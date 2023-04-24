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Котюков считает диалог с жителями одним из основных принципов работы - РИА Новости, 24.04.2023
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15:51 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/dialog-1867384022.html
Котюков считает диалог с жителями одним из основных принципов работы
Котюков считает диалог с жителями одним из основных принципов работы - РИА Новости, 24.04.2023
Котюков считает диалог с жителями одним из основных принципов работы
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил, что открытость и диалог с жителями являются и должны стать одним из основных принципов работы членов... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:51
2023-04-24T15:51
красноярский край
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 24 апр – РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил, что открытость и диалог с жителями являются и должны стать одним из основных принципов работы членов краевого кабмина.Сам Котюков в первый же день своей работы завел телеграм-канал и открыл комментарии к постам. На него уже поступило более 5 тысяч обращений от жителей."У каждого ведомства должны быть свои информационные каналы в различных формах. Это и социальные сети, и традиционные средства массовой информации, и иные формы построения диалога. И принципиально важно - диалога с гражданами. Когда мы формулируем краевую программу мероприятий, мы должны исходить не из того как удобно чиновникам реализовывать полномочия, а из того, что мы должны решить в интересах граждан. Я попросил коллег смотреть на проблемы в том числе, глазами тех для кого мы эти задачи собираемся решить. Поэтому важен диалог", - сказал Котюков в эфире телеканала "Россия-24".Он отметил, что на встрече с правительством было принято решение об обязательных поездках чиновников в города и районы региона, и обязательно со встречами с населением.В четверг стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс получил предложение от президента России Владимира Путина перейти на работу на федеральный уровень. Президент в тот же день провел встречу с замминистра финансов РФ Михаилом Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край, тот согласился. 20 апреля глава государства подписал указ о назначении Котюкова врио губернатора края. В пятницу полпред президента в СФО Анатолий Серышев представил Котюкова правительству и депутатам.
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красноярский край, михаил котюков
Красноярский край, Михаил Котюков

Котюков считает диалог с жителями одним из основных принципов работы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМихаил Котюков
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Михаил Котюков
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КРАСНОЯРСК, 24 апр – РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил, что открытость и диалог с жителями являются и должны стать одним из основных принципов работы членов краевого кабмина.
Сам Котюков в первый же день своей работы завел телеграм-канал и открыл комментарии к постам. На него уже поступило более 5 тысяч обращений от жителей.
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"У каждого ведомства должны быть свои информационные каналы в различных формах. Это и социальные сети, и традиционные средства массовой информации, и иные формы построения диалога. И принципиально важно - диалога с гражданами. Когда мы формулируем краевую программу мероприятий, мы должны исходить не из того как удобно чиновникам реализовывать полномочия, а из того, что мы должны решить в интересах граждан. Я попросил коллег смотреть на проблемы в том числе, глазами тех для кого мы эти задачи собираемся решить. Поэтому важен диалог", - сказал Котюков в эфире телеканала "Россия-24".
Он отметил, что на встрече с правительством было принято решение об обязательных поездках чиновников в города и районы региона, и обязательно со встречами с населением.
В четверг стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс получил предложение от президента России Владимира Путина перейти на работу на федеральный уровень. Президент в тот же день провел встречу с замминистра финансов РФ Михаилом Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край, тот согласился. 20 апреля глава государства подписал указ о назначении Котюкова врио губернатора края. В пятницу полпред президента в СФО Анатолий Серышев представил Котюкова правительству и депутатам.
 
Красноярский крайМихаил Котюков
 
 
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