https://ria.ru/20230424/artemovsk-1867317425.html

"Группа Вагнера" продвинулась в западных районах Артемовска

"Группа Вагнера" продвинулась в западных районах Артемовска - РИА Новости, 24.04.2023

"Группа Вагнера" продвинулась в западных районах Артемовска

Бойцы "Группы Вагнера" продвинулись на западных окраинах Артемовска и ведут бои уже за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института, передает... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:48

2023-04-24T12:48

2023-04-24T15:11

специальная военная операция на украине

артемовск

чвк "вагнер"

донецкая народная республика

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АРТЕМОВСК, 24 апр — РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" продвинулись на западных окраинах Артемовска и ведут бои уже за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института, передает корреспондент РИА Новости с места событий."Три дня назад зашли за "железку", на девятиэтажку, зачистили и сейчас двигаемся на запад. Впереди девятиэтажки, крайние, которые остались в западной части Бахмута", — рассказал боец.Он отметил, что в этой части города осталось мало уцелевших зданий, которые можно использовать как укрытия. В то же время украинские военные, по словам собеседника агентства, занимают выгодные высоты в многоэтажных домах."Вся трудность в том, что они сейчас сидят на высоте, а мы стараемся двигаться, любые укрытия ищем. В этом плане сложновато, потому что домов целых там нет и укрытий тоже нет, поэтому стараемся по-быстрому заходить в многоэтажки", — добавил военный.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Используется Киевом в качестве транспортного узла для снабжения группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230423/rasstrel-1867192240.html

артемовск

донецкая народная республика

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Продвижение бойцов группы "Вагнер" в западных районах Артемовска Продвижение бойцов группы "Вагнер" в западных районах Артемовска 2023-04-24T12:48 true PT4M33S

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Влада Копылова

артемовск, чвк "вагнер", донецкая народная республика