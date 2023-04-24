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Поняли, что перегнули. Финляндия включила "заднюю" в отношениях с Россией - РИА Новости, 24.04.2023
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13:12 24.04.2023 (обновлено: 14:27 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/finlyandiya-1867321800.html
Поняли, что перегнули. Финляндия включила "заднюю" в отношениях с Россией
Поняли, что перегнули. Финляндия включила "заднюю" в отношениях с Россией - РИА Новости, 24.04.2023
Поняли, что перегнули. Финляндия включила "заднюю" в отношениях с Россией
Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал идею закрыть российское консульство на демилитаризованных Аландских островах, передает местная... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:12
2023-04-24T14:27
в мире
финляндия
аландские острова
россия
ярмо линдберг
матти ванханен
саули ниинисте
нато
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал идею закрыть российское консульство на демилитаризованных Аландских островах, передает местная гостелерадиокомпания YLE. Тем, кто переживает за шпионаж, которым могут заниматься представители России, глава государства задал вопрос: не эффективнее ли заниматься этим при помощи спутников? Вместе с тем Ниинистё подчеркнул, что если дипломатов уличат в чем-то неподобающем, власти республики отреагируют должным образом.Прощай, РоссияВ начале апреля финнам предложили подписать петицию о закрытии российского консульства под предлогом вступления Финляндии в НАТО. Инициативу уже поддержали свыше 30 тысяч человек. Чтобы петицию рассмотрели в парламенте, под ней должны подписаться 50 тысяч. В МИД России считают, что Хельсинки выполнит свои обязательства. Пока в ведомстве призывают не спешить с выводами — сначала надо посмотреть, чем закончится история с петицией.В Мариехамне, столице Аландов, консульство появилось в 1940 году в соответствии с Московским мирным договором между СССР и Финляндией после советско-финской войны. Сотрудники консульства должны следить за тем, чтобы острова оставались демилитаризованными. Соответственно, противники российской дипломатической миссии также выступают за возвращение в регион армейских подразделений.В частности, за милитаризацию островов выступили экс-командующий Силами обороны, депутат финского парламента Ярмо Линдберг и бывший начальник разведки, депутат от партии "Национальная коалиция" Пекка Товери. Последний подчеркнул, что консульство — это пережиток прошлого, а отказ от демилитаризации облегчит оборону Финляндии.Исторический вопросВпрочем, против отказа от демилитаризации выступают власти Аландов. Острова отказались от оружия в 1856 году, и многие не хотят ничего менять. Их поддерживает бывший премьер-министр Матти Ванханен. Единственный представитель Аландских островов в финском парламенте Матс Лофстрем не видит причин менять международный статус островов. В противном случае Россия может попытаться использовать случившееся себе на пользу.Примечательно, что Аландские острова остаются демилитаризованными с середины XIX века. Такая договоренность была достигнута по итогам Крымской войны. Всего в регионе проживают около 30 тысяч человек, из которых порядка 90% считаются шведами.В 1917 году Финляндия стала независимой от Российской империи. Вскоре на Аландских островах прошел референдум по вступлению в состав Швеции — 96% поддержали идею. Тем не менее финны сохранили контроль над регионом. Аланды стали "государством в государстве". У их жителей свое гражданство, парламент и правительство. С 1954 года у островов есть даже собственный флаг. При этом в Финляндии два государственных языка — финский и шведский, а на Аландах только шведский.
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в мире, финляндия, аландские острова, россия, ярмо линдберг, матти ванханен, саули ниинисте, нато, политика
В мире, Финляндия, Аландские острова, Россия, Ярмо Линдберг, Матти Ванханен, Саули Ниинисте, НАТО, Политика

Поняли, что перегнули. Финляндия включила "заднюю" в отношениях с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги у здания посольства Финляндии в Москве
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал идею закрыть российское консульство на демилитаризованных Аландских островах, передает местная гостелерадиокомпания YLE. Тем, кто переживает за шпионаж, которым могут заниматься представители России, глава государства задал вопрос: не эффективнее ли заниматься этим при помощи спутников? Вместе с тем Ниинистё подчеркнул, что если дипломатов уличат в чем-то неподобающем, власти республики отреагируют должным образом.

Прощай, Россия

В начале апреля финнам предложили подписать петицию о закрытии российского консульства под предлогом вступления Финляндии в НАТО. Инициативу уже поддержали свыше 30 тысяч человек. Чтобы петицию рассмотрели в парламенте, под ней должны подписаться 50 тысяч. В МИД России считают, что Хельсинки выполнит свои обязательства. Пока в ведомстве призывают не спешить с выводами — сначала надо посмотреть, чем закончится история с петицией.
© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
В Мариехамне, столице Аландов, консульство появилось в 1940 году в соответствии с Московским мирным договором между СССР и Финляндией после советско-финской войны. Сотрудники консульства должны следить за тем, чтобы острова оставались демилитаризованными. Соответственно, противники российской дипломатической миссии также выступают за возвращение в регион армейских подразделений.
В частности, за милитаризацию островов выступили экс-командующий Силами обороны, депутат финского парламента Ярмо Линдберг и бывший начальник разведки, депутат от партии "Национальная коалиция" Пекка Товери. Последний подчеркнул, что консульство — это пережиток прошлого, а отказ от демилитаризации облегчит оборону Финляндии.
© Фото : @FinMissionNATOГлава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписывает документы о присоединении к Североатлантическому договору
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписывает документы о присоединении к Североатлантическому договору - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : @FinMissionNATO
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписывает документы о присоединении к Североатлантическому договору

Исторический вопрос

Впрочем, против отказа от демилитаризации выступают власти Аландов. Острова отказались от оружия в 1856 году, и многие не хотят ничего менять. Их поддерживает бывший премьер-министр Матти Ванханен. Единственный представитель Аландских островов в финском парламенте Матс Лофстрем не видит причин менять международный статус островов. В противном случае Россия может попытаться использовать случившееся себе на пользу.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинистё
Президент России Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Президент России Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинистё
Примечательно, что Аландские острова остаются демилитаризованными с середины XIX века. Такая договоренность была достигнута по итогам Крымской войны. Всего в регионе проживают около 30 тысяч человек, из которых порядка 90% считаются шведами.
В 1917 году Финляндия стала независимой от Российской империи. Вскоре на Аландских островах прошел референдум по вступлению в состав Швеции — 96% поддержали идею. Тем не менее финны сохранили контроль над регионом. Аланды стали "государством в государстве". У их жителей свое гражданство, парламент и правительство. С 1954 года у островов есть даже собственный флаг. При этом в Финляндии два государственных языка — финский и шведский, а на Аландах только шведский.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Финляндии Санна Марин прибывает на неформальный саммит в Праге
Премьер-министр Финляндии Санна Марин прибывает на неформальный саммит в Праге - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин прибывает на неформальный саммит в Праге
 
В миреФинляндияАландские островаРоссияЯрмо ЛиндбергМатти ВанханенСаули НиинистеНАТОПолитика
 
 
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