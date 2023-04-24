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Зеленский объяснил, чем опасно для Украины отступление из Артемовска - РИА Новости, 24.04.2023
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04:25 24.04.2023 (обновлено: 09:27 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/artemovsk-1867247100.html
Зеленский объяснил, чем опасно для Украины отступление из Артемовска
Зеленский объяснил, чем опасно для Украины отступление из Артемовска - РИА Новости, 24.04.2023
Зеленский объяснил, чем опасно для Украины отступление из Артемовска
Киев не может оставить Артемовск, так как в этом случае у российских войск появится возможность занять больше территорий, заявил президент Украины Владимир... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T04:25
2023-04-24T09:27
артемовск
донбасс
россия
владимир зеленский
евгений пригожин
владимир путин
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Киев не может оставить Артемовск, так как в этом случае у российских войск появится возможность занять больше территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью арабскому телеканалу Al-Arabiya.Как говорится в сообщении телеканала, полный контроль над Артемовском создаст для российских войск "трамплин" для дальнейшего наступления на Краматорск и Славянск.Уже много месяцев за Артемовск в ДНР идут ожесточенные бои. Город — важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин, основатель "Группы Вагнера", чьи бойцы участвуют в освобождении города, говорил, что российские силы контролируют больше 80% его территории. Спустя десять дней он сообщил, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, но речи о котле пока нет.
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артемовск, донбасс, россия, владимир зеленский, евгений пригожин, владимир путин, в мире
Артемовск, Донбасс, Россия, Владимир Зеленский, Евгений Пригожин, Владимир Путин, В мире
Зеленский объяснил, чем опасно для Украины отступление из Артемовска

Зеленский заявил, что сдача Артемовска откроет плацдарм для наступления российских войск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦентральная часть города Артемовска
Центральная часть города Артемовска - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Центральная часть города Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Киев не может оставить Артемовск, так как в этом случае у российских войск появится возможность занять больше территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью арабскому телеканалу Al-Arabiya.
«

"Мы не можем отказаться от Артемовска, потому что это (поможет. — Прим. ред.) расширить фронт и даст российским войскам и "Вагнеру" шанс занять больше наших территорий", — сказал он.

Как говорится в сообщении телеканала, полный контроль над Артемовском создаст для российских войск "трамплин" для дальнейшего наступления на Краматорск и Славянск.
Уже много месяцев за Артемовск в ДНР идут ожесточенные бои. Город — важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин, основатель "Группы Вагнера", чьи бойцы участвуют в освобождении города, говорил, что российские силы контролируют больше 80% его территории. Спустя десять дней он сообщил, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, но речи о котле пока нет.
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АртемовскДонбассРоссияВладимир ЗеленскийЕвгений ПригожинВладимир ПутинВ мире
 
 
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