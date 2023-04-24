https://ria.ru/20230424/indoneziya-1867359510.html

В Индонезии возмутились отказом властей покупать российскую нефть

В Индонезии возмутились отказом властей покупать российскую нефть - РИА Новости, 24.04.2023

В Индонезии возмутились отказом властей покупать российскую нефть

Ряд чиновников в Индонезии высказали недовольство решением министра финансов страны Шри Мульяни временно отказаться от переговоров по закупке российской нефти,... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:46

2023-04-24T14:46

2023-04-24T14:46

экономика

индонезия

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ряд чиновников в Индонезии высказали недовольство решением министра финансов страны Шри Мульяни временно отказаться от переговоров по закупке российской нефти, сообщает индонезийский портал CNBC Indonesia. В 2022 году министр Мульяни и государственная нефтедобывающая компания Индонезии PT Pertamina заявили, что страна пока не рассматривает планы по закупке сырой нефти в России. В ноябре 2022 года директор Pertamina Нике Видьявати заявил, что оценка возможности покупки нефти из России идет с учетом многих факторов, в том числе политических и экономических. "Шри Мульяни и (координирующий министр политики, права и безопасности Индонезии - ред.) Махфуд намеренно вводят общественность, а особенно членов парламента, в заблуждение, не предоставляя точных данных по причинам отказа от российской нефти. Эти высокопоставленные лица должны в первую очередь заботиться о том, чтобы мы получили нефть по лучшей цене, а не о том, чтобы прикрыть свои тылы в связи с недавним коррупционным скандалом", - заявил член парламента Индонезии Бенни Харман. В апреле антикоррупционный комитет Индонезии раскрыл отмывание денег на сумму 23 миллиона долларов, связанное с незаконными транзакциями в министерстве финансов. По данным портала, свое недоумение отказом от российской нефти высказал и министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно. По его словам, индустрия нефтепереработки в Индонезии сейчас находится в критической точке, когда может потребоваться "сразу большое количество топлива для поддерживания новой инфраструктуры". "Насколько мне известно, цена российской нефти на 30% дешевле, чем цены на международном рынке. Это может очень помочь многим инфраструктурным проектам Индонезии, где строятся все новые станции (по переработке - ред.). По крайней мере, если предложение действительно есть, мы можем его рассмотреть", - отметил Уно. Он добавил, что при оценке возможности покупки нефти стоит учитывать "ряд соображений, связанных с политикой". Одним из них является "озабоченность ряда сторон возможностью введения эмбарго США", а также опасение санкций стран G7. В декабре 2022 года посол Индонезии в Москве Жосе Таварес заявил РИА Новости, что Индонезия будет искать лучшее ценовое предложение на нефть, в том числе через переговоры с поставщиками на мировом рынке, включая Россию.

https://ria.ru/20230416/indoneziya-1865604387.html

https://ria.ru/20230417/potolok-1865944332.html

индонезия

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, индонезия, россия, санкции в отношении россии