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Систему обслуживания газового оборудования заменят в МО с 1 сентября
Систему обслуживания газового оборудования заменят в МО с 1 сентября - РИА Новости, 24.04.2023
Систему обслуживания газового оборудования заменят в МО с 1 сентября
Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин рассказал о замене системы обслуживания газового оборудования в области. Принцип "один дом – одна... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:38
2023-04-24T15:38
2023-04-24T15:38
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин рассказал о замене системы обслуживания газового оборудования в области. Принцип "один дом – одна специализированная организация" вступит в силу 1 сентября, сообщил телеканал "360".Хромушин отметил, что такого понятия, как рынок специализированных организаций, больше не будет."Закон вступает в силу с 1 сентября, и с 1 апреля меняется система обслуживания газового оборудования. Прекращается [действие] понятия рынка специализированных организаций – теперь эту функцию выполняет только газораспределительная организация", – добавил вице-губернатор.Если ранее в законе значилось, что поставщик вправе приостановить поставку газа, если не проведено ТО, то на текущий момент появляется обязанность. За процедурой отключения газа в течение 20 дней должна проследить управляющая компания."Мособлгаз" будет проводить техническое обслуживание, осуществлять аварийно-диспетчерские работы, обслуживать горячую линию для взаимодействия с жителями, заключил Хромушин.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости.
Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин рассказал о замене системы обслуживания газового оборудования в области. Принцип "один дом – одна специализированная организация" вступит в силу 1 сентября, сообщил телеканал "360"
.
Хромушин отметил, что такого понятия, как рынок специализированных организаций, больше не будет.
"Закон вступает в силу с 1 сентября, и с 1 апреля меняется система обслуживания газового оборудования. Прекращается [действие] понятия рынка специализированных организаций – теперь эту функцию выполняет только газораспределительная организация", – добавил вице-губернатор.
Если ранее в законе значилось, что поставщик вправе приостановить поставку газа, если не проведено ТО, то на текущий момент появляется обязанность. За процедурой отключения газа в течение 20 дней должна проследить управляющая компания.
"Мособлгаз" будет проводить техническое обслуживание, осуществлять аварийно-диспетчерские работы, обслуживать горячую линию для взаимодействия с жителями, заключил Хромушин.