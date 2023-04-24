https://ria.ru/20230424/artemovsk-1867325851.html

Российские силы стремятся перекрыть пути снабжения ВСУ в Артемовске

Российские силы стремятся перекрыть пути снабжения ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 24.04.2023

Российские силы стремятся перекрыть пути снабжения ВСУ в Артемовске

Украинские войска все еще могут попасть в Артемовск по полевым дорогам, российские силы стремятся окончательно перекрыть пути снабжения украинской группировки,... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:13

2023-04-24T13:13

2023-04-24T13:13

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Украинские войска все еще могут попасть в Артемовск по полевым дорогам, российские силы стремятся окончательно перекрыть пути снабжения украинской группировки, бои продолжаются в районе Хромово, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Проводится активно работа по тому, чтобы окончательно и бесповоротно перерезать последний путь противника. Бои продолжаются в районе населенного пункта Хромово. Но опять же, даже несмотря на погодные условия и что основная дорога под огневым контролем, все равно еще какие-то тропы, через поля, остаются у противника. Но задача простая: сделать полностью невозможным перемещение противника", - сказал Пушилин журналистам. Он добавил, что "буквально за последние сутки ребята из "Вагнера" продвинулись в западной и северо-западной части Артемовска". "Сейчас подошли к сложному достаточно участку, это квартал высоток, где противник организовал пулеметные гнезда, там ведется и снайперская работа. Но есть понимание, что с этим делать. Определенно точно уже за пределами железнодорожной дороги продвигаются наши подразделения", - пояснил Пушилин. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. А 21 апреля Пригожин сказал, что украинские войска в находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.

https://ria.ru/20230423/vsu-1867162636.html

артемовск

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Кирилл Волков

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр