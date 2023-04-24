https://ria.ru/20230424/bolgariya-1867329745.html
В Болгарии слова посла России о партии "Возрождение" назвали вмешательством
В Болгарии слова посла России о партии "Возрождение" назвали вмешательством - РИА Новости, 24.04.2023
В Болгарии слова посла России о партии "Возрождение" назвали вмешательством
МИД Болгарии назвал вмешательством во внутренние дела страны высказывание российского посла Элеоноры Митрофановой о своем отношении к партии "Возрождение",... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:25
2023-04-24T13:25
2023-04-24T13:25
болгария
элеонора митрофанова
россия
возрождение
в мире
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. МИД Болгарии назвал вмешательством во внутренние дела страны высказывание российского посла Элеоноры Митрофановой о своем отношении к партии "Возрождение", которая выступает за сохранение хороших отношений с Москвой. Как сообщает газета "24 часа", болгарский журналист Мартин Карбовски спросил Митрофанову, за кого она бы проголосовала, если бы была гражданином Болгарии. Посол РФ ответила, что проголосовала бы "против всех или за (Костадина) Костадинова (лидер партии "Возрождение")". По ее словам, эта партия занимает "абсолютно проболгарскую позицию". Это интервью было записано уже после выборов и 20 апреля размещено в видеоблоге журналиста. "В связи с интервью посла Российской Федерации в Болгарии… пресс-секретарь МИД заявляет, что высказывание посла Митрофановой на внутриполитическую тему неуместно. Болгарская сторона расценивает сказанное как попытку вмешательства во внутренние дела страны и в этом смысле противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Министр иностранных дел провел соответствующую беседу с послом Митрофановой", - говорится в коммюнике МИД. На состоявшихся в начале апреля досрочных парламентских выборах партия "Возрождение" заняла третье место, получив 14,15% голосов.
https://ria.ru/20230405/pamyatnik-1863268227.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, элеонора митрофанова, россия, возрождение, в мире
Болгария, Элеонора Митрофанова, Россия, Возрождение, В мире
В Болгарии слова посла России о партии "Возрождение" назвали вмешательством
МИД Болгарии назвал слова посла России Митрофановой о партии "Возрождение" вмешательством
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости.
МИД Болгарии назвал
вмешательством во внутренние дела страны высказывание российского посла Элеоноры Митрофановой о своем отношении к партии "Возрождение", которая выступает за сохранение хороших отношений с Москвой.
Как сообщает газета "24 часа", болгарский журналист Мартин Карбовски спросил Митрофанову, за кого она бы проголосовала, если бы была гражданином Болгарии. Посол РФ ответила, что проголосовала бы "против всех или за (Костадина) Костадинова (лидер партии "Возрождение")". По ее словам, эта партия занимает "абсолютно проболгарскую позицию". Это интервью было записано уже после выборов и 20 апреля размещено в видеоблоге журналиста.
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"В связи с интервью посла Российской Федерации в Болгарии… пресс-секретарь МИД заявляет, что высказывание посла Митрофановой на внутриполитическую тему неуместно. Болгарская сторона расценивает сказанное как попытку вмешательства во внутренние дела страны и в этом смысле противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Министр иностранных дел провел соответствующую беседу с послом Митрофановой", - говорится в коммюнике МИД.
На состоявшихся в начале апреля досрочных парламентских выборах партия "Возрождение" заняла третье место, получив 14,15% голосов.
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