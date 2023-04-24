https://ria.ru/20230424/artilleriya-1867286979.html

Артиллеристы ночью нанесли удар по складу с техникой ВСУ под Николаевом

Артиллеристы ночью нанесли удар по складу с техникой ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 24.04.2023

Артиллеристы ночью нанесли удар по складу с техникой ВСУ под Николаевом

Российская артиллерия ударила по складу ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T11:15

2023-04-24T11:15

2023-04-24T11:46

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

николаевская область

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 апр — РИА Новости. Российская артиллерия ударила по складу ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Солончаки уничтожен склад материальных средств ВСУ, в результате которого две единицы автомобильной техники и три лодки уничтожено; 17 военнослужащих ВСУ утилизированы, десять получили тяжелые ранения", — сказал собеседник агентства. Кроме того, в районе Ольговки в Херсонской области артиллерия уничтожила 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом: четверо военнослужащих ВСУ погибли, трое ранены.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживает Украина.

https://ria.ru/20230421/artilleriya-1866783341.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, николаевская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр