https://ria.ru/20230423/zemletryasenie-1867189792.html

На юге Нидерландов произошло землетрясение

На юге Нидерландов произошло землетрясение - РИА Новости, 23.04.2023

На юге Нидерландов произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,4 произошло в воскресенье утром недалеко от города Маастрихт на юге Нидерландов, сообщил Метеорологический институт Королевства... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T15:31

2023-04-23T15:31

2023-04-23T15:31

в мире

нидерланды

лимбург

маастрихт

землетрясение

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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 2,4 произошло в воскресенье утром недалеко от города Маастрихт на юге Нидерландов, сообщил Метеорологический институт Королевства Нидерланды (KNMI). Землетрясение зафиксировано на глубине 12 километров недалеко от деревни Бунде в провинции Лимбург неподалёку от крупного города Маастрихт. По данным местных СМИ, жители могли не почувствовать толчков. Природные землетрясения в Нидерландах из-за смещения плит чаще всего происходили в провинциях Лимбург и юго-восточной части Брабанта. Последнее сильное землетрясение было зафиксировано недалеко от Рурмонда в провинции Лимбург в 1992 году, его магнитуда составила 5,8. Тогда подземные толчки нанесли большой ущерб приграничной зоне между Нидерландами, Бельгией и Германией.

https://ria.ru/20230423/zemleryasenie-1867140204.html

нидерланды

лимбург

маастрихт

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, нидерланды, лимбург, маастрихт, землетрясение