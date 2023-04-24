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ПСБ: в условиях санкций бизнес клиентов банка продемонстрировал рост до 40% - РИА Новости, 24.04.2023
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16:35 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/biznes-1867394931.html
ПСБ: в условиях санкций бизнес клиентов банка продемонстрировал рост до 40%
ПСБ: в условиях санкций бизнес клиентов банка продемонстрировал рост до 40% - РИА Новости, 24.04.2023
ПСБ: в условиях санкций бизнес клиентов банка продемонстрировал рост до 40%
Бизнес клиентов ПСБ в условиях санкций продемонстрировал рост до 40%, отметили представители банка по итогам круглого стола "Бизнес в условиях санкций:... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:35
2023-04-24T16:35
псб (банк псб)
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Бизнес клиентов ПСБ в условиях санкций продемонстрировал рост до 40%, отметили представители банка по итогам круглого стола "Бизнес в условиях санкций: перспективы и новые возможности" на форуме "Госзаказ".Как сообщает пресс-служба ПСБ, по словам вице-президента, директора департамента малого и среднего бизнеса в Москве ПСБ Алексея Анаисова, международные ограничительные меры коснулись более 70% компаний в России. Они сталкиваются с различными вызовами, среди которых - рост себестоимости, перестраивание логистики, создание новых цепочек поставок и другие задачи, требующие быстрого решения.Быстрая адаптация к новым условиям и трансформация деятельности позволили многим компаниям выйти на новый уровень развития, занять недоступные ранее ниши и выстроить выгодное сотрудничество с партнерами как из России, так и из дружественных стран, что в целом способствует росту в различных сферах деятельности и поддержке экономики страны.В ходе обсуждений было отмечено, что в сложных экономических условиях важную роль сыграли также государственные меры поддержки бизнеса, поэтому особое внимание было уделено действующим программам господдержки предпринимателей, включая сроки их действия, размеры ставок по льготным и стандартным кредитам, условия их получения и требования к заемщикам. В круглом столе приняли участие представители правительства Москвы, компании, работающие в сфере промышленного производства, коммерческой недвижимости, медицинских услуг, производители одежды, продуктов питания и напитков, а также фармпрепаратов, предприятия, занятые в сфере общественного питания.
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псб (банк псб), промсвязьбанк
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк

ПСБ: в условиях санкций бизнес клиентов банка продемонстрировал рост до 40%

© Фото : Пресс-служба ПСБПСБ: в условиях санкций бизнес клиентов банка продемонстрировал рост до 40%
ПСБ: в условиях санкций бизнес клиентов банка продемонстрировал рост до 40% - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : Пресс-служба ПСБ
ПСБ: в условиях санкций бизнес клиентов банка продемонстрировал рост до 40%
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Бизнес клиентов ПСБ в условиях санкций продемонстрировал рост до 40%, отметили представители банка по итогам круглого стола "Бизнес в условиях санкций: перспективы и новые возможности" на форуме "Госзаказ".
Как сообщает пресс-служба ПСБ, по словам вице-президента, директора департамента малого и среднего бизнеса в Москве ПСБ Алексея Анаисова, международные ограничительные меры коснулись более 70% компаний в России. Они сталкиваются с различными вызовами, среди которых - рост себестоимости, перестраивание логистики, создание новых цепочек поставок и другие задачи, требующие быстрого решения.
«
"Тем не менее, как показал анализ деятельности наших клиентов, несмотря на очевидные сложности, в отдельных отраслях, среди которых - производство лекарственных средств, готовых металлических изделий, машин и специального оборудования, одежды, продуктов питания, а также производство компьютерных, электронных и оптических изделий был отмечен рост, достигающий 40%", - сказал Анаисов.
Быстрая адаптация к новым условиям и трансформация деятельности позволили многим компаниям выйти на новый уровень развития, занять недоступные ранее ниши и выстроить выгодное сотрудничество с партнерами как из России, так и из дружественных стран, что в целом способствует росту в различных сферах деятельности и поддержке экономики страны.
© Фото : Пресс-служба ПСБПСБ: в условиях санкций бизнес клиентов банка продемонстрировал рост до 40%
ПСБ: в условиях санкций бизнес клиентов банка продемонстрировал рост до 40% - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : Пресс-служба ПСБ
ПСБ: в условиях санкций бизнес клиентов банка продемонстрировал рост до 40%
В ходе обсуждений было отмечено, что в сложных экономических условиях важную роль сыграли также государственные меры поддержки бизнеса, поэтому особое внимание было уделено действующим программам господдержки предпринимателей, включая сроки их действия, размеры ставок по льготным и стандартным кредитам, условия их получения и требования к заемщикам.
«
"Поддержка государства позволила обеспечить комфортный размер кредитных ставок для бизнеса: сейчас предприятия имеют возможность получить кредит по льготным ставкам не более 5%, а учитывая многочисленные как федеральные, так и региональные меры содействия малому и среднему бизнесу, компании всегда могут рассчитывать на выгодные условия финансирования своей деятельности на оборотные или инвестиционные цели", - отметил замдиректора департамента среднего и малого бизнеса в Москве ПСБ Антон Белов.
В круглом столе приняли участие представители правительства Москвы, компании, работающие в сфере промышленного производства, коммерческой недвижимости, медицинских услуг, производители одежды, продуктов питания и напитков, а также фармпрепаратов, предприятия, занятые в сфере общественного питания.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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20 апреля, 10:10
 
ПСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
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