 долларов США).
https://ria.ru/20230421/sudan-1867002621.html
https://ria.ru/20230322/keniya-1859801555.html
кения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833439122_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a012860bd5b92210f7a3d4e979e70529.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кения
Число жертв религиозного культа в Кении возросло до 67
Star: кенийская полиция эксгумировала еще 20 тел жертв последователей религиозного культа
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости.
Число тел, обнаруженных в рамках расследования дела о массовой гибели последователей религиозного культа в Кении, возросло до 67, передает кенийское издание Star
со ссылкой на полицию.
Ранее СМИ сообщали о 47 жертвах, все они были последователями религиозного культа, пастор которого Макензи Нтенге якобы велел его членам морить себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом".
"Полиция эксгумировала еще 20 тел на участке земли Шакахола площадью 800 акров (324 гектара) в Магарини, округ Килифи. Таким образом, общее количество эксгумированных тел достигло 67", - приводит издание слова представителей местной полиции.
Также сообщается, что в ходе расследования полиции удалось спасти 29 человек.
Кения предложила организовать у себя процесс по перемирию ВС Судана и СБР
"Произошедшее в Шакахоле - это стремление к терроризму. Макензи притворяется пастором, в то время как является опасным преступником", - передает кенийский телеканал NTV заявление президента Кении Уильяма Руто. "Такие люди, как Макензи, не принадлежат ни к какой религии, они принадлежат тюрьме, и именно там они должны находиться", - добавил он.
В апреле Нтенге был задержан после обнаружения тел четырех людей, которые, предположительно, погибли при схожих обстоятельствах. В прошлом месяце он уже был задержан в связи с гибелью двоих детей, но затем был освобожден под залог в 10 тысяч шиллингов (около 74 долларов США
).
Лавров допустил участие Запада в беспорядках в Кении