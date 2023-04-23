https://ria.ru/20230423/zaporozhe-1867183174.html
ВСУ нанесли артудар по жилому сектору города Токмак
ВСУ нанесли артудар по жилому сектору города Токмак - РИА Новости, 23.04.2023
ВСУ нанесли артудар по жилому сектору города Токмак
Украинские войска нанесли в субботу артиллерийский удар по жилому сектору города Токмак в Запорожской области, в результате обстрела повреждения получил жилой... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T14:22
2023-04-23T14:22
2023-04-23T14:22
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 23 апр – РИА Новости. Украинские войска нанесли в субботу артиллерийский удар по жилому сектору города Токмак в Запорожской области, в результате обстрела повреждения получил жилой дом, сообщил в воскресенье журналистам представитель правоохранительных органов региона. "Двадцать второго апреля, ориентировочно в 18.40 мск, боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по частному сектору города Токмак Запорожской области. Традиционно целью для атаки стали гражданские объекты - вблизи мест прилетов не было военной техники или личного состава ВС РФ.В результате получили повреждения крыша, стены и окна частного домовладения. По счастливой случайности жильцы не пострадали", - сказал представитель ведомства. По его словам, "правоохранительными органами с места происшествия изъяты осколки снарядов для последующей экспертизы", также "устанавливаются личности причастных к обстрелу военных ВСУ для привлечения их к ответственности".
https://ria.ru/20230423/donetsk-1867179955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
ВСУ нанесли артудар по жилому сектору города Токмак
При артударе со стороны ВСУ по жилому сектору города Токмак поврежден дом