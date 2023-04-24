Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в результате атаки на севере Буркина-Фасо были убиты около 60 человек - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:03 24.04.2023 (обновлено: 06:04 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/burkina-faso-1867250254.html
СМИ: в результате атаки на севере Буркина-Фасо были убиты около 60 человек
СМИ: в результате атаки на севере Буркина-Фасо были убиты около 60 человек - РИА Новости, 24.04.2023
СМИ: в результате атаки на севере Буркина-Фасо были убиты около 60 человек
Около 60 человек были убиты неизвестными в военной форме", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местного чиновника. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T06:03
2023-04-24T06:04
буркина-фасо
сахель
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/75/1560677547_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_53b31a3e5019df927c2d3b386dc870fa.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Около 60 человек были убиты неизвестными в военной форме", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местного чиновника. Он также добавил, что раненые были эвакуированы, им оказывается медицинская помощь. Как сообщили агентству местные жители со ссылкой на выживших при атаке, более сотни вооруженных человек, одетых в военную форму, на мотоциклах и пикапах атаковали населенный пункт Карма в провинции Ятенга, убив множество мирных жителей. Ранее местные власти сообщали о гибели шести военных и 34 членов вспомогательных формирований в результате нападения вооруженных людей на севере Буркина-Фасо. Как было отмечено в заявлении, отряд военных и "Добровольцев за защиту родины" (VDP) подвергся нападению в районе деревни Аорема в Северной области страны. В апреле власти Буркина-Фасо объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с радикальными джихадистами. Страна, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдерживать их наступление, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20230414/burkina-faso-1865197815.html
буркина-фасо
сахель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/75/1560677547_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3210d5af73a1cc7da9dc9c2ce2af4a6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
буркина-фасо, сахель , в мире
Буркина-Фасо, Сахель , В мире
СМИ: в результате атаки на севере Буркина-Фасо были убиты около 60 человек

AFP: на севере Буркина-Фасо около 60 человек были убиты неизвестными в военной форме

© AP Photo / Jerome DelayСилы безопасности Буркина-Фасо
Силы безопасности Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Jerome Delay
Силы безопасности Буркина-Фасо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Около 60 человек были убиты неизвестными в военной форме", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местного чиновника.
«
"Около 60 человек были убиты людьми в форме наших национальных вооруженных сил", - заявил агентству прокурор Высокого суда города Вахигуя.
Он также добавил, что раненые были эвакуированы, им оказывается медицинская помощь.
Как сообщили агентству местные жители со ссылкой на выживших при атаке, более сотни вооруженных человек, одетых в военную форму, на мотоциклах и пикапах атаковали населенный пункт Карма в провинции Ятенга, убив множество мирных жителей.
Ранее местные власти сообщали о гибели шести военных и 34 членов вспомогательных формирований в результате нападения вооруженных людей на севере Буркина-Фасо. Как было отмечено в заявлении, отряд военных и "Добровольцев за защиту родины" (VDP) подвергся нападению в районе деревни Аорема в Северной области страны.
В апреле власти Буркина-Фасо объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с радикальными джихадистами. Страна, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдерживать их наступление, которое продолжается с 2015 года.
Военнослужащие Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
В Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию, пишут СМИ
14 апреля, 00:39
 
Буркина-ФасоСахельВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала