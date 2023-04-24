https://ria.ru/20230424/iordaniya-1867257327.html

В Иордании заинтересованы в строительстве малых ядерных реакторов

В Иордании заинтересованы в строительстве малых ядерных реакторов - РИА Новости, 24.04.2023

В Иордании заинтересованы в строительстве малых ядерных реакторов

Иордания заинтересована в строительстве малых ядерных реакторов, рассматривает образцы из ряда стран, включая Россию, и ждет "зеленого света" от правительства... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T08:13

2023-04-24T08:13

2023-04-24T08:30

в мире

иордания

россия

акаба (мухафаза)

халед тукан

алексей лихачев

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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АММАН, 24 апр - РИА Новости. Иордания заинтересована в строительстве малых ядерных реакторов, рассматривает образцы из ряда стран, включая Россию, и ждет "зеленого света" от правительства на реализацию подобных проектов, заявил РИА Новости глава Комиссии по атомной энергетике Иордании (Jordan Atomic Energy Commission, JAEC) Халед Тукан. "Мы пошли путем создания малых реакторов, однако изучаем спектр возможностей, включая российский, корейский, французский и британский реакторы", - сказал Тукан. "Мы провели все исследования. Инфраструктура есть, исследования по выбору площадки и обеспечению воды для охлаждения есть. Сейчас мы сравниваем технологии и хотим получить "зеленый свет" от правительства", - прокомментировал глава JAEC степень готовности к реализации проекта. По словам Тукана, маломощные реакторы планируется использовать для опреснения воды и производства электроэнергии. "Сейчас есть возможность - пока на стадии изучения - сделать, например, плавучий реактор в Акабе. Однако у соседних стран могут возникнуть опасения", - рассказал он. Глава JAEC также отметил, что в ближайшие 10 лет Иордания вряд ли будет готова к созданию реакторов большой мощности - порядка 1000 мегаватт, а выбор в пользу малых реакторов обоснован актуальной для страны проблемой водных ресурсов. "Идея состоит в том, что, во-первых, проблема обеспечения воды не будет стоять так остро, потому что это реактор малой мощности, который не требует большого количества воды для охлаждения и не должен располагаться вблизи крупных источников воды, таких как море или океан", - пояснил он. Тукан также напомнил, что проект строительства в Иордании АЭС большой мощности с участием госкорпорации "Росатом", о котором стороны договорились в 2015 году, столкнулся с рядом "вызовов" технического и финансового характера. Речь шла в том числе о небезопасности строительства АЭС высокой мощности вдали от крупных источников воды. "Мы сказали, что заинтересованы в реакторах малой мощности… Мы не говорили, что хотим заменить два реактора большой мощности двумя маломощными. Мы сказали, что в целом хотим подумать об использовании малых реакторов, в том числе российских", - добавил он. Москва и Амман договорились в 2015 году о строительстве в Иордании первой в этой стране АЭС в составе двух энергоблоков общей мощностью две тысячи мегаватт. Стоимость проекта составляла 10 миллиардов долларов. Первоначально первый блок АЭС планировалось запустить в начале 2020-х годов. В конце мая 2018 года стало известно, что Иордания отказалась от проекта строительства с участием "Росатома" АЭС большой мощности. В те же дни Россия и Иордания подписали соглашение о развитии проекта строительства на иорданской территории атомного энергоблока малой мощности (порядка 200 мегаватт) по российскому проекту. Изучаются варианты продолжения приостановленного проекта строительства АЭС большой мощности с участием госкорпорации "Росатом". В октябре 2019 года генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев сообщил по итогам встречи президента России Владимира Путина с королем Иордании Абдаллой II, что Россия ожидает от Иордании выбора параметров атомной станции малой мощности, которую эта ближневосточная страна хочет построить у себя. Посол РФ в Иордании Глеб Десятников сообщил РИА Новости в феврале 2020 года, что сотрудничество между РФ и Иорданией в ядерной сфере находится на стадии обсуждения, совместная работа на этом направлении начнется, когда появятся новые предложения.

https://ria.ru/20221015/afrika-1824245022.html

https://ria.ru/20220403/iordaniya-1781509054.html

иордания

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акаба (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иордания, россия, акаба (мухафаза), халед тукан, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"