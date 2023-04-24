https://ria.ru/20230424/bayden-1867461789.html
Байден пообещал "очень скоро" официально выдвинуться кандидатом на выборы
Байден пообещал "очень скоро" официально выдвинуться кандидатом на выборы - РИА Новости, 24.04.2023
Байден пообещал "очень скоро" официально выдвинуться кандидатом на выборы
Президент США Джо Байден пообещал "очень скоро" объявить об участии в выборах главы государства в 2024 году. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T22:25
2023-04-24T22:25
2023-04-24T22:25
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал "очень скоро" объявить об участии в выборах главы государства в 2024 году. Американские СМИ ожидают, что Байден может озвучить свои планы уже во вторник, 25 апреля, ровно через четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.
https://ria.ru/20230412/tramp-1864642005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
Байден пообещал "очень скоро" официально выдвинуться кандидатом на выборы
Байден пообещал очень скоро официально выдвинуться кандидатом на президентские выборы-2024