Киевские власти вывозят оборудование с заводов Запорожья, заявил Рогов
Рогов: киевские власти вывозят с заводов подконтрольного им Запорожья дорогое оборудование
© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Киевские власти вывозят с заводов подконтрольного им города Запорожья дорогостоящее оборудование, а оставшиеся активы попытаются распродать или уничтожить, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее он сообщал, что украинские войска скапливают военную технику на металлургических заводах, зернохранилищах и овощехранилищах в подконтрольной им части Запорожской области.
"Дорогостоящие и наиболее ценное оборудование вывозится на западную Украину и в Польшу. Все остальное просто уничтожается. Киевский режим понимает, что не удержит город, поэтому продаются все промышленные активы. Мы воспринимаем это как открытое хищение активов Российской Федерации", - сказал Рогов.
По его словам, пример тому Запорожский титано-магниевый комбинат, формально выставленный на срочную приватизацию, и научно-производственный комплекс "Искра", в состав которого входят конструкторское бюро и электромашиностроительный завод.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.