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Рабочая группа по СВО предложила расширить статус добровольческих дружин - РИА Новости, 24.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/dobrovoltsy-1867358879.html
Рабочая группа по СВО предложила расширить статус добровольческих дружин
Рабочая группа по СВО предложила расширить статус добровольческих дружин - РИА Новости, 24.04.2023
Рабочая группа по СВО предложила расширить статус добровольческих дружин
Рабочая группа по вопросам спецоперации предлагает расширить статус территориальной обороны и добровольческих дружин, их правовой статус сейчас крайне... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:45
2023-04-24T14:45
специальная военная операция на украине
россия
андрей турчак
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам спецоперации предлагает расширить статус территориальной обороны и добровольческих дружин, их правовой статус сейчас крайне ограничен, а также у них нет права на ношение оружия, заявил руководитель группы Андрей Турчак. "В ряде регионов, в которых введен желтый уровень реагирования, власти провели набор в территориальную оборону и добровольные народные дружины. Речь идет в первую очередь о наших прифронтовых регионах... Эти регионы проводят обучение - тактическая подготовка и медицина, применение стрелкового оружия. Вместе с тем, правовой статус этих формирований сейчас крайне ограничен. Главное, что у них нет права на ношение и применение оружия. Предлагаем на законодательном уровне этот пробел устранить", - сказал Турчак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что люди активно идут в эти формирования, участвуют в охране мостов, объектов, в патрулировании территории, помогают органам внутренних дел в охране общественного порядка.
https://ria.ru/20230419/putin-1866416241.html
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россия, андрей турчак, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Турчак, Владимир Путин, Безопасность
Рабочая группа по СВО предложила расширить статус добровольческих дружин

Турчак: рабочая группа по СВО предложила расширить статус добровольческих дружин

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам спецоперации предлагает расширить статус территориальной обороны и добровольческих дружин, их правовой статус сейчас крайне ограничен, а также у них нет права на ношение оружия, заявил руководитель группы Андрей Турчак.
"В ряде регионов, в которых введен желтый уровень реагирования, власти провели набор в территориальную оборону и добровольные народные дружины. Речь идет в первую очередь о наших прифронтовых регионах... Эти регионы проводят обучение - тактическая подготовка и медицина, применение стрелкового оружия. Вместе с тем, правовой статус этих формирований сейчас крайне ограничен. Главное, что у них нет права на ношение и применение оружия. Предлагаем на законодательном уровне этот пробел устранить", - сказал Турчак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он подчеркнул, что люди активно идут в эти формирования, участвуют в охране мостов, объектов, в патрулировании территории, помогают органам внутренних дел в охране общественного порядка.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей ТурчакВладимир ПутинБезопасность
 
 
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