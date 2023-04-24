https://ria.ru/20230424/feyki-1867428325.html

Песков объяснил, почему фейки будут всегда

Песков объяснил, почему фейки будут всегда - РИА Новости, 24.04.2023

Песков объяснил, почему фейки будут всегда

Фейки будут всегда, информационный мир многообразен и живет в средах, которые допускают определенную степень анонимности, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:41

2023-04-24T18:41

2023-04-24T19:06

дмитрий песков

общество

россия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Фейки будут всегда, информационный мир многообразен и живет в средах, которые допускают определенную степень анонимности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что информация распространяется быстро, через огромное количество источников."Потребляя всю эту информацию, никогда не нужно быть таким легковерным. Всегда нужно любую информацию подвергать сомнению и пытаться ее перепроверять в различных источниках, то есть все зависит от вас, вы должны сохранять бдительность, быть умными, ну и быть образованными, что поможет вам все-таки фейки от правды отличить", - заключил Песков.

https://ria.ru/20230424/putin-1867421269.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

дмитрий песков, общество, россия