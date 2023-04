https://ria.ru/20230424/aktivisty-1867297895.html

Экоактивисты заблокировали автомобильное движение в центре Лондона

Британские экоактивисты движения Just Stop Oil в понедельник утром блокировали автомобильное движение в центре Лондона, требуя прекращения добычи нефти и газа,... РИА Новости, 24.04.2023

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Британские экоактивисты движения Just Stop Oil в понедельник утром блокировали автомобильное движение в центре Лондона, требуя прекращения добычи нефти и газа, говорится в заявлении движения. "Сегодня утром сторонники движения Just Stop Oil блокируют движение в центре Лондона, медленно маршируя по основным дорогам в первый день бессрочной акции гражданского сопротивления с требованием прекратить новые нефтяные и газовые проекты в Великобритании", - говорится в заявлении. Отмечается, что в 7 часов утра (9.00 мск) более 160 экоактивистов начали марш в различных частях Лондона, включая Вест-Энд, южную и западную части британской столицы. Сторонники экологического движения вышли на акцию протеста в знак солидарности с политическими заключенными в Великобритании, которые оказались в тюрьме в том числе за несогласие с планами правительства по выдаче новых лицензий на нефтегазовые проекты, говорится в заявлении. По сообщению движения, позже в понедельник в 13.00 (15.00 мск) сотни экоактивистов, включая сторонников организации Extinction Rebellion, начнут марш от парламентской площади к зданию нефтегазовой компании Shell, где они планируют потребовать "прекращения эры ископаемого топлива". В 2022 году активисты движений Just Stop Oil и Extinction Rebellion, выступающие за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона.

