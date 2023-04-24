https://ria.ru/20230424/atr-1867423122.html

США бросили серьезные силы на подрыв многосторонности в АТР, заявил Лавров

США бросили серьезные силы на подрыв многосторонности в АТР, заявил Лавров - РИА Новости, 24.04.2023

США бросили серьезные силы на подрыв многосторонности в АТР, заявил Лавров

Значительные силы Вашингтона и их союзников брошены на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:18

2023-04-24T18:18

2023-04-24T18:18

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ООН, 24 апр - РИА Новости. Значительные силы Вашингтона и их союзников брошены на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Сейчас значительные силы США и их союзников брошены на подрыв многосторонности в АТР, где успешная открытая система сотрудничества в сфере экономики и безопасности десятилетиями складывалась вокруг АСЕАН", - сказал Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном эффективной многосторонности и защите принципов устава ООН. По словам министра, эта система сотрудничества позволяла вырабатывать консенсусные подходы, устраивающие и "десятку" членов АСЕАН, и их партнеров по диалогу, включая Россию, КНР, США, Индию, Японию, Австралию, Республику Корея, обеспечивая настоящую инклюзивную многосторонность. "Выдвинув "индо-тихоокеанскую стратегию", Вашингтон взял курс на развал этой устоявшейся консенсусной архитектуры", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20230417/atr-1865834119.html

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в мире, цены на нефть, вашингтон (штат), россия, сша, сергей лавров, оон