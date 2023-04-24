https://ria.ru/20230424/inflyatsiya-1867421576.html

Еврозона переживает исторический максимум инфляции, заявил Песков

Еврозона переживает исторический максимум инфляции, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2023

Еврозона переживает исторический максимум инфляции, заявил Песков

Еврозона переживает исторический максимум инфляции, санкции против России ударили и по европейцам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:20

2023-04-24T18:20

2023-04-24T18:20

дмитрий песков

экономика

россия

в мире

европа

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Еврозона переживает исторический максимум инфляции, санкции против России ударили и по европейцам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что "каждый европеец, каждый немец - он теперь тратит почти на 10% больше каждый день денег в магазине". "Они за это платят. И пусть их правительства им объясняют, почему они должны должны платить лишние там из ста евро лишние десять евро. И мы должны об этом говорить. Нам не надо стесняться", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230421/evropa-1866743487.html

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий песков, экономика, россия, в мире, европа