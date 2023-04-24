https://ria.ru/20230424/finlyandiya-1867321800.html

Поняли, что перегнули. Финляндия включила "заднюю" в отношениях с Россией

Поняли, что перегнули. Финляндия включила "заднюю" в отношениях с Россией - РИА Новости, 24.04.2023

Поняли, что перегнули. Финляндия включила "заднюю" в отношениях с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал идею закрыть российское консульство на демилитаризованных Аландских островах, передает местная... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:12

2023-04-24T13:12

2023-04-24T14:27

в мире

финляндия

аландские острова

россия

ярмо линдберг

матти ванханен

саули ниинисте

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863240562_0:52:3280:1897_1920x0_80_0_0_59cef6177e406dc057941672662b17df.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал идею закрыть российское консульство на демилитаризованных Аландских островах, передает местная гостелерадиокомпания YLE. Тем, кто переживает за шпионаж, которым могут заниматься представители России, глава государства задал вопрос: не эффективнее ли заниматься этим при помощи спутников? Вместе с тем Ниинистё подчеркнул, что если дипломатов уличат в чем-то неподобающем, власти республики отреагируют должным образом.Прощай, РоссияВ начале апреля финнам предложили подписать петицию о закрытии российского консульства под предлогом вступления Финляндии в НАТО. Инициативу уже поддержали свыше 30 тысяч человек. Чтобы петицию рассмотрели в парламенте, под ней должны подписаться 50 тысяч. В МИД России считают, что Хельсинки выполнит свои обязательства. Пока в ведомстве призывают не спешить с выводами — сначала надо посмотреть, чем закончится история с петицией.В Мариехамне, столице Аландов, консульство появилось в 1940 году в соответствии с Московским мирным договором между СССР и Финляндией после советско-финской войны. Сотрудники консульства должны следить за тем, чтобы острова оставались демилитаризованными. Соответственно, противники российской дипломатической миссии также выступают за возвращение в регион армейских подразделений.В частности, за милитаризацию островов выступили экс-командующий Силами обороны, депутат финского парламента Ярмо Линдберг и бывший начальник разведки, депутат от партии "Национальная коалиция" Пекка Товери. Последний подчеркнул, что консульство — это пережиток прошлого, а отказ от демилитаризации облегчит оборону Финляндии.Исторический вопросВпрочем, против отказа от демилитаризации выступают власти Аландов. Острова отказались от оружия в 1856 году, и многие не хотят ничего менять. Их поддерживает бывший премьер-министр Матти Ванханен. Единственный представитель Аландских островов в финском парламенте Матс Лофстрем не видит причин менять международный статус островов. В противном случае Россия может попытаться использовать случившееся себе на пользу.Примечательно, что Аландские острова остаются демилитаризованными с середины XIX века. Такая договоренность была достигнута по итогам Крымской войны. Всего в регионе проживают около 30 тысяч человек, из которых порядка 90% считаются шведами.В 1917 году Финляндия стала независимой от Российской империи. Вскоре на Аландских островах прошел референдум по вступлению в состав Швеции — 96% поддержали идею. Тем не менее финны сохранили контроль над регионом. Аланды стали "государством в государстве". У их жителей свое гражданство, парламент и правительство. С 1954 года у островов есть даже собственный флаг. При этом в Финляндии два государственных языка — финский и шведский, а на Аландах только шведский.

финляндия

аландские острова

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, аландские острова, россия, ярмо линдберг, матти ванханен, саули ниинисте, нато, политика