https://ria.ru/20230424/atr-1867423122.html
США бросили серьезные силы на подрыв многосторонности в АТР, заявил Лавров
США бросили серьезные силы на подрыв многосторонности в АТР, заявил Лавров - РИА Новости, 24.04.2023
США бросили серьезные силы на подрыв многосторонности в АТР, заявил Лавров
Значительные силы Вашингтона и их союзников брошены на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:18
2023-04-24T18:18
2023-04-24T18:18
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ООН, 24 апр - РИА Новости. Значительные силы Вашингтона и их союзников брошены на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Сейчас значительные силы США и их союзников брошены на подрыв многосторонности в АТР, где успешная открытая система сотрудничества в сфере экономики и безопасности десятилетиями складывалась вокруг АСЕАН", - сказал Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном эффективной многосторонности и защите принципов устава ООН. По словам министра, эта система сотрудничества позволяла вырабатывать консенсусные подходы, устраивающие и "десятку" членов АСЕАН, и их партнеров по диалогу, включая Россию, КНР, США, Индию, Японию, Австралию, Республику Корея, обеспечивая настоящую инклюзивную многосторонность. "Выдвинув "индо-тихоокеанскую стратегию", Вашингтон взял курс на развал этой устоявшейся консенсусной архитектуры", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20230417/atr-1865834119.html
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в мире, цены на нефть, вашингтон (штат), россия, сша, сергей лавров, оон
В мире, Цены на нефть, Вашингтон (штат), Россия, США, Сергей Лавров, ООН
США бросили серьезные силы на подрыв многосторонности в АТР, заявил Лавров
Лавров: США и их союзники бросили значительные силы на подрыв многосторонности в АТР