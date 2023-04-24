Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Еленовке
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Еленовка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.00 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.