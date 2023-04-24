https://ria.ru/20230424/artemovsk-1867321600.html
Из Артемовска продолжают эвакуировать мирных жителей
Из Артемовска продолжают эвакуировать мирных жителей - РИА Новости, 24.04.2023
Из Артемовска продолжают эвакуировать мирных жителей
Бойцы группы "Вагнер", рискуя жизнью, продолжают эвакуацию гражданского населения из Артемовска, заявил в понедельник врио главы Донецкой Народной республики... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:01
2023-04-24T13:01
2023-04-24T13:01
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
чвк "вагнер"
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер", рискуя жизнью, продолжают эвакуацию гражданского населения из Артемовска, заявил в понедельник врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин. "Что касается гражданских, наши ребята даже с риском для своей жизни эвакуируют их. Это происходит на постоянной основе, куда они добираются - из подвалов, из укрытий. "Вагнеровцы" их эвакуируют в наши другие населенные пункты Донецкой Народной Республики, которые находятся в безопасности", - сказал Пушилин журналистам. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, - заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. Двадцать первого апреля Пригожин сказал, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.
https://ria.ru/20230423/vsu-1867162636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Из Артемовска продолжают эвакуировать мирных жителей
Пушилин: бойцы "Вагнера", рискуя жизнью, эвакуируют жителей Артемовска в другие города ДНР