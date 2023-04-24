https://ria.ru/20230424/biznes-1867394931.html

ПСБ: в условиях санкций бизнес клиентов банка продемонстрировал рост до 40%

ПСБ: в условиях санкций бизнес клиентов банка продемонстрировал рост до 40% - РИА Новости, 24.04.2023

ПСБ: в условиях санкций бизнес клиентов банка продемонстрировал рост до 40%

Бизнес клиентов ПСБ в условиях санкций продемонстрировал рост до 40%, отметили представители банка по итогам круглого стола "Бизнес в условиях санкций:... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T16:35

2023-04-24T16:35

2023-04-24T16:35

псб (банк псб)

промсвязьбанк

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Бизнес клиентов ПСБ в условиях санкций продемонстрировал рост до 40%, отметили представители банка по итогам круглого стола "Бизнес в условиях санкций: перспективы и новые возможности" на форуме "Госзаказ".Как сообщает пресс-служба ПСБ, по словам вице-президента, директора департамента малого и среднего бизнеса в Москве ПСБ Алексея Анаисова, международные ограничительные меры коснулись более 70% компаний в России. Они сталкиваются с различными вызовами, среди которых - рост себестоимости, перестраивание логистики, создание новых цепочек поставок и другие задачи, требующие быстрого решения.Быстрая адаптация к новым условиям и трансформация деятельности позволили многим компаниям выйти на новый уровень развития, занять недоступные ранее ниши и выстроить выгодное сотрудничество с партнерами как из России, так и из дружественных стран, что в целом способствует росту в различных сферах деятельности и поддержке экономики страны.В ходе обсуждений было отмечено, что в сложных экономических условиях важную роль сыграли также государственные меры поддержки бизнеса, поэтому особое внимание было уделено действующим программам господдержки предпринимателей, включая сроки их действия, размеры ставок по льготным и стандартным кредитам, условия их получения и требования к заемщикам. В круглом столе приняли участие представители правительства Москвы, компании, работающие в сфере промышленного производства, коммерческой недвижимости, медицинских услуг, производители одежды, продуктов питания и напитков, а также фармпрепаратов, предприятия, занятые в сфере общественного питания.

https://ria.ru/20230420/psb-1866532235.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк