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Во Внуково пассажир попытался провезти муляжи гранат - РИА Новости, 24.04.2023
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14:36 24.04.2023 (обновлено: 14:53 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/granata-1867355929.html
Во Внуково пассажир попытался провезти муляжи гранат
Во Внуково пассажир попытался провезти муляжи гранат - РИА Новости, 24.04.2023
Во Внуково пассажир попытался провезти муляжи гранат
Две гранаты обнаружили в багаже у мужчины при досмотре в аэропорту "Внуково", подозрительные предметы оказались обычным муляжом, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:36
2023-04-24T14:53
аэропорт
внуково (аэропорт)
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Две гранаты обнаружили в багаже у мужчины при досмотре в аэропорту "Внуково", подозрительные предметы оказались обычным муляжом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При досмотре в аэропорту "Внуково" у пассажира нашли в багаже две гранаты", - сказал собеседник агентства. По его словам, после обследования подозрительных предметов выяснилось, что гранаты являются муляжами. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники оперативных служб.
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аэропорт, внуково (аэропорт), происшествия, россия, москва
Аэропорт, Внуково (аэропорт), Происшествия, Россия, Москва
Во Внуково пассажир попытался провезти муляжи гранат

В аэропорту Внуково пассажир попытался провезти в багаже два муляжа гранат

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТерминал А аэропорта "Внуково"
Терминал А аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Терминал А аэропорта "Внуково". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Две гранаты обнаружили в багаже у мужчины при досмотре в аэропорту "Внуково", подозрительные предметы оказались обычным муляжом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При досмотре в аэропорту "Внуково" у пассажира нашли в багаже две гранаты", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после обследования подозрительных предметов выяснилось, что гранаты являются муляжами. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники оперативных служб.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
В Пулково из самолета при рулении вытекло топливо
20 апреля, 11:21
 
АэропортВнуково (аэропорт)ПроисшествияРоссияМосква
 
 
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