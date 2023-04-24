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"Группа Вагнера" продвинулась в западных районах Артемовска - РИА Новости, 24.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 24.04.2023 (обновлено: 15:11 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/artemovsk-1867317425.html
"Группа Вагнера" продвинулась в западных районах Артемовска
"Группа Вагнера" продвинулась в западных районах Артемовска - РИА Новости, 24.04.2023
"Группа Вагнера" продвинулась в западных районах Артемовска
Бойцы "Группы Вагнера" продвинулись на западных окраинах Артемовска и ведут бои уже за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института, передает... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:48
2023-04-24T15:11
специальная военная операция на украине
артемовск
чвк "вагнер"
донецкая народная республика
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АРТЕМОВСК, 24 апр — РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" продвинулись на западных окраинах Артемовска и ведут бои уже за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института, передает корреспондент РИА Новости с места событий."Три дня назад зашли за "железку", на девятиэтажку, зачистили и сейчас двигаемся на запад. Впереди девятиэтажки, крайние, которые остались в западной части Бахмута", — рассказал боец.Он отметил, что в этой части города осталось мало уцелевших зданий, которые можно использовать как укрытия. В то же время украинские военные, по словам собеседника агентства, занимают выгодные высоты в многоэтажных домах."Вся трудность в том, что они сейчас сидят на высоте, а мы стараемся двигаться, любые укрытия ищем. В этом плане сложновато, потому что домов целых там нет и укрытий тоже нет, поэтому стараемся по-быстрому заходить в многоэтажки", — добавил военный.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Используется Киевом в качестве транспортного узла для снабжения группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230423/rasstrel-1867192240.html
артемовск
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Продвижение бойцов группы "Вагнер" в западных районах Артемовска
Продвижение бойцов группы "Вагнер" в западных районах Артемовска
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артемовск, чвк "вагнер", донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, ЧВК "Вагнер", Донецкая Народная Республика
"Группа Вагнера" продвинулась в западных районах Артемовска

"Группа Вагнера" продвинулась на западе Артемовска и ведет бои за железной дорогой

Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК, 24 апр — РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" продвинулись на западных окраинах Артемовска и ведут бои уже за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Три дня назад зашли за "железку", на девятиэтажку, зачистили и сейчас двигаемся на запад. Впереди девятиэтажки, крайние, которые остались в западной части Бахмута", — рассказал боец.
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Он отметил, что в этой части города осталось мало уцелевших зданий, которые можно использовать как укрытия. В то же время украинские военные, по словам собеседника агентства, занимают выгодные высоты в многоэтажных домах.
"Вся трудность в том, что они сейчас сидят на высоте, а мы стараемся двигаться, любые укрытия ищем. В этом плане сложновато, потому что домов целых там нет и укрытий тоже нет, поэтому стараемся по-быстрому заходить в многоэтажки", — добавил военный.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Используется Киевом в качестве транспортного узла для снабжения группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскЧВК "Вагнер"Донецкая Народная Республика
 
 
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