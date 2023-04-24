https://ria.ru/20230424/artemovsk-1867318675.html
СМИ сообщили, что Украина оставила в Артемовске всего пару бригад
СМИ сообщили, что Украина оставила в Артемовске всего пару бригад - РИА Новости, 24.04.2023
СМИ сообщили, что Украина оставила в Артемовске всего пару бригад
Украинские войска оставили в Артемовске только пару бригад, остальные силы выведены, пишет в понедельник испанская газета Mundo со ссылкой на источник, знакомый РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:52
2023-04-24T12:52
2023-04-24T13:54
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
украина
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867282291_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_032ee59a1796944bef6a224feeac4b0f.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска оставили в Артемовске только пару бригад, остальные силы выведены, пишет в понедельник испанская газета Mundo со ссылкой на источник, знакомый с передвижениями украинских военных. "Там (в Артемовске - ред.) остались только пара хороших бригад, остальные уже вышли", - приводит издание слова источника. Как отмечают корреспонденты издания, побывавшие на позициях украинских военных в Артемовске, "по артерии, соединяющей Артемовск с остальной Украиной, много обратного движения, но мало туда". "Мы видим колонны бронемашин М113, ..., уезжающих из района", - говорится в репортаже. По словам источника издания, Артемовск "выполнил свою миссию". "Теперь наша очередь нанести удар, и мы сделает это очень скоро", - добавил он. Уже много месяцев ожесточенные бои в ДНР идут за Артемовск, который расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Одиннадцатого апреля Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, - говорил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. Двадцать первого апреля Пригожин сказал, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.
https://ria.ru/20230424/artemovsk-1867247100.html
https://ria.ru/20230423/vsu-1867162636.html
артемовск
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867282291_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_4349bbb7088a14d1162ae74514237f25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ сообщили, что Украина оставила в Артемовске всего пару бригад
El Mundo: в Артемовске осталась лишь пара бригад ВСУ, остальные части выведены из города