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СМИ сообщили, что Украина оставила в Артемовске всего пару бригад - РИА Новости, 24.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 24.04.2023 (обновлено: 13:54 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/artemovsk-1867318675.html
СМИ сообщили, что Украина оставила в Артемовске всего пару бригад
СМИ сообщили, что Украина оставила в Артемовске всего пару бригад - РИА Новости, 24.04.2023
СМИ сообщили, что Украина оставила в Артемовске всего пару бригад
Украинские войска оставили в Артемовске только пару бригад, остальные силы выведены, пишет в понедельник испанская газета Mundo со ссылкой на источник, знакомый РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:52
2023-04-24T13:54
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
украина
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска оставили в Артемовске только пару бригад, остальные силы выведены, пишет в понедельник испанская газета Mundo со ссылкой на источник, знакомый с передвижениями украинских военных. "Там (в Артемовске - ред.) остались только пара хороших бригад, остальные уже вышли", - приводит издание слова источника. Как отмечают корреспонденты издания, побывавшие на позициях украинских военных в Артемовске, "по артерии, соединяющей Артемовск с остальной Украиной, много обратного движения, но мало туда". "Мы видим колонны бронемашин М113, ..., уезжающих из района", - говорится в репортаже. По словам источника издания, Артемовск "выполнил свою миссию". "Теперь наша очередь нанести удар, и мы сделает это очень скоро", - добавил он. Уже много месяцев ожесточенные бои в ДНР идут за Артемовск, который расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Одиннадцатого апреля Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, - говорил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. Двадцать первого апреля Пригожин сказал, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.
https://ria.ru/20230424/artemovsk-1867247100.html
https://ria.ru/20230423/vsu-1867162636.html
артемовск
донецкая народная республика
украина
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ сообщили, что Украина оставила в Артемовске всего пару бригад

El Mundo: в Артемовске осталась лишь пара бригад ВСУ, остальные части выведены из города

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские солдаты в районе Артемовска
Украинские солдаты в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские солдаты в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска оставили в Артемовске только пару бригад, остальные силы выведены, пишет в понедельник испанская газета Mundo со ссылкой на источник, знакомый с передвижениями украинских военных.
"Там (в Артемовске - ред.) остались только пара хороших бригад, остальные уже вышли", - приводит издание слова источника.
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Как отмечают корреспонденты издания, побывавшие на позициях украинских военных в Артемовске, "по артерии, соединяющей Артемовск с остальной Украиной, много обратного движения, но мало туда". "Мы видим колонны бронемашин М113, ..., уезжающих из района", - говорится в репортаже.
По словам источника издания, Артемовск "выполнил свою миссию". "Теперь наша очередь нанести удар, и мы сделает это очень скоро", - добавил он.
Уже много месяцев ожесточенные бои в ДНР идут за Артемовск, который расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Одиннадцатого апреля Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, - говорил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. Двадцать первого апреля Пригожин сказал, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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