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Талибы назвали фейком данные США о роли Кабула в координации планов ИГ* - РИА Новости, 24.04.2023
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02:03 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/afganistan-1867243608.html
Талибы назвали фейком данные США о роли Кабула в координации планов ИГ*
Талибы назвали фейком данные США о роли Кабула в координации планов ИГ* - РИА Новости, 24.04.2023
Талибы назвали фейком данные США о роли Кабула в координации планов ИГ*
Данные Пентагона о важной роли Афганистана в координации планов террористов ИГ* ("Исламское государство"*, террористическая группировка, запрещена в РФ)... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T02:03
2023-04-24T02:03
афганистан
кабул (город)
россия
забиулла муджахид
министерство обороны сша
талибан
в мире
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КАБУЛ, 24 апр - РИА Новости. Данные Пентагона о важной роли Афганистана в координации планов террористов ИГ* ("Исламское государство"*, террористическая группировка, запрещена в РФ) являются фейком и частью пропагандистской кампании против страны, заявил представитель талибов (движение "Талибан"** находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Забиулла Муджахид. Он отметил, что публикация подобных "необоснованных" данных и "самодельных документов" является результатом работы агентов иностранной разведки, не заинтересованных в том, чтобы граждане страны жили мирно. При этом Муджахид также сказал, что публикация ложных сведений об Афганистане демонстрирует то, что некоторые американцы не забыли свою ненависть к народу этой страны и вражду с ним. Представитель "Талибана"** подчеркнул, что нынешние власти имеют полный контроль над Афганистаном и не позволяют кому-либо использовать его против безопасности других стран, добавив, что афганское руководство находится в процессе уничтожения ячеек таких радикальных группировок, как ИГ*, которые "серьезно пострадали" в результате мер правительства по борьбе с терроризмом. Муджахид также отметил, что Афганистан стал мирной страной на региональном уровне. По его словам, в стране не происходит каких-либо инцидентов в области безопасности. Более того, Афганистан начал стремительно усиливать контакты с международным сообществом. Ранее газета Washington Post Washington Post со ссылкой на очередную порцию материалов утечки сообщила, что попавшие в открытый доступ секретные материалы Пентагона указывают на то, что Афганистан после вывода американских войск стал играть важную роль в координации планов террористов ИГ*. Утекшие секретные сведения американского минобороны, как отмечается, свидетельствуют о планировании ИГ* терактов против посольств, церквей и деловых центров. Также фигурируют планы атак во время чемпионата мира по футболу, прошедшего в Катаре в 2022 году. Как пишет издание со ссылкой на материалы, представители Пентагона в декабре знали о девяти таких планах, координировавшихся лидерами ИГ* в Афганистане, а к февралю их число увеличилось до 15. В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"** находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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афганистан, кабул (город), россия, забиулла муджахид, министерство обороны сша, талибан, в мире
Афганистан, Кабул (город), Россия, Забиулла Муджахид, Министерство обороны США, Талибан, В мире
Талибы назвали фейком данные США о роли Кабула в координации планов ИГ*

Представитель талибов Муджахид назвал фейком данные США о роли Кабула в координации ИГ

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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КАБУЛ, 24 апр - РИА Новости. Данные Пентагона о важной роли Афганистана в координации планов террористов ИГ* ("Исламское государство"*, террористическая группировка, запрещена в РФ) являются фейком и частью пропагандистской кампании против страны, заявил представитель талибов (движение "Талибан"** находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Забиулла Муджахид.
«
"Фейковый документ, опубликованный министерством обороны США, является частью продолжающейся пропагандистской кампании (против Афганистана - ред.)", - написал Муджахид в Twitter.
Он отметил, что публикация подобных "необоснованных" данных и "самодельных документов" является результатом работы агентов иностранной разведки, не заинтересованных в том, чтобы граждане страны жили мирно. При этом Муджахид также сказал, что публикация ложных сведений об Афганистане демонстрирует то, что некоторые американцы не забыли свою ненависть к народу этой страны и вражду с ним. Представитель "Талибана"** подчеркнул, что нынешние власти имеют полный контроль над Афганистаном и не позволяют кому-либо использовать его против безопасности других стран, добавив, что афганское руководство находится в процессе уничтожения ячеек таких радикальных группировок, как ИГ*, которые "серьезно пострадали" в результате мер правительства по борьбе с терроризмом.
Муджахид также отметил, что Афганистан стал мирной страной на региональном уровне. По его словам, в стране не происходит каких-либо инцидентов в области безопасности. Более того, Афганистан начал стремительно усиливать контакты с международным сообществом.
Ранее газета Washington Post Washington Post со ссылкой на очередную порцию материалов утечки сообщила, что попавшие в открытый доступ секретные материалы Пентагона указывают на то, что Афганистан после вывода американских войск стал играть важную роль в координации планов террористов ИГ*. Утекшие секретные сведения американского минобороны, как отмечается, свидетельствуют о планировании ИГ* терактов против посольств, церквей и деловых центров. Также фигурируют планы атак во время чемпионата мира по футболу, прошедшего в Катаре в 2022 году. Как пишет издание со ссылкой на материалы, представители Пентагона в декабре знали о девяти таких планах, координировавшихся лидерами ИГ* в Афганистане, а к февралю их число увеличилось до 15.
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"** находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

* Запрещенная в России террористическая организация
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Флаг США - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
США продолжат эксперименты после Афганистана, заявил Патрушев
8 февраля, 10:09
 
АфганистанКабул (город)РоссияЗабиулла МуджахидМинистерство обороны СШАТалибанВ мире
 
 
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