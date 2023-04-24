https://ria.ru/20230424/dialog-1867384022.html

Котюков считает диалог с жителями одним из основных принципов работы

Котюков считает диалог с жителями одним из основных принципов работы - РИА Новости, 24.04.2023

Котюков считает диалог с жителями одним из основных принципов работы

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил, что открытость и диалог с жителями являются и должны стать одним из основных принципов работы членов... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T15:51

2023-04-24T15:51

2023-04-24T15:51

красноярский край

михаил котюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866704781_0:0:2881:1621_1920x0_80_0_0_cf5fb5391a8da6e6af20e87519d7c402.jpg

КРАСНОЯРСК, 24 апр – РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил, что открытость и диалог с жителями являются и должны стать одним из основных принципов работы членов краевого кабмина.Сам Котюков в первый же день своей работы завел телеграм-канал и открыл комментарии к постам. На него уже поступило более 5 тысяч обращений от жителей."У каждого ведомства должны быть свои информационные каналы в различных формах. Это и социальные сети, и традиционные средства массовой информации, и иные формы построения диалога. И принципиально важно - диалога с гражданами. Когда мы формулируем краевую программу мероприятий, мы должны исходить не из того как удобно чиновникам реализовывать полномочия, а из того, что мы должны решить в интересах граждан. Я попросил коллег смотреть на проблемы в том числе, глазами тех для кого мы эти задачи собираемся решить. Поэтому важен диалог", - сказал Котюков в эфире телеканала "Россия-24".Он отметил, что на встрече с правительством было принято решение об обязательных поездках чиновников в города и районы региона, и обязательно со встречами с населением.В четверг стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс получил предложение от президента России Владимира Путина перейти на работу на федеральный уровень. Президент в тот же день провел встречу с замминистра финансов РФ Михаилом Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край, тот согласился. 20 апреля глава государства подписал указ о назначении Котюкова врио губернатора края. В пятницу полпред президента в СФО Анатолий Серышев представил Котюкова правительству и депутатам.

https://ria.ru/20230424/pozhar-1867250780.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, михаил котюков