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Байден пообещал "очень скоро" официально выдвинуться кандидатом на выборы - РИА Новости, 24.04.2023
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22:25 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/bayden-1867461789.html
Байден пообещал "очень скоро" официально выдвинуться кандидатом на выборы
Байден пообещал "очень скоро" официально выдвинуться кандидатом на выборы - РИА Новости, 24.04.2023
Байден пообещал "очень скоро" официально выдвинуться кандидатом на выборы
Президент США Джо Байден пообещал "очень скоро" объявить об участии в выборах главы государства в 2024 году. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T22:25
2023-04-24T22:25
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал "очень скоро" объявить об участии в выборах главы государства в 2024 году. Американские СМИ ожидают, что Байден может озвучить свои планы уже во вторник, 25 апреля, ровно через четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден пообещал "очень скоро" официально выдвинуться кандидатом на выборы

Байден пообещал очень скоро официально выдвинуться кандидатом на президентские выборы-2024

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал "очень скоро" объявить об участии в выборах главы государства в 2024 году.
«
"Я говорил, что планирую участвовать. Вы узнаете очень скоро", - сказал Байден журналистам после мероприятия в Белом доме.
Американские СМИ ожидают, что Байден может озвучить свои планы уже во вторник, 25 апреля, ровно через четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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В миреСШАДжо Байден
 
 
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