https://ria.ru/20230424/artemovsk-1867321600.html

Из Артемовска продолжают эвакуировать мирных жителей

Из Артемовска продолжают эвакуировать мирных жителей - РИА Новости, 24.04.2023

Из Артемовска продолжают эвакуировать мирных жителей

Бойцы группы "Вагнер", рискуя жизнью, продолжают эвакуацию гражданского населения из Артемовска, заявил в понедельник врио главы Донецкой Народной республики... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:01

2023-04-24T13:01

2023-04-24T13:01

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

чвк "вагнер"

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер", рискуя жизнью, продолжают эвакуацию гражданского населения из Артемовска, заявил в понедельник врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин. "Что касается гражданских, наши ребята даже с риском для своей жизни эвакуируют их. Это происходит на постоянной основе, куда они добираются - из подвалов, из укрытий. "Вагнеровцы" их эвакуируют в наши другие населенные пункты Донецкой Народной Республики, которые находятся в безопасности", - сказал Пушилин журналистам. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, - заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. Двадцать первого апреля Пригожин сказал, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.

https://ria.ru/20230423/vsu-1867162636.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр