https://ria.ru/20230423/zaporozhe-1867154234.html

Киевские власти вывозят оборудование с заводов Запорожья, заявил Рогов

Киевские власти вывозят оборудование с заводов Запорожья, заявил Рогов - РИА Новости, 23.04.2023

Киевские власти вывозят оборудование с заводов Запорожья, заявил Рогов

Киевские власти вывозят с заводов подконтрольного им города Запорожья дорогостоящее оборудование, а оставшиеся активы попытаются распродать или уничтожить,... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T08:02

2023-04-23T08:02

2023-04-23T08:02

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Киевские власти вывозят с заводов подконтрольного им города Запорожья дорогостоящее оборудование, а оставшиеся активы попытаются распродать или уничтожить, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее он сообщал, что украинские войска скапливают военную технику на металлургических заводах, зернохранилищах и овощехранилищах в подконтрольной им части Запорожской области. "Дорогостоящие и наиболее ценное оборудование вывозится на западную Украину и в Польшу. Все остальное просто уничтожается. Киевский режим понимает, что не удержит город, поэтому продаются все промышленные активы. Мы воспринимаем это как открытое хищение активов Российской Федерации", - сказал Рогов. По его словам, пример тому Запорожский титано-магниевый комбинат, формально выставленный на срочную приватизацию, и научно-производственный комплекс "Искра", в состав которого входят конструкторское бюро и электромашиностроительный завод. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230421/vzryv-1867014133.html

https://ria.ru/20230422/tekhnika-1867118955.html

запорожье

запорожская область

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожье, запорожская область, украина, владимир рогов