https://ria.ru/20230424/armeniya-1867268458.html

Пашинян обратился к соотечественникам по случаю Дня памяти геноцида армян

Пашинян обратился к соотечественникам по случаю Дня памяти геноцида армян - РИА Новости, 24.04.2023

Пашинян обратился к соотечественникам по случаю Дня памяти геноцида армян

Власти Армении намерены пойти по пути регулирования региональных отношений на фоне обострения угроз безопасности, говорится в послании премьер-министра страны... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T09:48

2023-04-24T09:48

2023-04-24T09:48

в мире

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 24 апр - РИА Новости. Власти Армении намерены пойти по пути регулирования региональных отношений на фоне обострения угроз безопасности, говорится в послании премьер-министра страны Никола Пашиняна по случаю отмечаемого 24 апреля Дня памяти геноцида армян. По словам Пашиняна, стратегический выбор относительно региона заключается в следующем: "есть ли у нас воля и способность регулировать и развивать наши региональные отношения, независимо от того, или тем более в том случае, когда существующие вокруг нас угрозы безопасности обостряются по региональным или внерегиональным причинам?" "Сознавая все трудности и сложности, наше правительство решило пойти по пути поиска положительного ответа на этот вопрос, потому что только этот путь может гарантировать безопасность и благополучие", - говорится в послании, текст которого размещен на сайте кабмина. Пашинян добавил, что только развитое и суверенное государство способно обеспечить существование и безопасность армянского народа. В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении". Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

https://ria.ru/20230423/pogibshiy-1867199153.html

https://ria.ru/20230418/pashinyan-1866144682.html

армения

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, никол пашинян