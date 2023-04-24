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Белоусов назвал прогноз по инфляции взвешенным - РИА Новости, 24.04.2023
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16:57 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/inflyatsiya-1867400482.html
Белоусов назвал прогноз по инфляции взвешенным
Белоусов назвал прогноз по инфляции взвешенным - РИА Новости, 24.04.2023
Белоусов назвал прогноз по инфляции взвешенным
Прогноз Минэкономразвития по инфляции в России в текущем году в 5,3% является взвешенным, заявил журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:57
2023-04-24T16:57
экономика
андрей белоусов
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
инфляция
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Прогноз Минэкономразвития по инфляции в России в текущем году в 5,3% является взвешенным, заявил журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов. В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году с 5,5% до 5,3%. Банк России при этом прогнозирует инфляцию в этом году в диапазоне 5-7%. "Взвешенная, достаточно, оценка", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос об оценке инфляции от правительства в 5,3% и о разнице с оценкой ЦБ. Он также указал, что проинфляционные риски существуют. "Но пока они не реализовались, и признаков, что они реализуются, пока не наблюдаем на рынке", - добавил первый вице-премьер.
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экономика, андрей белоусов, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), инфляция
Экономика, Андрей Белоусов, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Инфляция
Белоусов назвал прогноз по инфляции взвешенным

Белоусов назвал прогноз МЭР по инфляции в России в 2023 году в 5,3 процента взвешенным

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Прогноз Минэкономразвития по инфляции в России в текущем году в 5,3% является взвешенным, заявил журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году с 5,5% до 5,3%. Банк России при этом прогнозирует инфляцию в этом году в диапазоне 5-7%.
"Взвешенная, достаточно, оценка", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос об оценке инфляции от правительства в 5,3% и о разнице с оценкой ЦБ.
Он также указал, что проинфляционные риски существуют. "Но пока они не реализовались, и признаков, что они реализуются, пока не наблюдаем на рынке", - добавил первый вице-премьер.
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ЭкономикаАндрей БелоусовРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Инфляция
 
 
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