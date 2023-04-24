Артиллеристы ночью нанесли удар по складу с техникой ВСУ под Николаевом
Артиллеристы ночью ударили по складу с техникой ВСУ в селе Солончаки под Николаевом
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Вооруженных сил России по позициям ВСУ в южном секторе СВО
Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Вооруженных сил России по позициям ВСУ в южном секторе СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 апр — РИА Новости. Российская артиллерия ударила по складу ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Солончаки уничтожен склад материальных средств ВСУ, в результате которого две единицы автомобильной техники и три лодки уничтожено; 17 военнослужащих ВСУ утилизированы, десять получили тяжелые ранения", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, в районе Ольговки в Херсонской области артиллерия уничтожила 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом: четверо военнослужащих ВСУ погибли, трое ранены.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживает Украина.