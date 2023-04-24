https://ria.ru/20230424/farmatsevtika-1867372901.html
Мурашко заявил о важности развития фармацевтической отрасли
Мурашко заявил о важности развития фармацевтической отрасли - РИА Новости, 24.04.2023
Мурашко заявил о важности развития фармацевтической отрасли
Развитие отечественной фармацевтической отрасли - важная миссия, так как риски по-прежнему существуют, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:34
2023-04-24T15:34
2023-04-24T15:34
россия
здоровье - общество
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Развитие отечественной фармацевтической отрасли - важная миссия, так как риски по-прежнему существуют, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Мы видим, что риски по-прежнему существуют, поэтому продлевать это направление - наша важная миссия для обеспечения устойчивости лечебного процесса", - сказал Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава России. Он отметил, что в настоящее время 81% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств производятся в России.
https://ria.ru/20230420/lekarstva-1866769790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Мурашко заявил о важности развития фармацевтической отрасли
Мурашко: важно развивать отечественную фармацевтическую отрасль, так как риски сохраняются