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Еврозона переживает исторический максимум инфляции, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2023
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18:20 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/inflyatsiya-1867421576.html
Еврозона переживает исторический максимум инфляции, заявил Песков
Еврозона переживает исторический максимум инфляции, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2023
Еврозона переживает исторический максимум инфляции, заявил Песков
Еврозона переживает исторический максимум инфляции, санкции против России ударили и по европейцам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:20
2023-04-24T18:20
дмитрий песков
экономика
россия
в мире
европа
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Еврозона переживает исторический максимум инфляции, санкции против России ударили и по европейцам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что "каждый европеец, каждый немец - он теперь тратит почти на 10% больше каждый день денег в магазине". "Они за это платят. И пусть их правительства им объясняют, почему они должны должны платить лишние там из ста евро лишние десять евро. И мы должны об этом говорить. Нам не надо стесняться", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230421/evropa-1866743487.html
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дмитрий песков, экономика, россия, в мире, европа
Дмитрий Песков, Экономика, Россия, В мире, Европа
Еврозона переживает исторический максимум инфляции, заявил Песков

Песков: еврозона переживает исторический максимум инфляции, санкции ударили по европейцам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Еврозона переживает исторический максимум инфляции, санкции против России ударили и по европейцам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Вообще вся еврозона сейчас переживает исторический максимум с инфляцией... Те санкции, которые они применили к нам, это обоюдоострое оружие. И они ударили по ним же", - сказал Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые".
Он подчеркнул, что "каждый европеец, каждый немец - он теперь тратит почти на 10% больше каждый день денег в магазине". "Они за это платят. И пусть их правительства им объясняют, почему они должны должны платить лишние там из ста евро лишние десять евро. И мы должны об этом говорить. Нам не надо стесняться", - сказал Песков.
Посетительница с флагом ЕС в Европейском парламенте в Брюсселе во время дня открытых дверей - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Европа победила в санкционной войне — и теперь ищет способ капитулировать
21 апреля, 08:00
 
Дмитрий ПесковЭкономикаРоссияВ миреЕвропа
 
 
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