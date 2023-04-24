https://ria.ru/20230424/katar-1867359313.html
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Катаре во время "Формулы-1"
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Катаре во время "Формулы-1" - РИА Новости, 24.04.2023
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Катаре во время "Формулы-1"
Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Катар осенью, когда там пройдут гонки "Формулы-1", сообщает АТОР. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:41
2023-04-24T18:41
2023-04-24T18:41
туризм
новости - туризм
туризм
катар
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Катар осенью, когда там пройдут гонки "Формулы-1", сообщает АТОР.С 6 по 8 октября в Катаре состоятся гонки "Фурмулы-1", и россияне уже бронируют путевки на этот период. Путешественники смогут добраться туда на прямых рейсах Qatar Airways и стыковочных Oman Air, Air Arabia.Минимальная продолжительность тура — три ночи, в его стоимость входят входные билеты на гонку.Самым бюджетным будет поездка, в которую входит стоимость отеля и билет на трибуну. Он дает доступ к фудкорту, фирменному магазину F1, фан-зоне и бесплатной парковке.Наиболее дорогие путевки включают также билет-пропуск в комплекс помещений, расположенных непосредственно над гаражными боксами команд "Формулы-1". Там зрители смогут наблюдать не только гонку, но и подготовку болидов, работу команд на пит-стопах и даже будут иметь возможность выйти к штурману.Минимальная стоимость тура на четыре ночи на двоих с перелетом — от 153 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, катар, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Катар, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Катаре во время "Формулы-1"
АТОР: цена отдыха в Катаре в период проведения "Формулы-1" начинается от 153 тысяч рублей
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Катар осенью, когда там пройдут гонки "Формулы-1", сообщает
АТОР.
С 6 по 8 октября в Катаре состоятся гонки "Фурмулы-1", и россияне уже бронируют путевки на этот период. Путешественники смогут добраться туда на прямых рейсах Qatar Airways
и стыковочных Oman Air, Air Arabia
.
Минимальная продолжительность тура — три ночи, в его стоимость входят входные билеты на гонку.
Самым бюджетным будет поездка, в которую входит стоимость отеля и билет на трибуну. Он дает доступ к фудкорту, фирменному магазину F1, фан-зоне и бесплатной парковке.
Наиболее дорогие путевки включают также билет-пропуск в комплекс помещений, расположенных непосредственно над гаражными боксами команд "Формулы-1". Там зрители смогут наблюдать не только гонку, но и подготовку болидов, работу команд на пит-стопах и даже будут иметь возможность выйти к штурману.
Минимальная стоимость тура на четыре ночи на двоих с перелетом — от 153 тысяч рублей.
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