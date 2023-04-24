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Мурашко заявил о важности развития фармацевтической отрасли - РИА Новости, 24.04.2023
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15:34 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/farmatsevtika-1867372901.html
Мурашко заявил о важности развития фармацевтической отрасли
Мурашко заявил о важности развития фармацевтической отрасли - РИА Новости, 24.04.2023
Мурашко заявил о важности развития фармацевтической отрасли
Развитие отечественной фармацевтической отрасли - важная миссия, так как риски по-прежнему существуют, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:34
2023-04-24T15:34
россия
здоровье - общество
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Развитие отечественной фармацевтической отрасли - важная миссия, так как риски по-прежнему существуют, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Мы видим, что риски по-прежнему существуют, поэтому продлевать это направление - наша важная миссия для обеспечения устойчивости лечебного процесса", - сказал Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава России. Он отметил, что в настоящее время 81% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств производятся в России.
https://ria.ru/20230420/lekarstva-1866769790.html
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россия, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Мурашко заявил о важности развития фармацевтической отрасли

Мурашко: важно развивать отечественную фармацевтическую отрасль, так как риски сохраняются

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкАмпулы с лекарственными препаратами на конвейере Московского эндокринного завода
Ампулы с лекарственными препаратами на конвейере Московского эндокринного завода - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Ампулы с лекарственными препаратами на конвейере Московского эндокринного завода. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Развитие отечественной фармацевтической отрасли - важная миссия, так как риски по-прежнему существуют, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы видим, что риски по-прежнему существуют, поэтому продлевать это направление - наша важная миссия для обеспечения устойчивости лечебного процесса", - сказал Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава России.
Он отметил, что в настоящее время 81% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств производятся в России.
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РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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