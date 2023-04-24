https://ria.ru/20230424/budanov-1867362674.html

Запад скептически относится к заявлениям Буданова, пишут СМИ

Запад скептически относится к заявлениям Буданова, пишут СМИ - РИА Новости, 24.04.2023

Запад скептически относится к заявлениям Буданова, пишут СМИ

Разведывательное сообщество США мониторит все сообщения начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова, сообщила в... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:52

2023-04-24T14:52

2023-04-24T14:52

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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Разведывательное сообщество США мониторит все сообщения начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова, сообщила в понедельник газета Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы США. "Документы также ясно показывают, что разведывательное сообщество США мониторит все информационные взаимодействия Буданова, что, кажется, не является новостью для генерала", - говорится в сообщении издания. В прошлых интервью с Washington Post Буданов, вероятно, осведомленный о возможном прослушивании, проигрывал музыку или включал статический шум в своем офисе в штабе главного управления разведки, пишет газета."Буданов известен своими смелыми заявлениями и утверждениями, к которым многие западные чиновники относятся скептически", - также указывается в сообщении издания.Глава украинской разведки ранее заявлял, что Киев одержит победу в конфликте и что Крым должен вернуться в состав Украины этим летом. Однако, как свидетельствуют попавшие в сеть секретные документы, американское разведсообщество считает такой вариант развития событий маловероятным, говорится в статье.Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося. Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан 13 апреля по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем то, что их разделяет".

https://ria.ru/20230424/ataki-1867348034.html

https://ria.ru/20230424/ukraina-1866595034.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, гур минобороны украины, сша