https://ria.ru/20230424/byudzhetirovanie-1867418853.html

Кубань направит миллиард рублей на инициативное бюджетирование в 2024 году

Кубань направит миллиард рублей на инициативное бюджетирование в 2024 году - РИА Новости, 24.04.2023

Кубань направит миллиард рублей на инициативное бюджетирование в 2024 году

Финансирование программы по реализации проектов, инициируемых жителями Кубани, будет увеличено в два раза и достигнет 1 миллиарда рублей в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:08

2023-04-24T18:08

2023-04-24T18:08

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

россия

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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Финансирование программы по реализации проектов, инициируемых жителями Кубани, будет увеличено в два раза и достигнет 1 миллиарда рублей в 2024 году, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По словам главы региона, в понедельник в ходе празднования Дня местного самоуправления были презентованы проекты, реализованные благодаря инициативному бюджетированию в станицах и поселениях Кубани. Это детские и спортивные площадки, скверы, а также туристические объекты. "Важно, что такие результаты — это совместная работа нашей молодежи и более старшего поколения. Чтобы расширить число проектов по инициативам жителей в этом году добавим в программу 200 миллионов рублей. А в следующем она будет увеличена вдвое и составит 1 миллиард рублей. Рассчитываем, что кратно увеличится и число реализованных проектов во всех муниципалитетах", - написал Кондратьев в telegram-канале.

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краснодарский край

россия

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Наталья Макарова

краснодарский край, вениамин кондратьев, экономика, россия