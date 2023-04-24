Рейтинг@Mail.ru
Кубань направит миллиард рублей на инициативное бюджетирование в 2024 году - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
18:08 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/byudzhetirovanie-1867418853.html
Кубань направит миллиард рублей на инициативное бюджетирование в 2024 году
Кубань направит миллиард рублей на инициативное бюджетирование в 2024 году - РИА Новости, 24.04.2023
Кубань направит миллиард рублей на инициативное бюджетирование в 2024 году
Финансирование программы по реализации проектов, инициируемых жителями Кубани, будет увеличено в два раза и достигнет 1 миллиарда рублей в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:08
2023-04-24T18:08
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835196570_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_e335dddc991c29c2bf32d4ecdc9279be.jpg
КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Финансирование программы по реализации проектов, инициируемых жителями Кубани, будет увеличено в два раза и достигнет 1 миллиарда рублей в 2024 году, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По словам главы региона, в понедельник в ходе празднования Дня местного самоуправления были презентованы проекты, реализованные благодаря инициативному бюджетированию в станицах и поселениях Кубани. Это детские и спортивные площадки, скверы, а также туристические объекты. "Важно, что такие результаты — это совместная работа нашей молодежи и более старшего поколения. Чтобы расширить число проектов по инициативам жителей в этом году добавим в программу 200 миллионов рублей. А в следующем она будет увеличена вдвое и составит 1 миллиард рублей. Рассчитываем, что кратно увеличится и число реализованных проектов во всех муниципалитетах", - написал Кондратьев в telegram-канале.
https://ria.ru/20230412/kuban-1864702126.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835196570_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_6ad512680d1381d560e5361e0e5e0adf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, вениамин кондратьев, экономика, россия
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Экономика, Россия
Кубань направит миллиард рублей на инициативное бюджетирование в 2024 году

Губернатор: Кубань направит миллиард рублей на инициативное бюджетирование в 2024 году

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Финансирование программы по реализации проектов, инициируемых жителями Кубани, будет увеличено в два раза и достигнет 1 миллиарда рублей в 2024 году, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По словам главы региона, в понедельник в ходе празднования Дня местного самоуправления были презентованы проекты, реализованные благодаря инициативному бюджетированию в станицах и поселениях Кубани. Это детские и спортивные площадки, скверы, а также туристические объекты.
"Важно, что такие результаты — это совместная работа нашей молодежи и более старшего поколения. Чтобы расширить число проектов по инициативам жителей в этом году добавим в программу 200 миллионов рублей. А в следующем она будет увеличена вдвое и составит 1 миллиард рублей. Рассчитываем, что кратно увеличится и число реализованных проектов во всех муниципалитетах", - написал Кондратьев в telegram-канале.

Другие новости региона читайте здесь>>

Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
В Кубанском научном фонде рассказали о проектах по импортозамещению
12 апреля, 10:46
 
Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин КондратьевЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала