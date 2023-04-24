Рейтинг@Mail.ru
Экоактивисты заблокировали автомобильное движение в центре Лондона - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 24.04.2023 (обновлено: 12:34 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/aktivisty-1867297895.html
Экоактивисты заблокировали автомобильное движение в центре Лондона
Экоактивисты заблокировали автомобильное движение в центре Лондона - РИА Новости, 24.04.2023
Экоактивисты заблокировали автомобильное движение в центре Лондона
Британские экоактивисты движения Just Stop Oil в понедельник утром блокировали автомобильное движение в центре Лондона, требуя прекращения добычи нефти и газа,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:56
2023-04-24T12:34
в мире
лондон
великобритания
shell
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770292445_0:92:3072:1819_1920x0_80_0_0_abde86586402a5aa791c73d791f7472d.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Британские экоактивисты движения Just Stop Oil в понедельник утром блокировали автомобильное движение в центре Лондона, требуя прекращения добычи нефти и газа, говорится в заявлении движения. "Сегодня утром сторонники движения Just Stop Oil блокируют движение в центре Лондона, медленно маршируя по основным дорогам в первый день бессрочной акции гражданского сопротивления с требованием прекратить новые нефтяные и газовые проекты в Великобритании", - говорится в заявлении. Отмечается, что в 7 часов утра (9.00 мск) более 160 экоактивистов начали марш в различных частях Лондона, включая Вест-Энд, южную и западную части британской столицы. Сторонники экологического движения вышли на акцию протеста в знак солидарности с политическими заключенными в Великобритании, которые оказались в тюрьме в том числе за несогласие с планами правительства по выдаче новых лицензий на нефтегазовые проекты, говорится в заявлении. По сообщению движения, позже в понедельник в 13.00 (15.00 мск) сотни экоактивистов, включая сторонников организации Extinction Rebellion, начнут марш от парламентской площади к зданию нефтегазовой компании Shell, где они планируют потребовать "прекращения эры ископаемого топлива". В 2022 году активисты движений Just Stop Oil и Extinction Rebellion, выступающие за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона.
https://ria.ru/20230424/berlin-1867295924.html
https://ria.ru/20230413/ekoaktivisty-1865121350.html
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770292445_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_07fae41607e9586f8f1c97ed428af097.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, великобритания, shell
В мире, Лондон, Великобритания, Shell
Экоактивисты заблокировали автомобильное движение в центре Лондона

В Лондоне экоактивисты движения Just Stop Oil заблокировали движение в центре города

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в медиабанк
Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Британские экоактивисты движения Just Stop Oil в понедельник утром блокировали автомобильное движение в центре Лондона, требуя прекращения добычи нефти и газа, говорится в заявлении движения.
"Сегодня утром сторонники движения Just Stop Oil блокируют движение в центре Лондона, медленно маршируя по основным дорогам в первый день бессрочной акции гражданского сопротивления с требованием прекратить новые нефтяные и газовые проекты в Великобритании", - говорится в заявлении.
Активисты движения Letzte Generation в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Экоактивисты приклеили себя к асфальту в Берлине
Вчера, 11:47
Отмечается, что в 7 часов утра (9.00 мск) более 160 экоактивистов начали марш в различных частях Лондона, включая Вест-Энд, южную и западную части британской столицы. Сторонники экологического движения вышли на акцию протеста в знак солидарности с политическими заключенными в Великобритании, которые оказались в тюрьме в том числе за несогласие с планами правительства по выдаче новых лицензий на нефтегазовые проекты, говорится в заявлении.
По сообщению движения, позже в понедельник в 13.00 (15.00 мск) сотни экоактивистов, включая сторонников организации Extinction Rebellion, начнут марш от парламентской площади к зданию нефтегазовой компании Shell, где они планируют потребовать "прекращения эры ископаемого топлива".
В 2022 году активисты движений Just Stop Oil и Extinction Rebellion, выступающие за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона.
В Берлине экоактивисты облили черной краской здание Свободной демократической партии - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В Берлине экоактивисты облили краской фасады зданий Coca-Cola и партии СвДП
13 апреля, 17:28
 
В миреЛондонВеликобританияShell
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала