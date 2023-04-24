https://ria.ru/20230424/evakuatsiya-1867277524.html

ВСУ начали эвакуацию населения близ участка фронта в Запорожье

ВСУ начали эвакуацию населения близ участка фронта в Запорожье - РИА Новости, 24.04.2023

ВСУ начали эвакуацию населения близ участка фронта в Запорожье

Украинские войска начали принудительную эвакуацию населения из прифронтового поселка Степногорск в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил РИА... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:29

2023-04-24T10:29

2023-04-24T10:29

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

запорожье

киев

владимир рогов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863467459_0:280:2654:1773_1920x0_80_0_0_ed92b0d2444a2a48d9262d9ae56c601f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Украинские войска начали принудительную эвакуацию населения из прифронтового поселка Степногорск в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Киевский режим начал принудительную эвакуацию населения из поселка Степногорск. И плюс там все вокруг минируют", - сказал Рогов. По его словам, через Степногорск открывается дорога на город Запорожье. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230424/artemovsk-1867247100.html

запорожская область

запорожье

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская область, запорожье, киев, владимир рогов