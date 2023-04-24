https://ria.ru/20230424/artemovsk-1867317425.html
"Группа Вагнера" продвинулась в западных районах Артемовска
"Группа Вагнера" продвинулась в западных районах Артемовска - РИА Новости, 24.04.2023
"Группа Вагнера" продвинулась в западных районах Артемовска
Бойцы "Группы Вагнера" продвинулись на западных окраинах Артемовска и ведут бои уже за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института, передает... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:48
2023-04-24T12:48
2023-04-24T15:11
специальная военная операция на украине
артемовск
чвк "вагнер"
донецкая народная республика
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АРТЕМОВСК, 24 апр — РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" продвинулись на западных окраинах Артемовска и ведут бои уже за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института, передает корреспондент РИА Новости с места событий."Три дня назад зашли за "железку", на девятиэтажку, зачистили и сейчас двигаемся на запад. Впереди девятиэтажки, крайние, которые остались в западной части Бахмута", — рассказал боец.Он отметил, что в этой части города осталось мало уцелевших зданий, которые можно использовать как укрытия. В то же время украинские военные, по словам собеседника агентства, занимают выгодные высоты в многоэтажных домах."Вся трудность в том, что они сейчас сидят на высоте, а мы стараемся двигаться, любые укрытия ищем. В этом плане сложновато, потому что домов целых там нет и укрытий тоже нет, поэтому стараемся по-быстрому заходить в многоэтажки", — добавил военный.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Используется Киевом в качестве транспортного узла для снабжения группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230423/rasstrel-1867192240.html
артемовск
донецкая народная республика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867325616_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_65e0fcd0d02b022cf8e9f4a0766d4a78.jpg
Продвижение бойцов группы "Вагнер" в западных районах Артемовска
Продвижение бойцов группы "Вагнер" в западных районах Артемовска
2023-04-24T12:48
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PT4M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, чвк "вагнер", донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, ЧВК "Вагнер", Донецкая Народная Республика
"Группа Вагнера" продвинулась в западных районах Артемовска
"Группа Вагнера" продвинулась на западе Артемовска и ведет бои за железной дорогой
АРТЕМОВСК, 24 апр — РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" продвинулись на западных окраинах Артемовска и ведут бои уже за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Три дня назад зашли за "железку", на девятиэтажку, зачистили и сейчас двигаемся на запад. Впереди девятиэтажки, крайние, которые остались в западной части Бахмута", — рассказал боец.
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Он отметил, что в этой части города осталось мало уцелевших зданий, которые можно использовать как укрытия. В то же время украинские военные, по словам собеседника агентства, занимают выгодные высоты в многоэтажных домах.
"Вся трудность в том, что они сейчас сидят на высоте, а мы стараемся двигаться, любые укрытия ищем. В этом плане сложновато, потому что домов целых там нет и укрытий тоже нет, поэтому стараемся по-быстрому заходить в многоэтажки", — добавил военный.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки
. Используется Киевом
в качестве транспортного узла для снабжения группировки войск в Донбассе
. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.