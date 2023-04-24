https://ria.ru/20230424/granata-1867355929.html

Во Внуково пассажир попытался провезти муляжи гранат

Во Внуково пассажир попытался провезти муляжи гранат - РИА Новости, 24.04.2023

Во Внуково пассажир попытался провезти муляжи гранат

Две гранаты обнаружили в багаже у мужчины при досмотре в аэропорту "Внуково", подозрительные предметы оказались обычным муляжом, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:36

2023-04-24T14:36

2023-04-24T14:53

аэропорт

внуково (аэропорт)

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Две гранаты обнаружили в багаже у мужчины при досмотре в аэропорту "Внуково", подозрительные предметы оказались обычным муляжом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При досмотре в аэропорту "Внуково" у пассажира нашли в багаже две гранаты", - сказал собеседник агентства. По его словам, после обследования подозрительных предметов выяснилось, что гранаты являются муляжами. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники оперативных служб.

https://ria.ru/20230420/pulkovo-1866555350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

аэропорт, внуково (аэропорт), происшествия, россия, москва