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Песков объяснил, почему фейки будут всегда - РИА Новости, 24.04.2023
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18:41 24.04.2023 (обновлено: 19:06 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/feyki-1867428325.html
Песков объяснил, почему фейки будут всегда
Песков объяснил, почему фейки будут всегда - РИА Новости, 24.04.2023
Песков объяснил, почему фейки будут всегда
Фейки будут всегда, информационный мир многообразен и живет в средах, которые допускают определенную степень анонимности, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:41
2023-04-24T19:06
дмитрий песков
общество
россия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Фейки будут всегда, информационный мир многообразен и живет в средах, которые допускают определенную степень анонимности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что информация распространяется быстро, через огромное количество источников."Потребляя всю эту информацию, никогда не нужно быть таким легковерным. Всегда нужно любую информацию подвергать сомнению и пытаться ее перепроверять в различных источниках, то есть все зависит от вас, вы должны сохранять бдительность, быть умными, ну и быть образованными, что поможет вам все-таки фейки от правды отличить", - заключил Песков.
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дмитрий песков, общество, россия
Дмитрий Песков, Общество, Россия
Песков объяснил, почему фейки будут всегда

Песков: фейки будут всегда, информационный мир допускает определенную степень анонимности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Фейки будут всегда, информационный мир многообразен и живет в средах, которые допускают определенную степень анонимности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Ничего, они (фейки - ред.) будут всегда, потому что информационный мир - он многообразен, он живет в средах, которые допускают какую-то степень анонимности. Там, где живет анонимность, всегда процветает коррупция, то есть размещение платной информации, заказное искажение информации, заказная клевета и фейки", - сказал Песков журналистам на марафоне "Знание. Первые".
Он отметил, что информация распространяется быстро, через огромное количество источников.
"Потребляя всю эту информацию, никогда не нужно быть таким легковерным. Всегда нужно любую информацию подвергать сомнению и пытаться ее перепроверять в различных источниках, то есть все зависит от вас, вы должны сохранять бдительность, быть умными, ну и быть образованными, что поможет вам все-таки фейки от правды отличить", - заключил Песков.
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