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Систему обслуживания газового оборудования заменят в МО с 1 сентября - РИА Новости, 24.04.2023
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Новости Подмосковья
 
15:38 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/gaz-1867376513.html
Систему обслуживания газового оборудования заменят в МО с 1 сентября
Систему обслуживания газового оборудования заменят в МО с 1 сентября - РИА Новости, 24.04.2023
Систему обслуживания газового оборудования заменят в МО с 1 сентября
Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин рассказал о замене системы обслуживания газового оборудования в области. Принцип "один дом – одна... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:38
2023-04-24T15:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин рассказал о замене системы обслуживания газового оборудования в области. Принцип "один дом – одна специализированная организация" вступит в силу 1 сентября, сообщил телеканал "360".Хромушин отметил, что такого понятия, как рынок специализированных организаций, больше не будет."Закон вступает в силу с 1 сентября, и с 1 апреля меняется система обслуживания газового оборудования. Прекращается [действие] понятия рынка специализированных организаций – теперь эту функцию выполняет только газораспределительная организация", – добавил вице-губернатор.Если ранее в законе значилось, что поставщик вправе приостановить поставку газа, если не проведено ТО, то на текущий момент появляется обязанность. За процедурой отключения газа в течение 20 дней должна проследить управляющая компания."Мособлгаз" будет проводить техническое обслуживание, осуществлять аварийно-диспетчерские работы, обслуживать горячую линию для взаимодействия с жителями, заключил Хромушин.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Систему обслуживания газового оборудования заменят в МО с 1 сентября

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСотрудники АО "Мособлгаз" на месте взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках
Сотрудники АО Мособлгаз на месте взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин рассказал о замене системы обслуживания газового оборудования в области. Принцип "один дом – одна специализированная организация" вступит в силу 1 сентября, сообщил телеканал "360".
Хромушин отметил, что такого понятия, как рынок специализированных организаций, больше не будет.
"Закон вступает в силу с 1 сентября, и с 1 апреля меняется система обслуживания газового оборудования. Прекращается [действие] понятия рынка специализированных организаций – теперь эту функцию выполняет только газораспределительная организация", – добавил вице-губернатор.
Если ранее в законе значилось, что поставщик вправе приостановить поставку газа, если не проведено ТО, то на текущий момент появляется обязанность. За процедурой отключения газа в течение 20 дней должна проследить управляющая компания.
"Мособлгаз" будет проводить техническое обслуживание, осуществлять аварийно-диспетчерские работы, обслуживать горячую линию для взаимодействия с жителями, заключил Хромушин.
 
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