https://ria.ru/20230423/zaporozhe-1867183174.html

ВСУ нанесли артудар по жилому сектору города Токмак

ВСУ нанесли артудар по жилому сектору города Токмак - РИА Новости, 23.04.2023

ВСУ нанесли артудар по жилому сектору города Токмак

Украинские войска нанесли в субботу артиллерийский удар по жилому сектору города Токмак в Запорожской области, в результате обстрела повреждения получил жилой... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T14:22

2023-04-23T14:22

2023-04-23T14:22

токмак

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842979570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b274b43b2c39d1044488f936bb27f8bc.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 23 апр – РИА Новости. Украинские войска нанесли в субботу артиллерийский удар по жилому сектору города Токмак в Запорожской области, в результате обстрела повреждения получил жилой дом, сообщил в воскресенье журналистам представитель правоохранительных органов региона. "Двадцать второго апреля, ориентировочно в 18.40 мск, боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по частному сектору города Токмак Запорожской области. Традиционно целью для атаки стали гражданские объекты - вблизи мест прилетов не было военной техники или личного состава ВС РФ.В результате получили повреждения крыша, стены и окна частного домовладения. По счастливой случайности жильцы не пострадали", - сказал представитель ведомства. По его словам, "правоохранительными органами с места происшествия изъяты осколки снарядов для последующей экспертизы", также "устанавливаются личности причастных к обстрелу военных ВСУ для привлечения их к ответственности".

https://ria.ru/20230423/donetsk-1867179955.html

токмак

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия