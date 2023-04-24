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Артиллеристы ночью нанесли удар по складу с техникой ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 24.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 24.04.2023 (обновлено: 11:46 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/artilleriya-1867286979.html
Артиллеристы ночью нанесли удар по складу с техникой ВСУ под Николаевом
Артиллеристы ночью нанесли удар по складу с техникой ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 24.04.2023
Артиллеристы ночью нанесли удар по складу с техникой ВСУ под Николаевом
Российская артиллерия ударила по складу ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:15
2023-04-24T11:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
николаевская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 апр — РИА Новости. Российская артиллерия ударила по складу ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Солончаки уничтожен склад материальных средств ВСУ, в результате которого две единицы автомобильной техники и три лодки уничтожено; 17 военнослужащих ВСУ утилизированы, десять получили тяжелые ранения", — сказал собеседник агентства. Кроме того, в районе Ольговки в Херсонской области артиллерия уничтожила 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом: четверо военнослужащих ВСУ погибли, трое ранены.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживает Украина.
https://ria.ru/20230421/artilleriya-1866783341.html
россия
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безопасность, россия, украина, николаевская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Артиллеристы ночью нанесли удар по складу с техникой ВСУ под Николаевом

Артиллеристы ночью ударили по складу с техникой ВСУ в селе Солончаки под Николаевом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Вооруженных сил России по позициям ВСУ в южном секторе СВО
Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган Вооруженных сил России по позициям ВСУ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Вооруженных сил России по позициям ВСУ в южном секторе СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 апр — РИА Новости. Российская артиллерия ударила по складу ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Солончаки уничтожен склад материальных средств ВСУ, в результате которого две единицы автомобильной техники и три лодки уничтожено; 17 военнослужащих ВСУ утилизированы, десять получили тяжелые ранения", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, в районе Ольговки в Херсонской области артиллерия уничтожила 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом: четверо военнослужащих ВСУ погибли, трое ранены.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживает Украина.
Артиллеристы вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Артиллерия группировки "Центр" поразила около ста целей в зоне спецоперации
21 апреля, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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