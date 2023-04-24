https://ria.ru/20230424/evakuatsiya-1867277524.html
ВСУ начали эвакуацию населения близ участка фронта в Запорожье
ВСУ начали эвакуацию населения близ участка фронта в Запорожье - РИА Новости, 24.04.2023
ВСУ начали эвакуацию населения близ участка фронта в Запорожье
Украинские войска начали принудительную эвакуацию населения из прифронтового поселка Степногорск в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил РИА... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:29
2023-04-24T10:29
2023-04-24T10:29
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожье
киев
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Украинские войска начали принудительную эвакуацию населения из прифронтового поселка Степногорск в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Киевский режим начал принудительную эвакуацию населения из поселка Степногорск. И плюс там все вокруг минируют", - сказал Рогов. По его словам, через Степногорск открывается дорога на город Запорожье. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230424/artemovsk-1867247100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, запорожье, киев, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожье, Киев, Владимир Рогов
ВСУ начали эвакуацию населения близ участка фронта в Запорожье
Рогов: ВСУ начали принудительную эвакуацию населения близ участка фронта в Запорожье