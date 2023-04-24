https://ria.ru/20230424/farmatsevtika-1867372901.html

Мурашко заявил о важности развития фармацевтической отрасли

Мурашко заявил о важности развития фармацевтической отрасли - РИА Новости, 24.04.2023

Мурашко заявил о важности развития фармацевтической отрасли

Развитие отечественной фармацевтической отрасли - важная миссия, так как риски по-прежнему существуют, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T15:34

2023-04-24T15:34

2023-04-24T15:34

россия

здоровье - общество

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Развитие отечественной фармацевтической отрасли - важная миссия, так как риски по-прежнему существуют, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Мы видим, что риски по-прежнему существуют, поэтому продлевать это направление - наша важная миссия для обеспечения устойчивости лечебного процесса", - сказал Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава России. Он отметил, что в настоящее время 81% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств производятся в России.

https://ria.ru/20230420/lekarstva-1866769790.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)