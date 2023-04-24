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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:58 24.04.2023 (обновлено: 22:37 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/donetsk-1867320500.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.04.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска одновременно обстреляли четыре района Донецка, выпустив 11 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:58
2023-04-24T22:37
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
киев
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Украинские войска одновременно обстреляли четыре района Донецка, выпустив 11 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:20 (совпадает с мск) — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. В то же время по Кировскому и Петровскому районам города выпущено шесть снарядов такого же калибра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинкой, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230424/elenovka-1867259124.html
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донецк, донецкая народная республика, киев, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкМужчина во дворе многоквартирного жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела Донецка
Мужчина во дворе многоквартирного жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Мужчина во дворе многоквартирного жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Украинские войска одновременно обстреляли четыре района Донецка, выпустив 11 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:20 (совпадает с мск) — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
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В то же время по Кировскому и Петровскому районам города выпущено шесть снарядов такого же калибра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинкой, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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