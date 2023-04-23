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На юге Нидерландов произошло землетрясение - РИА Новости, 23.04.2023
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15:31 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/zemletryasenie-1867189792.html
На юге Нидерландов произошло землетрясение
На юге Нидерландов произошло землетрясение - РИА Новости, 23.04.2023
На юге Нидерландов произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,4 произошло в воскресенье утром недалеко от города Маастрихт на юге Нидерландов, сообщил Метеорологический институт Королевства... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T15:31
2023-04-23T15:31
в мире
нидерланды
лимбург
маастрихт
землетрясение
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 2,4 произошло в воскресенье утром недалеко от города Маастрихт на юге Нидерландов, сообщил Метеорологический институт Королевства Нидерланды (KNMI). Землетрясение зафиксировано на глубине 12 километров недалеко от деревни Бунде в провинции Лимбург неподалёку от крупного города Маастрихт. По данным местных СМИ, жители могли не почувствовать толчков. Природные землетрясения в Нидерландах из-за смещения плит чаще всего происходили в провинциях Лимбург и юго-восточной части Брабанта. Последнее сильное землетрясение было зафиксировано недалеко от Рурмонда в провинции Лимбург в 1992 году, его магнитуда составила 5,8. Тогда подземные толчки нанесли большой ущерб приграничной зоне между Нидерландами, Бельгией и Германией.
https://ria.ru/20230423/zemleryasenie-1867140204.html
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в мире, нидерланды, лимбург, маастрихт, землетрясение
В мире, Нидерланды, Лимбург, Маастрихт, Землетрясение
На юге Нидерландов произошло землетрясение

На юге Нидерландов около города Маастрихт произошло землетрясение магнитудой 2,4

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 2,4 произошло в воскресенье утром недалеко от города Маастрихт на юге Нидерландов, сообщил Метеорологический институт Королевства Нидерланды (KNMI).
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"Двадцать третьего апреля 2023 года в 08:00:10 недалеко от деревни Бунде произошло землетрясение магнитудой 2,4", - говорится в сообщении института в Twitter.
Землетрясение зафиксировано на глубине 12 километров недалеко от деревни Бунде в провинции Лимбург неподалёку от крупного города Маастрихт.
По данным местных СМИ, жители могли не почувствовать толчков.
Природные землетрясения в Нидерландах из-за смещения плит чаще всего происходили в провинциях Лимбург и юго-восточной части Брабанта. Последнее сильное землетрясение было зафиксировано недалеко от Рурмонда в провинции Лимбург в 1992 году, его магнитуда составила 5,8. Тогда подземные толчки нанесли большой ущерб приграничной зоне между Нидерландами, Бельгией и Германией.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
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В миреНидерландыЛимбургМаастрихтЗемлетрясение
 
 
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