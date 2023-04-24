https://ria.ru/20230424/armeniya-1867268458.html
Пашинян обратился к соотечественникам по случаю Дня памяти геноцида армян
Пашинян обратился к соотечественникам по случаю Дня памяти геноцида армян - РИА Новости, 24.04.2023
Пашинян обратился к соотечественникам по случаю Дня памяти геноцида армян
Власти Армении намерены пойти по пути регулирования региональных отношений на фоне обострения угроз безопасности, говорится в послании премьер-министра страны... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:48
2023-04-24T09:48
2023-04-24T09:48
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 24 апр - РИА Новости. Власти Армении намерены пойти по пути регулирования региональных отношений на фоне обострения угроз безопасности, говорится в послании премьер-министра страны Никола Пашиняна по случаю отмечаемого 24 апреля Дня памяти геноцида армян. По словам Пашиняна, стратегический выбор относительно региона заключается в следующем: "есть ли у нас воля и способность регулировать и развивать наши региональные отношения, независимо от того, или тем более в том случае, когда существующие вокруг нас угрозы безопасности обостряются по региональным или внерегиональным причинам?" "Сознавая все трудности и сложности, наше правительство решило пойти по пути поиска положительного ответа на этот вопрос, потому что только этот путь может гарантировать безопасность и благополучие", - говорится в послании, текст которого размещен на сайте кабмина. Пашинян добавил, что только развитое и суверенное государство способно обеспечить существование и безопасность армянского народа. В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении". Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
https://ria.ru/20230423/pogibshiy-1867199153.html
https://ria.ru/20230418/pashinyan-1866144682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
Пашинян обратился к соотечественникам по случаю Дня памяти геноцида армян
Пашинян: власти Армении намерены пойти по пути регулирования региональных отношений
ЕРЕВАН, 24 апр - РИА Новости.
Власти Армении намерены пойти по пути регулирования региональных отношений на фоне обострения угроз безопасности, говорится в послании
премьер-министра страны Никола Пашиняна по случаю отмечаемого 24 апреля Дня памяти геноцида армян.
По словам Пашиняна, стратегический выбор относительно региона заключается в следующем: "есть ли у нас воля и способность регулировать и развивать наши региональные отношения, независимо от того, или тем более в том случае, когда существующие вокруг нас угрозы безопасности обостряются по региональным или внерегиональным причинам?"
"Сознавая все трудности и сложности, наше правительство решило пойти по пути поиска положительного ответа на этот вопрос, потому что только этот путь может гарантировать безопасность и благополучие", - говорится в послании, текст которого размещен на сайте кабмина.
Пашинян добавил, что только развитое и суверенное государство способно обеспечить существование и безопасность армянского народа.
Армения сообщила о гибели военного из-за обстрела со стороны Азербайджана
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом
и Всемирным советом церквей
. Российская Госдума
в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Турция
традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре
настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
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