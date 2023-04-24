https://ria.ru/20230424/biznes-1867245779.html

Эксперт оценил объем ликвидности российского бизнеса в рупиях

Эксперт оценил объем ликвидности российского бизнеса в рупиях - РИА Новости, 24.04.2023

Эксперт оценил объем ликвидности российского бизнеса в рупиях

Общий объем накопленной ликвидности российских компаний в рупиях достиг эквивалента примерно в 30 миллиардов долларов и продолжает расти на 2-3 миллиарда... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T03:34

2023-04-24T03:34

2023-04-24T03:34

экономика

индия

россия

mckinsey

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Общий объем накопленной ликвидности российских компаний в рупиях достиг эквивалента примерно в 30 миллиардов долларов и продолжает расти на 2-3 миллиарда долларов в месяц, эти средства можно использовать для создания совместных производств, рассказал в интервью РИА Новости партнер, руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) Яков Сергиенко. "Для российских компаний это может быть особенно интересно в свете большого объема ликвидности в рупиях, которая уже накопилась в объеме примерно 30 миллиардов долларов и продолжает накапливаться со скоростью 2-3 миллиарда ежемесячно", - добавил эксперт. "Эти деньги могут и должны быть использованы для создания совместных производств в Индии с целью последующего экспорта продукции в Россию, что позволит сбалансировать торговлю между странами и обеспечить совместным компаниям значительную долю на растущем индийском рынке", - уверен Сергиенко. Одним из таких проектов, по его словам, может стать создание специальной экономической зоны для российских компаний с доступом к портовой, железнодорожной и энергосетевой инфраструктуре. "Мы уже ведем обсуждение данного вопроса с рядом российских и индийских игроков. В целом, по нашим оценкам, если правильно развернуть там бизнес, то потенциально положительный экономический эффект от взаимодействия двух стран может достигать 200 миллиардов долларов", - сказал Сергиенко. Индия, по его словам, находится на пороге 20-30 летнего периода роста, и власти этой страны уже сейчас задумываются о мерах обеспечения энергетической и продовольственной безопасности. "Как показал опыт нашего взаимодействия с индийскими партнерами, наиболее актуальными являются вопросы обеспечения стабильных поставок российского сырья, при этом в первую очередь интересны все виды удобрений, нефтехимия и металлургический уголь", – сказал он.

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экономика, индия, россия, mckinsey