Кубань направит миллиард рублей на инициативное бюджетирование в 2024 году
Губернатор: Кубань направит миллиард рублей на инициативное бюджетирование в 2024 году
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Финансирование программы по реализации проектов, инициируемых жителями Кубани, будет увеличено в два раза и достигнет 1 миллиарда рублей в 2024 году, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По словам главы региона, в понедельник в ходе празднования Дня местного самоуправления были презентованы проекты, реализованные благодаря инициативному бюджетированию в станицах и поселениях Кубани. Это детские и спортивные площадки, скверы, а также туристические объекты.
"Важно, что такие результаты — это совместная работа нашей молодежи и более старшего поколения. Чтобы расширить число проектов по инициативам жителей в этом году добавим в программу 200 миллионов рублей. А в следующем она будет увеличена вдвое и составит 1 миллиард рублей. Рассчитываем, что кратно увеличится и число реализованных проектов во всех муниципалитетах", - написал Кондратьев в telegram-канале.
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