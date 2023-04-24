https://ria.ru/20230424/inflyatsiya-1867400482.html

Белоусов назвал прогноз по инфляции взвешенным

Белоусов назвал прогноз по инфляции взвешенным - РИА Новости, 24.04.2023

Белоусов назвал прогноз по инфляции взвешенным

Прогноз Минэкономразвития по инфляции в России в текущем году в 5,3% является взвешенным, заявил журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T16:57

2023-04-24T16:57

2023-04-24T16:57

экономика

андрей белоусов

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

инфляция

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Прогноз Минэкономразвития по инфляции в России в текущем году в 5,3% является взвешенным, заявил журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов. В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году с 5,5% до 5,3%. Банк России при этом прогнозирует инфляцию в этом году в диапазоне 5-7%. "Взвешенная, достаточно, оценка", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос об оценке инфляции от правительства в 5,3% и о разнице с оценкой ЦБ. Он также указал, что проинфляционные риски существуют. "Но пока они не реализовались, и признаков, что они реализуются, пока не наблюдаем на рынке", - добавил первый вице-премьер.

https://ria.ru/20230420/inflyatsiya-1866593087.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, андрей белоусов, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), инфляция