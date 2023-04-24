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Луценко: землю многодетной семьи на Вологодчине льготно подключат к сетям - РИА Новости, 24.04.2023
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Вологодская область
 
16:41 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/elektrosnabzhenie-1867395958.html
Луценко: землю многодетной семьи на Вологодчине льготно подключат к сетям
Луценко: землю многодетной семьи на Вологодчине льготно подключат к сетям - РИА Новости, 24.04.2023
Луценко: землю многодетной семьи на Вологодчине льготно подключат к сетям
Многодетная семья из Вологодской области получит подключение к сетям электроснабжения своего земельного участка на льготных условиях, сообщил председатель... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:41
2023-04-24T16:41
вологодская область
андрей луценко
череповецкий район
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ВОЛОГДА, 24 апр – РИА Новости. Многодетная семья из Вологодской области получит подключение к сетям электроснабжения своего земельного участка на льготных условиях, сообщил председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко.По данным пресс-службы парламента Вологодской области, к Андрею Луценко обратилась Анастасия Нургалиева. У нее трое детей. Многодетная семья в 2017 году получила участок в деревне Ботово Череповецкого района. В 2019 году заключили договор с "МРСК Северо-Запад" на установку столбов и подключения электричества на участке. Выполнить условия технологического присоединения не получалось из-за плохого качества дорог. В 2022 году дорогу привели в порядок, но семье уже пришло уведомление о расторжении договора.Как пояснили специалисты "Россети Северо-Запад", договор был расторгнут в связи с окончанием срока действия технических условий.Данной семье было предложено повторно подать заявку и заключить новый договор на условиях льготного тарифа как многодетной семье. Монтаж прибора учета будет произведен за счет сетевой организации, согласно новому законодательству."С заявительницей специалисты провели консультацию. 18 апреля подана новая заявка на технологическое присоединение земельного участка по льготному тарифу. В ближайшее время работы будут проведены", - приводятся в сообщении слова Луценко.После подключения электричества к участку семья начнет работы по строительству дома.
https://ria.ru/20230421/lutsenko-1866914766.html
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андрей луценко, череповецкий район
Вологодская область, Андрей Луценко, Череповецкий район

Луценко: землю многодетной семьи на Вологодчине льготно подключат к сетям

CC BY-SA 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области / Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области /
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
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ВОЛОГДА, 24 апр – РИА Новости. Многодетная семья из Вологодской области получит подключение к сетям электроснабжения своего земельного участка на льготных условиях, сообщил председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко.
По данным пресс-службы парламента Вологодской области, к Андрею Луценко обратилась Анастасия Нургалиева. У нее трое детей. Многодетная семья в 2017 году получила участок в деревне Ботово Череповецкого района. В 2019 году заключили договор с "МРСК Северо-Запад" на установку столбов и подключения электричества на участке. Выполнить условия технологического присоединения не получалось из-за плохого качества дорог. В 2022 году дорогу привели в порядок, но семье уже пришло уведомление о расторжении договора.
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Как пояснили специалисты "Россети Северо-Запад", договор был расторгнут в связи с окончанием срока действия технических условий.
Данной семье было предложено повторно подать заявку и заключить новый договор на условиях льготного тарифа как многодетной семье. Монтаж прибора учета будет произведен за счет сетевой организации, согласно новому законодательству.
"С заявительницей специалисты провели консультацию. 18 апреля подана новая заявка на технологическое присоединение земельного участка по льготному тарифу. В ближайшее время работы будут проведены", - приводятся в сообщении слова Луценко.
После подключения электричества к участку семья начнет работы по строительству дома.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоЧереповецкий район
 
 
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