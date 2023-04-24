https://ria.ru/20230424/artemovsk-1867318675.html

СМИ сообщили, что Украина оставила в Артемовске всего пару бригад

СМИ сообщили, что Украина оставила в Артемовске всего пару бригад - РИА Новости, 24.04.2023

СМИ сообщили, что Украина оставила в Артемовске всего пару бригад

Украинские войска оставили в Артемовске только пару бригад, остальные силы выведены, пишет в понедельник испанская газета Mundo со ссылкой на источник, знакомый РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:52

2023-04-24T12:52

2023-04-24T13:54

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

украина

россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска оставили в Артемовске только пару бригад, остальные силы выведены, пишет в понедельник испанская газета Mundo со ссылкой на источник, знакомый с передвижениями украинских военных. "Там (в Артемовске - ред.) остались только пара хороших бригад, остальные уже вышли", - приводит издание слова источника. Как отмечают корреспонденты издания, побывавшие на позициях украинских военных в Артемовске, "по артерии, соединяющей Артемовск с остальной Украиной, много обратного движения, но мало туда". "Мы видим колонны бронемашин М113, ..., уезжающих из района", - говорится в репортаже. По словам источника издания, Артемовск "выполнил свою миссию". "Теперь наша очередь нанести удар, и мы сделает это очень скоро", - добавил он. Уже много месяцев ожесточенные бои в ДНР идут за Артемовск, который расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Одиннадцатого апреля Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, - говорил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. Двадцать первого апреля Пригожин сказал, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.

https://ria.ru/20230424/artemovsk-1867247100.html

https://ria.ru/20230423/vsu-1867162636.html

артемовск

донецкая народная республика

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр