https://ria.ru/20230424/donetsk-1867320500.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.04.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска одновременно обстреляли четыре района Донецка, выпустив 11 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:58

2023-04-24T12:58

2023-04-24T22:37

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

киев

нато

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происшествия

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ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Украинские войска одновременно обстреляли четыре района Донецка, выпустив 11 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:20 (совпадает с мск) — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. В то же время по Кировскому и Петровскому районам города выпущено шесть снарядов такого же калибра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинкой, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230424/elenovka-1867259124.html

https://ria.ru/20230424/dnr-1867240178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, киев, нато, сцкк, происшествия