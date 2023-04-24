https://ria.ru/20230424/katar-1867359313.html

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Катаре во время "Формулы-1"

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Катаре во время "Формулы-1" - РИА Новости, 24.04.2023

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Катаре во время "Формулы-1"

Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Катар осенью, когда там пройдут гонки "Формулы-1", сообщает АТОР. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:41

2023-04-24T18:41

2023-04-24T18:41

туризм

новости - туризм

туризм

катар

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит путешествие в Катар осенью, когда там пройдут гонки "Формулы-1", сообщает АТОР.С 6 по 8 октября в Катаре состоятся гонки "Фурмулы-1", и россияне уже бронируют путевки на этот период. Путешественники смогут добраться туда на прямых рейсах Qatar Airways и стыковочных Oman Air, Air Arabia.Минимальная продолжительность тура — три ночи, в его стоимость входят входные билеты на гонку.Самым бюджетным будет поездка, в которую входит стоимость отеля и билет на трибуну. Он дает доступ к фудкорту, фирменному магазину F1, фан-зоне и бесплатной парковке.Наиболее дорогие путевки включают также билет-пропуск в комплекс помещений, расположенных непосредственно над гаражными боксами команд "Формулы-1". Там зрители смогут наблюдать не только гонку, но и подготовку болидов, работу команд на пит-стопах и даже будут иметь возможность выйти к штурману.Минимальная стоимость тура на четыре ночи на двоих с перелетом — от 153 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

катар

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, катар, ассоциация туроператоров россии (атор)